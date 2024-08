Salasso in bolletta, ecco l’elettrodomestico che ti ‘uccide’ silenziosamente | Non ci pensa nessuno ma è il peggiore di tutti

Le bollette continuano a preoccupare gli italiani, ma il vero problema potrebbe essere nelle nostre case: attenti a questo elettrodomestico.

L’energia elettrica, seppur meno cara rispetto agli ultimi anni, rimane un tema caldo per le famiglie italiane che ogni giorno si trovano costrette a far fronte a diverse spese. Con l’entrata in vigore del mercato libero obbligatorio, inoltre, moltissimi italiani si sono trovati alle prese con contratti efficienti, ma incerti da un punto di vista di continuità, viste le possibili modifiche unilaterali e promozioni di vario genere. Tuttavia, per quanto in molti si preoccupano delle tariffe offerte dal mercato, non si accorgono che il problema potrebbe essere direttamente nelle proprie case.

Anche se indispensabile, il frigorifero è uno degli elettrodomestici con il maggior consumo energetico in casa, poiché funziona ininterrottamente 24 ore al giorno, tutto l’anno. Farne a meno sarebbe impossibile, ma nessuno ad oggi pone abbastanza attenzione al suo reale consumo e a quanto dei semplici accorgimenti possono fare la differenza.

Quanti watt consuma un frigorifero?

Partiamo dalla base. Il consumo di un frigorifero dipende principalmente dalla sua efficienza energetica, indicata dall’etichetta energetica. I modelli più efficienti (classe A) consumano in media circa 100 kWh/anno, mentre quelli meno efficienti (classe G) possono arrivare fino a 300 kWh/anno. Per capire il consumo giornaliero, puoi dividere il consumo annuale indicato sull’etichetta.

Ma l’efficienza energetica non è l’unico fattore che incide sul consumo del frigorifero. Ci sono altri aspetti da considerare. Innanzitutto, più grande è il frigorifero, maggiore sarà il consumo di energia. Quindi, le dimensioni sono importanti quando si fa questo tipo di scelta. E se il frigorifero si rivela datato, è bene sapere che con il passare del tempo, questi elettrodomestici tendono a diventare meno efficienti e a consumare di più. Ma non solo: ci sono alcuni atteggiamenti che influiscono, spesso causati da noi stessi.

Come risparmiare energia dal frigorifero

Ridurre il consumo energetico del frigorifero è possibile adottando alcuni accorgimenti. In primo luogo è consigliabile mantenere il frigorifero sempre pulito e in buone condizioni, prestando particolare attenzione alle guarnizioni che, se danneggiate, potrebbero causare dispersioni di energia. Senza dimenticare che riempirlo troppo potrebbe ostacolare la circolazione dell’aria, quindi è meglio evitare di sovraccaricarlo.

Inoltre, far raffreddare gli alimenti prima di riporli al suo interno aiuta a mantenere una temperatura stabile senza sforzare eccessivamente l’apparecchio. Limitare le aperture dello sportello è un’altra strategia utile, poiché ogni volta che viene aperto, il frigorifero deve lavorare di più per ripristinare la temperatura ideale.

Anche regolare la temperatura interna a 5°C per il frigorifero e tra -15°C e -18°C per il congelatore è considerato ottimale per un funzionamento efficiente. Infine, ma non meno importante, tenerlo lontano da fonti di calore, come il forno o la luce diretta del sole, aiuta a evitare un aumento dei consumi.