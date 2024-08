Panni stesi in casa, con questo trucco li avrai freschi e profumati come ogni giorno

Non sempre asciugare i panni in casa può rivelarsi un successo: con questo trucco puoi dire addio ai cattivi odori.

Sarà capitato a tutti più d’una volta di dover fare il bucato nonostante il meteo non prevedesse giornate di sole. In questi momenti, lo stendino sembra essere l’unico alleato per riuscire ad asciugare l’intero bucato, sebbene il risultato non sempre sia dei migliori. Ed è qui che si fa affidamento al buon senso e si cerca di far asciugare al meglio ogni singolo capo.

Tuttavia, soprattutto nelle giornate piovose, non è poi così raro tornare dallo stendino e sentire panni ancora umidi e impregnati dall’umidità. L’odore in questi casi è davvero forte e, a dirla tutta, poco serve stendere nuovamente i panni all’aperto per ritrovare la fragranza post-lavaggio.

Per non parlare della salute: un’aria troppo umida può favorire la proliferazione di allergeni e acari della polvere, che possono causare problemi respiratori e allergie. L’umidità eccessiva può inoltre danneggiare mobili, tessuti e altri materiali, causando deformazioni, deterioramento e cattivi odori. Insomma, ci sono diversi motivi per cui stendere il bucato nello stendino in un modo piuttosto che in un altro può fare la differenza per evitare la formazione di umidità.

Come asciugare il bucato in casa

Per ottenere risultati migliori e prevenire i cattivi odori, è bene seguire alcuni semplici accorgimenti. Uno tra tutti – nonchè il più banale – è quello di lasciare il giusto spazio tra gli indumenti. Se i capi sono troppo vicini, l’umidità tende a ristagnare e questo può causare inevitabilmente odori sgradevoli. Stendere i capi con spazio sufficiente tra loro aiuta a migliorare la circolazione dell’aria e, non meno importante, accelerare l’asciugatura.

Per quanto riguarda i capi più pesanti, come jeans e felpe, dovrebbero essere girati al rovescio prima di stenderli. Questo semplice trucchetto aiuta a far asciugare anche l’interno, dove l’umidità tende a rimanere intrappolata. Quando l’interno è quasi asciutto, si potrà rigirare i capi per completare l’asciugatura anche all’esterno.

Anche lo stendibiancheria, ovviamente, ha il suo ruolo: per un bucato fresco e profumato, è bene posizionare lo stendibiancheria in un’area ben ventilata, idealmente vicino a una finestra. Mettere lo stendibiancheria in stanze chiuse come la camera da letto o il soggiorno, non è di certo una buona idea.

Cambiare l’aria e usare un deumidificatore: due alleati per un bucato perfetto

Aprire le finestre e far circolare l’aria sono passi fondamentali. Se l’umidità continua a essere un problema, un deumidificatore può fare la differenza. Questo apparecchio riduce l’umidità nell’aria e migliora notevolmente l’asciugatura dei panni, che risulteranno sempre freschi e profumati. Inoltre, il deumidificatore può risolvere problemi comuni come l’eccessiva umidità in casa, la muffa sui muri e può essere un ottimo alleato contro le torride temperature estive.