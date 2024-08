Ravioli gorgonzola e noci, li fai in 10 minuti e sono facilissimi: non riuscirai più a rinunciarci

È uno dei piatti più tradizionali della cucina italiana, soprattutto di alcune regioni del centronord. La ricetta è davvero molto facile

Esistono diversi modi per cucinare e poi gustare la pasta fatta in casa. Lasagne, tagliatelle, tagliolini, tortellini di varie dimensioni e ravioli: sono tutti celebri e tradizionali formati di pasta all’uovo che si sposano con i più svariati e appetitosi condimenti.

Lasagne e tagliatelle ad esempio vanno d’accordo con il classico ragù alla bolognese, mentre per il ripieno di tortellini e ravioli ci si può davvero sbizzarrire. Dalla carne al prosciutto, passando per il pesce e i formaggi di diversa qualità, ogni ripieno ha una storia da raccontare e una tradizione da sposare.

Per ciò che riguarda i ravioli ad esempio, in Emilia Romagna sono molto diffusi quelli ripieni di zucca e arricchiti da un condimento di creme ai formaggi. C’è però un’altra versione, che potremmo definire una variante, altrettanto intrigante e gustosa.

Si tratta dei ravioli con gorgonzola e noci, un piatto tipico delle valli del nord Italia ma ormai ampiamente diffuso sull’intero territorio nazionale. I ravioli gorgonzola e noci sono un piatto perfetto per il pranzo della domenica o per le occasioni di festa. Tra l’altro è un primo che piace molto anche ai bambini.

Ravioli gorgonzola e noci, la ricetta è davvero facile: basta seguire la procedura

Gli ingredienti sono pochi, ma è opportuno sceglierli di grande qualità: 200 grammi di pasta all’uovo, 100 grammi di noci, 200 grammi di gorgonzola, burro quanto basta e 20 millilitri di panna da cucina.

Dopo aver preparato la pasta all’uovo bisogna stenderla e al centro della stessa va messa la farcia che nel frattempo abbiamo preparato tritando possibilmente a mano le noci e mescolandole al gorgonzola e alla panna.

Ravioli gorgonzola e noci, la farcia è il segreto di questo piatto: dev’essere gustosa e saporita

A questo punto sopra la pasta con la farcia è necessario stendere un’altra sfoglia di pasta e farla aderire con cura quella sottostante. Munendoci di una formina o di una classica rotella da cucina andremo a tagliare i nostri ravioli.

Non resta altro da fare che mettere una pentola sul fuoco e far cuocere la pasta in acqua salata e a fiamma bassa per non più di quattro minuti. Una volta scolati con attenzione i ravioli si ricoprono con un po’ di burro fuso e qualche noce intera per guarnire il piatto. Non vi resta che gustarvelo fino all’ultimo boccone.