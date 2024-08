Patente, ecco come la prendono i furboni: usano tutti questo trucco | Se ti beccano sono guai ma la prendi senza studiare

La percentuale di incidenti stradali con gravi conseguenze negli ultimi anni è cresciuta molto. Le truffe sulla patente sono uno dei motivi

Ci si domanda spesso per quali ragioni negli ultimi anni la percentuale di incidenti mortali è aumentata in misura esponenziale. Le strade del nostro Paese si sono trasformate in una sorta di Far West in cui le norme vigenti non bastano più a scoraggiare comportamenti illeciti.

Si attende entro la fine di settembre l’approvazione definitiva del nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dall’attuale maggioranza politica di centro-destra. Il testo ha già ricevuto il via libera della Camera dei deputati, manca l’ok definitivo in Senato che dovrebbe arrivare entro qualche settimana.

Determinati problemi però andrebbero risolti, come si dice in gergo, alla fonte. In questo caso significa che già in sede di esame, il momento in cui vengono assegnate le patenti di guida, sarebbe quanto mai opportuno effettuare controlli adeguati.

È quello che i Carabinieri della Compagnia di Sondrio hanno fatto qualche giorno fa in un’operazione legata a una serie di controlli preventivi organizzati presso gli uffici della motorizzazione della cittadina piemontese.

Patente, prenderla in questo modo è facile e scorretto: servono misure drastiche

Questa operazione messa in atto dai Carabinieri aveva come obiettivo la verifica del normale e corretto svolgimento degli esami scritti per l’assegnazione della patente di guida. E a quanto pare un risultato concreto è stato ottenuto.

Gli uomini in divisa della Compagnia di Sondrio hanno infatti individuato un giovane straniero residente in provincia nella stanza in cui si sarebbe svolto l’esame che per mezzo di un auricolare comunicava via telefono con un altro individuo il quale avrebbe dovuto suggerirgli le risposte giuste per superare l’esame stesso.

Patente, non è un caso isolato: chissà quanti sono a prenderla in questo modo

Un piccolo scandalo che è stato subito risolto dai Carabinieri: il giovane stranieri è stato infatti escluso subito dalla sessione d’esame ed è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sondrio secondo una legge risalente addirittura al 1925 che punisce proprio questo tipo di reato.

Si tratta dunque di una truffa bella e buona e con ogni probabilità non è neanche un caso isolato. Spetta ora ad altre procure sparse nel nostro territorio avviare indagini a tappeto sulle sessioni d’esame per prendere la patente. Stroncare qualsiasi illecito alla fonte è un buon inizio per prevenire gli incidenti stradali.