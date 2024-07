Parabrezza appannato, con questo trucco lo hai sempre lucido e splendente | Ti basta mettere questa cosa

Liberarsi per sempre del fastidioso problema del parabrezza appannato è possibile: il trucco infallibile a cui non potrai più fare a meno.

I vetri, si sa, quando si appannano rappresentano un fastidio non indifferente, nonché un rischio vero e proprio alla guida. Eppure questo fenomeno capita più spesso del previsto, tanto che il conducente è costretto a tenere con sé straccetti di vario tipo per recuperare quantomeno una piccola parte di visuale.

Sono molti i metodi per spannare il parabrezza dell’auto, anche se a dirla tutta, non risultano efficaci a lungo termine. Nonostante ciò, il sistema esiste ed è più semplice di quanto si possa immaginare. Ma partiamo dalla base. Perché i vetri dell’auto si appannano?

I vetri delle auto tendono ad appannarsi soprattutto nelle stagioni fredde e umide, senza escludere quelle molto calde. Questo fenomeno è causato dalla differenza di temperatura tra l’interno dell’abitacolo, caldo e umido, e l’esterno, freddo. L’aria calda all’interno dell’auto, carica di umidità, si condensa a contatto con i vetri freddi, causando l’appannamento.

Il fenomeno può intensificarsi in diverse circostanze: parlando ad alta voce, cantando, o entrando in auto accaldati dopo un allenamento. Anche i momenti di intimità in auto possono contribuire all’appannamento, poiché l’aumento dell’umidità e del calore corporeo si scontrano con la superficie fredda del vetro. Per spannare i vetri, le auto sono dotate di sistemi come lo spannavetro anteriore e il lunotto termico. Tuttavia, a volte questi non bastano o non funzionano correttamente. Ecco quindi come possiamo migliorare e rendere più efficaci questi sistemi.

Come evitare che il parabrezza si appanni

Prevenire l’appannamento del parabrezza è più semplice che risolverlo una volta che si è verificato. Seguendo alcune semplici regole, è possibile addirittura evitare il problema:

Non spegnere il climatizzatore prima di parcheggiare: quando si spegne il veicolo, sarebbe meglio azionare il ventilatore con il ricircolo disattivato, poiché fa uscire l’umidità dai condotti di areazione, evitando che all’avvio venga proiettata aria umida sul vetro, causando, per giunta, la proliferazione di muffe. Pulisci il parabrezza dall’interno: usare acqua e alcol o prodotti specifici per i vetri rimuove il grasso che, a sua volta, tende a trattenere l’umidità. Apri i finestrini di tanto in tanto: l’aria fresca aiuta a bilanciare la temperatura all’interno dell’abitacolo. Questo riduce per forza di cose la formazione di condensa. Cambia il filtro antipolline: i filtri intasati non trattengono più le impurità, che poi si depositano sul parabrezza.

I metodi preventivi sono già potenti di per sé, ma se ciò non dovesse bastare, vediamo come spannare velocemente un parabrezza.

Come spannare velocemente il parabrezza dell’auto

In primo luogo, aziona l’aria calda: contrariamente a quanto si pensa, l’aria calda asciuga più velocemente il vetro rispetto a quella fredda, perché può trattenere più vapore acqueo. Una volta spannato, è consigliabile aprire un po’ i finestrini. Se ciò non bastasse, usa prodotti antiappannamento: questi prodotti chimici idrorepellenti, se applicati quando il vetro è asciutto, possono prevenire la formazione di condensa.

E quando tutto sembra fallire insieme alla speranza, una vecchia pezza può asciugare il vetro meccanicamente e rimane l’unica opzione infallibile. Tuttavia, anche in questi casi, assicuratevi che la pezza sia pulita: il rischio di nuovi appannamenti è dietro l’angolo.