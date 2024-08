Patate croccanti al punto giusto con questo semplice trucco: le avrai gustose e ben arrostite

Patate al forno che passione! Ma che fatica farle diventare croccanti: con questo trucco il risultato non sarà più una sorpresa.

Che siano bollite, al forno o utilizzate per qualche fantasioso condimento, le patate rimangono un must-have in cucina. È impossibile non amarle, sia per la loro adattabilità a numerose ricette che per il loro sapore ricco e dolce. Tra le più amate troviamo quelle a tubero, la qualità che si presenta perfetta per le iconiche patate al forno.

Per quanto queste possano sembrare le più semplici da preparare, nascondono delle insidie non di poco conto. Ammettiamolo, le patate arrosto sono buone, ma solo se diventano croccanti all’esterno. A dirla tutta, basta un semplice errore per far sì che queste rimangano umide d’olio e tutto fuorché perfette. In questo caso, esiste una soluzione in grado di conferire alle patate un aspetto perfetto e la croccantezza desiderata.

Patate arrosto croccanti sfruttando il loro amido

Ebbene sì, per ottenere delle patate arrosto perfette, il trucco è quello di sfruttare il loro amido. Questo permetterà di creare una crosticina irresistibile sulla superficie, mantenendo l’interno morbido e succoso. Ma come fare?

Ingredienti

Patate (quantità a piacere)

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

Olio d’oliva extra vergine

Rosmarino fresco

2-3 spicchi d’aglio

Sale

Pepe

Il procedimento

Prima di tutto, iniziate sbucciando le patate e tagliandole a dadini, scegliendo la dimensione in base ai vostri gusti personali. A questo punto mettete le patate tagliate in una pentola con acqua bollente e aggiungete un cucchiaio di bicarbonato di sodio all’acqua. Questo ingrediente, seppur inusuale, aiuterà a scomporre l’amido delle patate (anche detto pectina) e a portarlo in superficie. Il risultato? Una croccantezza perfetta. Vediamo insieme l’intero procedimento.

Una volta che le patate sono in cottura, lasciatele cuocere fino a quando saranno morbide ma non si sfalderanno. Successivamente, scolatele e trasferitele in un contenitore largo.

Nel frattempo, fate dorare del rosmarino fresco e dell’aglio tritato finemente con abbondante olio d’oliva in una padella. Una volta che rosmarino e aglio sono croccanti, scolateli dall’olio, ma conservate quest’ultimo. Non buttate via nemmeno le briciole di rosmarino e aglio, vi serviranno più tardi.

Adesso è il momento di condire. Utilizzate l’olio aromatico per ungere bene le patate scolate, mescolandole delicatamente in una teglia da forno, per poi aggiungere sale e pepe a piacere. Successivamente, mettetele in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Trascorso il tempo, girate le patate e lasciale cuocere per altri 20 minuti, o fino a quando non saranno dorate e croccanti. Una volta cotte, trasferitele in una ciotola e arricchitele con le briciole di rosmarino e aglio croccanti messe da parte.

Ora non resta che servire immediatamente le patate arrosto croccanti e godersi questa delizia irresistibile!