Magliette bianche, con questo trucco brilleranno ai tuoi occhi: non serve nemmeno usare la lavatrice

Non serve fare i salti mortali per mantenere le maglie candide e prive di macchie: basta un semplice trucco veloce ed economico.

Con l’estate che avanza, ammettiamolo: le macchie diventano uno dei nostri crucci più grandi. In questa stagione, infatti, i colori che indossiamo diventano più chiari, le occasioni di sporcarci moltiplicano e, come se non bastasse, il sudore tende a macchiare le nostre t-shirt.

Ed è proprio in questo periodo che torna un trend intramontabile: le magliette bianche. Questo tipo di indumento è molto gettonato d’estate, poiché tiene meno caldo dei capi scuri e si adatta alla perfezione con qualsiasi capo d’abbigliamento. Il problema non è tanto acquistarle, ma mantenerle: le magliette bianche tendono a mostrare qualsiasi macchia, tanto che rimuovere lo sporco sembra ancora più una sfida ardua.

Senza parlare della candeggina, la nostra migliore alleata contro le macchie, ma anche causa di deterioramento del tessuto a lungo andare. Insomma, le magliette bianche, seppur pratiche, meritano una certa attenzione e una di queste riguarda il lavaggio. Per questo motivo è bene sapere come preservare il materiale e, al contempo, ottenere sempre magliette bianche che brillano agli occhi.

Magliette bianche come nuove: il trucco infallibile

La regola base per ottenere un capo bianco è quella di averne cura: evitare lavaggi aggressivi e preservare quanto più possibile il materiale. Non succede nulla se si passa la candeggina qualche volta, ma questa non deve diventare un’abitudine. L’ideale sarebbe lavare a mano questo tipo di capo. Per farlo, è possibile utilizzare del sapone solido di Marsiglia o di alghe marine. Questi due prodotti non solo rispettano il materiale, sono anche degli smacchiatori per eccellenza. Ma vediamo nel dettaglio.

Come rimuovere le macchie dai capi bianchi in maniera delicata

Insistere sulla macchia con un detergente naturale come il sapone di Marsiglia o di alghe marine, avendo cura di concentrarsi anche sulle parti più delicate (collo e ascelle) è il modo migliore per togliere le macchie, molto più efficace del lavaggio in lavatrice. Questo, a differenza di quanto si possa pensare, non richiede molto tempo, ma permette risultati migliori.

L’acqua, in questo caso, deve essere calda: in questo modo è possibile sciogliere le macchie più ostinate. Nel caso non funzionasse, allora si può optare per una soluzione a base di acqua e aceto bianco. E per chi non volesse rinunciare alla lavatrice? Nessun problema: il trucco è caricare poco il cestello e inserire solo capi bianchi precedentemente pretrattati a mano per le macchie più ostinate. Per quanto riguarda le maglie con le stampe, è consigliato girarle nel senso opposto per preservare il disegno. Con questi trucchi, il risultato sarà garantito e le maglie manterranno il loro candore naturale.