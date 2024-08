Mele, se le mangi così combatti il tumore: ecco perchè

Se è vero che siamo ciò che mangiamo, non escludere le mele dalla tua alimentazione: aiutano a combattere il tumore.

Negli ultimi periodi, le persone fanno sempre più caso a cosa portano a tavola, perché alcuni alimenti rischiano di compromettere la salute dell’organismo, mentre altri aiutano a stare meglio. Dunque, il cibo è lo specchio di ciò che siamo realmente e mangiare bene ci aiuta a sentirci più in forma.

Non è questione di dieta o di perdita di peso, ma si tratta di mangiare sano per non compromettere il nostro fisico e le sue funzionalità. Ad esempio, forse non sai che le mele offrono numerosi benefici, grazie a un profilo nutrizionale ricco e bilanciato.

Prima di scoprire insieme perché le mele sono un’ottima scelta alimentare, ti anticipiamo già che queste aiutano persino a combattere il tumore. Ecco tutto ciò che devi sapere sulle mele e sulle loro proprietà.

Le caratteristiche delle mele e i loro benefici

Le mele contengono minerali essenziali e vitamine, tra quella C che è importante per il sistema immunitario. Inoltre, sono una buona fonte di fibre, in particolare di fibre solubili, come la pectina, che favoriscono la digestione e aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Chi dice che una mela al giorno toglie il medico di torno non sbaglia affatto, perché questo alimento è anche perfetto per ridurre i livelli di colesterolo e migliorare la salute cardiovascolare.

Le mele sono anche composte dall’85% di acqua e, per questo, contribuiscono all’idratazione dell’organismo. Da diversi anni, poi, si sono diffusi degli studi scientifici che hanno dimostrato che i polifenoli antiossidanti, contenuti nelle mele, sono in grado di interagire con le cellule umane per bloccare la crescita dei tumori.

Le mele contro i tumori

Lo studio è stato condotto dal Dipartimento di chimica e biologia dell’Università di Salerno, insieme all’Istituto di scienze dell’alimentazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Gli esperti hanno preso in esame le mele e il loro contenuto di polifenoli, noti per le loro proprietà antiossidanti.

La vera scoperta, però, è che queste sostanze sono anche in grado di rallentare la crescita dei tumori, specie quelli legati all’invecchiamento, come i tumori del colon-retto. Dal momento in cui i polifenoli della mela agiscono sull’organismo, dunque, la replicazione del Dna nelle cellule cancerose del colon viene rallentata o bloccata del tutto, evitando alla malattia di riprodursi o avanzare in maniera rapida.