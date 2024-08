Quando ti sforzi hai questo dolore? Ecco il sintomo da non sottovalutare mai | Il tuo cuore è in serio pericolo

C’è un sintomo premonitore che in molti sottovaluto ma potrebbe essere il segnale d’allarme mandato dal cuore: attenzione a questo dolore.

Quando si pensa ad un infarto o ad un soggetto a rischio, il primo sintomo che viene alla mente è il dolore al petto, una fitta forte che potrebbe essere unica come protratta nel tempo. Eppure questo non è l’unico segnale, o meglio, non tra i primi campanelli di allarme che dobbiamo avvertire per avviare un indagine.

Circa 805.000 persone negli Stati Uniti, ogni anno subiscono un attacco di cuore. Secondo i dati riportati dal Centers for Disease Control and Prevention, 1 su 5 si verificano senza che la persona sia a conoscenza di ciò che sta accadendo. Un dato allarmante, questo, che può diminuire drasticamente se solo ci fosse più consapevolezza sull’argomento.

Sapere a cosa si potrebbe andare in contro, può portare ad una ricerca preventiva di cure. Questo discorso si rivela importante soprattutto per le donne: secondo gli ultimi studi in materia, il gentil sesso è più incline a sperimentare sintomi atipici, come può essere una certa stanchezza, fiato corto e vomito. Un segnale però, vale per entrambi, ma spesso si manifesta senza che nessuno lo riconduca allo stato di salute del proprio cuore.

Attacco di cuore: il sintomo da non sottovalutare

Tra i sintomi meno conosciuti ma estremamente significativi c’è il dolore alla schiena. Spesso attribuito a posture scorrette, sforzi fisici o stress, questo dolore può invece essere un chiaro segnale di sofferenza cardiaca, soprattutto quando si manifesta durante uno sforzo fisico o emotivo. Il fatto che sia un sintomo sottovalutato lo rende particolarmente pericoloso: trascurarlo può ritardare una diagnosi tempestiva e quindi compromettere la possibilità di intervenire efficacemente.

Il dolore alla schiena, specialmente nella parte alta, può sembrare scollegato da un problema cardiaco. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un avvertimento precoce che il cuore non sta ricevendo abbastanza ossigeno, una condizione che precede l’infarto.

Gli altri sintomi e l’importanza della prevenzione

Oltre al classico dolore al petto, un infarto può farsi sentire con sintomi meno noti, ma altrettanto pericolosi. Fiato corto, nausea, vomito, dolore alla mandibola o alle spalle, e una stanchezza inspiegabile sono segnali che, se ignorati, possono mettere seriamente a rischio la vita. Questi sintomi atipici, spesso presenti nelle donne, rendono la diagnosi più complessa e tardiva, aumentando il rischio di conseguenze gravi.

Per questo motivo, è essenziale prestare attenzione a ogni segnale che il nostro corpo ci invia. Non basta aspettare il dolore al petto per allarmarsi: riconoscere e agire su questi sintomi può fare la differenza. Ecco perché la prevenzione è la nostra migliore arma. Controlli regolari, un’attenzione costante alla propria salute e uno stile di vita sano sono fondamentali per ridurre il rischio di infarto e garantire al cuore le cure di cui ha bisogno prima che sia troppo tardi.