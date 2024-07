Lavastoviglie, risparmi un mare di soldi se attivi questo sistema: i tecnici lo disattivano sempre prima di montarla | Così consuma la metà

Esiste un modo per non rinunciare alla comodità della lavastoviglie e, allo stesso tempo, ridurre i costi elevati della bolletta.

In un mondo ideale, l’energia non avrebbe limiti e le bollette non rappresenterebbero un problema per nessuno. In quello stesso mondo, i cittadini userebbero l’asciugatrice tutto l’inverno e terrebbero i condizionatori accesi con le finestre aperte. Purtroppo, la comodità ha un costo, e lo spreco di energia ha inevitabilmente un impatto sull’ambiente. In una società dove ogni kilowattora e litro d’acqua contano, adottare strategie intelligenti non solo alleggerisce le bollette, ma contribuisce anche a un futuro più verde e responsabile. Se parliamo di consumi, è impossibile non citare la lavastoviglie, tanto comoda quanto, a volte, dispendiosa.

Come ridurre i consumi della lavastoviglie

Ammettiamolo, rinunciare alla lavastoviglie sarebbe un vero peccato, poiché si rivela uno degli elettrodomestici più funzionali e comodi nelle nostre case. Sebbene sia vero che in alcuni casi è più conveniente lavare i piatti a mano, adottando alcuni semplici accorgimenti è possibile ridurre il consumo di ogni carico senza privarsi di nulla.

La prima regola per risparmiare è avviare la lavastoviglie solo quando è completamente carica ed evitare il prelavaggio, che è inutile nella maggior parte dei casi: basta rimuovere i residui di cibo con una spugnetta. Inoltre, è importante disporre i piatti e i bicchieri nel modo giusto: i bicchieri e le tazze vanno sistemati nella parte superiore del cestello, rivolti verso il basso, mentre piatti e pentole devono essere collocati nella parte inferiore in posizione verticale, con la parte sporca rivolta verso l’interno. In questo modo, il lavaggio sarà più efficiente e si eviterà di dover rilavare tutto.

Questo aiuta a garantire un’efficace pulizia e riduce il consumo di acqua, energia e detersivi, portando a un notevole risparmio economico. Tuttavia, se si desidera risparmiare una cifra significativa, è necessario disattivare una funzione attiva.

L’asciugatura a mano

Sebbene una delle doti più apprezzate della lavastoviglie sia il fatto che si risparmia tempo, come detto in precedenza, la totale comodità non sempre va a braccetto con il risparmio. Disattivare l’asciugatura a caldo della lavastoviglie può far risparmiare cifre considerevoli di denaro, poiché si tratta di uno dei momenti in cui l’elettrodomestico consuma di più.

Una volta completato il lavaggio, le stoviglie potrebbero asciugarsi all’aria (aprendo lo sportello) senza nemmeno richiedere tempo. Chi non vuole rinunciare alla lucidatura, può semplicemente togliere l’acqua a mano con uno straccio. Questo accorgimento sembra superfluo, ma può far risparmiare fino alla metà del consumo della lavastoviglie.