Mangi pesce a costo zero con questo trucchetto speciale: sistemi la salute e il conto corrente

Uno degli alimenti che non dovrebbe mai mancare nella nostra dieta è il pesce: ne esistono alcune specie molto salutari ed economiche

Tutti i nutrizionisti del mondo invitano a non escludere mai dalla nostra dieta il pesce, alimento che a ragione viene considerato essenziale per la nostra salute. Esiste però un problema di portafoglio legato al pesce: quello di maggior qualità costa molto e non tutti possono permetterselo se non occasionalmente.

Non molti sanno però che nelle pescherie non esiste solo il pesce più costoso come tonno rosso, salmone, branzino, spigola e orata: tutti tipi di pesce per i quali è necessario disporre di un portafoglio piuttosto gonfio e ricco.

C’è infatti un’ampia varietà di quello che si suole definire ‘pesce povero’: si fa riferimento in particolare al cosiddetto pesce azzurro che non costa molto, è appetitoso e possiede tutti i valori nutrizionali di cui il nostro organismo ha bisogno.

Basta citare alici, sgombro e sarde per capire ciò di cui si sta parlando: sono tipi di pesce ingiustamente snobbati e che invece trattati con la giusta dose di fantasia in cucina possono costituire essere la base di ricette facili da preparare e assai gustose da provare.

Pesce a costo zero, anche chi ha un budget modesto può acquistarlo senza problemi

Tanto per fare un esempio concreto, è doveroso sottolineare come le sarde abbiano un costo che si aggira intorno ai 5 euro al chilo, una quantità in grado di soddisfare il fabbisogno alimentare di un’intera famiglia: le sarde possono diventare un ottimo secondo piatto o diventare un gustoso condimento per la pastasciutta.

Ci sono poi le alici e le acciughe, che si possono cucinare nei modi più svariati e risultare appetitose sempre e comunque. Anche in questo caso si tratta di pesce non costoso e ampiamente alla portata di tutti.

Pesce a costo zero, c’è anche quello di lago: ai bambini piace tantissimo

Spostandoci dal mare ai laghi, proprio i pesci di lago sono tra i più economici e gustosi: trota, coregone e salmerino sono una garanzia in cucina e trovano soprattutto il gradimento dei bambini.

Insomma, come si può notare non serve spendere necessariamente centinaia di euro per mangiare bene e per inserire in pianta stabile il pesce nella nostra alimentazione. Basta possedere un po’ di fantasia e di intuito e il gioco è fatto.