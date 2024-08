Mangia per sempre questo cibo e camperai 100 anni: lo devi assumere tutti i giorni | Lo dicono gli scienziati

Un cibo totalmente sottovalutato le cui proprietà contribuiscono a una maggiore longevità dell’organismo: ecco quale.

L’alimentazione è indubitabilmente uno tra i fattori centrali che garantiscono il benessere dell’individuo in tutte le sue funzioni, e troppo spesso viene sottovalutata la sua importanza.

Fortunatamente, come sappiamo, la nostra dieta, quella mediterranea, è tra le più salubri del pianeta, pertanto per le persone che vivono in Italia dovrebbe essere molto più semplice comporre una alimentazione adatta all’organismo umano.

Sono molti, però, i cibi che ancora oggi, nonostante ci sia grande consapevolezza in merito ai nutrienti e all’alimentazione, vengono sottovalutati, mentre altri, come ad esempio la carne rossa, vengono sopravvalutati in termini di necessità per il nostro organismo.

In particolare c’è un ingrediente che non viene utilizzato quanto sarebbe opportuno farlo in cucina: può aiutare persino in termini di longevità e si trova comunemente oltre ad avere un costo piuttosto contenuto.

Un cibo troppo spesso non assunto abbastanza

A darci informazioni in questo senso è uno studio che è stato pubblicato sulla rivista ‘Circulation’, che ha analizzato il rapporto tra dieta e longevità. Soggetto dello studio è stato un campione di persone le quali provenivano dalle aree del mondo con la maggior concentrazione di centenari.

Nel corso dello studio sono stati presi in considerazione due principali stili di alimentazione: uno comprendente il consumo principale di carni rosse, zucchero, cereali raffinati e prodotti confezionati e l’altro, invece, comprendente in grandi quantità frutta, verdura, legumi e cereali integrali.

La pietra filosofale del cibo: come un elisir di lunga vita

I risultati degli studi hanno evidenziato come il secondo regime alimentare determinerebbe il 28% in meno di rischio per morte dovuta a malattie di natura cardiovascolare. L’altro lato della medaglia è un aumento del 22% nella mortalità per patologie cardiovascolari tra chi segue una alimentazione ricca di carni rosse. Non solo: tra i cibi che aiutano la longevità ce ne è uno singolare che non ci aspetteremmo: è un legume molto popolare considerato un ingrediente principale e utilizzato in moltissime tradizioni culinarie. Ce ne sono, tra l’altro, moltissime varietà differenti, adatte a soddisfare tutti i gusti possibili.

Si tratta dei fagioli! Infatti i fagioli garantiscono proteine e fibre vegetali senza appesantire con i grassi, ma non solo: i fagioli presentano un alto contenuto in antiossidanti, inoltre il polifenolo ha un potere antinfiammatorio oltre ad assumere un ruolo importante nella protezione da patologie come il diabete.