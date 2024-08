Patente, calvario enorme per i rinnovi: esce il grave problema

Il rinnovo della patente di guida è una delle procedure da seguire che gli italiani considerano più fastidiose. E ne hanno ben donde

La patente di guida da molti anni a questa parte non è più riconosciuto alla stregua di un normale documento valido di identità. Ciononostante le pratiche per il rinnovo restano condizionate a determinati requisiti fisici stabiliti dalle leggi in vigore.

Le patenti si rinnovano ogni dieci anni ma può succedere, soprattutto dopo una certa età, che questo obiettivo non possa essere più raggiunto. Esistono infatti le condizioni che inducono a volte la Motorizzazione civile a negare la possibilità del rinnovo della patente di guida.

In linea di massima, come capita per il documento di identità, la patente va rinnovata ogni dieci anni. Un periodo molto più breve invece riguarda tutte le persone portatrici di disabilità e gli invalidi. Per loro si tratta di superare determinate verifiche ogni cinque anni.

Serve fare una premessa essenziale: il riconoscimento dello stato di invalidità civile di un soggetto non esclude che lo stesso possa conseguire la patente. Tuttavia comporta che venga accertata la piena efficienza degli arti e l’esclusione di patologie invalidanti, le quali possano in qualche modo compromettere la sicurezza durante la guida.

Patente, è diventato un incubo: gli ostacoli sono diventati troppi

Alle persone portatrici di handicap viene rilasciata una patente speciale, un vero e proprio certificato di idoneità rilasciato alle persone ‘affette da minorazioni anatomiche funzionali o sensoriali’.

Al di là del rigido e asettico linguaggio burocratico per molti invalidi il rispetto assoluto della procedura per il rinnovo della loro patente speciale è diventato molto difficile, in alcuni casi quasi impossibile. Sono infatti in aumento le proteste relative a questo tipo di problematica.

Patente, così non si può fare: le proteste sono legittime

Per un invalido spostarsi di parecchi chilometri per rinnovare la propria patente speciale è un ostacolo difficile da superare. Per non parlare della prenotazione dell’appuntamento per il rinnovo che va fatto online e che molti non riescono a compiere da soli.

Insomma, gli invalidi sono costretti a vivere una vera e propria odissea a cui va trovata quanto prima una soluzione. Ed è qui che entrano in ballo le amministrazioni locali, chiamate a rendere più agevole il percorso dei portatori di handicap verso il rinnovo della patente speciale.