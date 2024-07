Luci in casa, da ora devi metterle solo di questo colore: il motivo ti lascerà senza fiato

Il solo colore delle luci in casa può fare la differenza sull’ambiente e sull’umore di chi la vive: a quale non potrai più fare a meno.

I colori da sempre influenzano l’ambiente, nonché l’umore di una persona e la percezione che ha di una determinata cosa. Così come con gli oggetti, anche la luce gioca un ruolo rilevante.

Quando si tratta di scegliere la giusta illuminazione per la casa, è essenziale considerare non solo il tipo di lampade, ma anche il colore e l’intensità delle lampadine. Anche se qualcuno tende a sottovalutare questa cosa, sì, la scelta tra luce calda e luce fredda può influenzare drasticamente l’atmosfera di ogni ambiente; può creare l’atmosfera desiderata in ogni stanza, da quella rilassante in camera da letto a quella funzionale in cucina.

Selezionare con cura le lampade e il colore delle lampadine è dunque importante per rendere gli spazi vivibili e accoglienti. Ma come?

Luce calda o fredda?

Per capire meglio di cosa stiamo parlando è necessario analizzare le 3 tipologie di illuminazione. La luce calda (0-3300 K) crea un’atmosfera accogliente con tonalità gialle, ideale per soggiorni e camere da letto. La luce fredda (3600-6500 K) è invece più brillante e adatta a cucine e uffici, dove è necessaria un’illuminazione chiara e intensa. Per quanto riguarda la via di mezzo, ossia la luce naturale (3500-5300 K), è in grado di offrire un equilibrio adatto per attività specifiche come leggere o cucinare.

Viste le differenze evisenti tra le diverse tipologie, è necessario scegliere una precisa illuminazione per ogni stanza specifica, anche se è bene precisare che l’arredamento potrebbe influire sul risultato finale. Ma andiamo per ordine.

Quale colore della luce scegliere in base alla stanza

Partiamo dalla cucina: le lampadine a luce fredda sono ideali per questo ambiente, poiché forniscono una fonte luminosa brillante; il che facilita le attività quotidiane come la pulizia e la preparazione dei piatti. D’altro canto, le lampade a luce calda sono preferibili per il soggiorno, poiché un’atmosfera accogliente e rilassante. Tuttavia, è possibile utilizzare anche luci fredde per illuminare zone specifiche del soggiorno dove si svolgono attività che richiedono una buona illuminazione.

Nella camera da letto le lampadine a luce calda sono le migliori per creare un’atmosfera rilassante e intima, perfetta per il riposo.

Infine, nella zona bagno una combinazione di luci calde e fredde può essere ideale. La luce fredda è perfetta per illuminare lo specchio, facilitando attività come il trucco o la rasatura, mentre la luce calda può essere utilizzata per l’illuminazione generale.

Ma non è tutto, il colore delle lampadine dovrebbe anche riflettere lo stile d’arredo. Per esempio, in un salotto con arredamento classico, una luce calda e avvolgente è più adatta, mentre in ambienti moderni e minimalisti, una luce fredda può essere più efficace. Non esiste perciò una regola fissa per scegliere tra luce calda e fredda. Per avere un quadro completo è fondamentale considerare l’uso dell’ambiente, lo stile d’arredo e le preferenze personali.