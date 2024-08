Pareti di casa, se le hai bianche corri a cambiargli il colore: ecco perché

Se i muri della tua casa sono bianchi, allora forse è giunto il momento di cambiare colore, i motivi sono molteplici.

Le pareti bianche hanno i loro vantaggi: tendenzialmente chi sceglie questo colore vorrebbe dare una idea di pulito e avere una sorta di “tela” bianca che non vincoli in nessun modo la scelta di mobili o accessori casalinghi.

Gli svantaggi di questa nuance, però, sembrano superare in modo netto gli elementi positivi: basti pensare al fatto che tendono a mostrare lo sporco immediatamente a una prima occhiata, ad esempio, e che se vengono scelte per ambienti come la cucina tendono a ingiallire per via dell’utilizzo dei fornelli.

Questi, però, non sono i soli lati negativi delle pareti bianche, che sono sconsigliate soprattutto se state cercando di vendere o affittare la vostra abitazione.

Sono altri, infatti, i colori consigliati per fare delle foto e mostrarle a potenziali acquirenti: in primi troviamo il cosiddetto “greige”.

I colori di maggiore successo sul mercato immobiliare

Se non avete mai sentito parlare del greige è il momento di aggiornarvi, soprattutto se state cercando di vendere la vostra casa: si tratta di un colore il cui nome è la crasi tra gray (grigio) e beige, il risultato è un grigio caldo e tenue adorato dagli interior designer.

Anche se la vostra scelta non dovesse ricadere sul famoso greige, sono diversi i colori consigliati, nello specifico tutti quelli che presentano una tonalità calda e naturale, come beige, grigio o il color magnolia. Sono preferibili al bianco perché conferiscono all’ambiente una idea di maggiore accoglienza, lasciando comunque spazio nella mente degli acquirenti per immaginare già abbinamenti con i propri mobili.

Con le pareti neutre la tua casa andrà a ruba

Oltre ai colori già consigliati, ci sono altre tinte consigliate, come ad esempio alcuni punti di verde, come il salvia, l’oliva o il verde bosco, tutte nuances che attirano per via del facile abbinamento con mobili in vari materiali e colori, dal legno al plexiglass, dal nero al color tortora.

Se la casa che state cercando di vendere ha come pecca l’anonimità di alcune stanze, allora vi basterà ritinteggiare proprio quelle con uno dei colori consigliati: tinte neutre e di facile abbinamento per gli acquirenti. Questa semplice operazione può essere determinante per una trattativa di successo e per attirare più compratori interessati all’immobile.