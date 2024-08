Lavatrice, se consuma tanto è per colpa tua | ‘Non mettere i panni in questo modo’: tutte le casalinghe hanno sempre sbagliato

C’è un errore sull’utilizzo della lavatrice che viene spacciato da anni per consiglio di risparmio: la verità sulla distribuzione dei capi.

Negli ultimi anni sono molti i consigli che vagano di casa in casa, un po’ supportati dal web e, in buona parte, dalle tradizioni. Se si parla di lavatrice, a rimandare la nostra mente potrebbe essere il fatto che l’elettrodomestico gioca un ruolo rilevante: maggiore è l’efficienza energetica e maggiore è il risparmio.

Se su questo punto non vi è alcun dubbio, ci sono anche alcuni piccoli accorgimenti che in realtà non dipendono dallo strumento ma dal nostro utilizzo; basti pensare ai programmi utilizzati, come quello ECO che consentono di risparmiare sul singolo ciclo. E ancora, la giusta temperatura per ogni lavaggio e i detersivi che vengono utilizzati, molti dei quali permettono ottimi risultati anche a freddo. Per non parlare della pulizia dell’elettrodomestico che può prolungare la sua durata e garantire il massimo delle prestazioni.

Insomma, i suggerimenti sono molti, e tutti funzionali. Tra questi rientra il canonico consiglio di azionare la lavatrice solamente a pieno carico. Per quanto questo possa sembrare veritiero, non solo si rivela inefficace per lo stesso lavaggio, ma per forza di cose può portare ad un dispendio maggiore di energia. Il motivo risiede nel funzionamento della stessa lavatrice.

Carica la lavatrice in modo appropriato

Infatti, caricare troppo l’elettrodomestico può causare un eccessivo sforzo al motore, il che potrebbe portare a costosi interventi di riparazione o manutenzione. Una lavatrice sovraccarica, infatti, non solo mette a dura prova le componenti interne dell’elettrodomestico che deve utilizzare più energia per funzionare correttamente, ma può anche rendere il lavaggio meno efficace. I panni potrebbero non avere lo spazio necessario per muoversi correttamente nel cestello, causando una pulizia non omogenea. Il risultato? Macchie e sporco residuo sugli indumenti, che obbligano per forza di cose a lavare di nuovo il bucato, consumando così più acqua, detersivo ed energia elettrica.

Come gestire il carico della lavatrice

Per ottenere il massimo dalla propria lavatrice, è essenziale seguire le istruzioni del produttore e caricare il bucato in modo uniforme. Questo non solo garantisce un lavaggio efficace, ma anche un utilizzo ottimale dell’energia. Un carico equilibrato permette infatti al cestello di girare senza ostacoli, il che si traduce in una maggiore distribuzione dell’acqua e del detersivo tra i capi, nonché una migliore efficienza generale del ciclo di lavaggio.

Seguire queste semplici regole può fare una grande differenza, sia per la durata dello stesso elettrodomestico che per il risparmio sulla bolletta energetica. In altre parole, una gestione consapevole e corretta della lavatrice non solo protegge la stessa, ma aiuta anche a mantenere il bucato fresco e pulito senza sprechi.