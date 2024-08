Scarico intasato, ecco il trucco degli idraulici | Ci metti un minuto e non spendi un euro: efficacia garantita

Se hai lo scarico intasato, non cadere nello sconforto: con i nostri trucchetti, risolvi il problema e risparmi soldi.

Ogni abitazione ha bisogno di manutenzione costante. Purtroppo, alle volte, si sistema una cosa e se ne rompe subito un’altra, ma è anche questo il bello di possedere una casa. Ciò che conta, però, è imparare a risolvere da soli, per quel che è possibile, i propri problemi. Così facendo, non hai più bisogno di contattare tecnici ed esperti, che costano caro.

Non c’è soddisfazione più grande di sistemare qualcosa con le proprie mani, ma è anche vero che, senza i consigli e i trucchetti giusti, sarà difficile. Ed è per questo che ti daremo delle soluzioni, a costo zero, per liberare gli scarichi.

Difatti, può succedere spesso che il Wc si intasi, creando disagi e imbarazzi. Con la soluzione fai da te a portata di mano, però, liberarlo sarà un gioco da ragazzi. Ovviamente, per evitare il problema al principio, dovresti evitare di gettare, all’interno del Wc, oggetti solidi, come cotton fioc, pannolini, assorbenti igienici. Ma, se dovessi comunque trovarti di fronte al Wc intasato, sappi che con questi stratagemmi non avrai più bisogno di contattare un idraulico.

Come liberare il Wc da oggetti solidi

Se un oggetto solido è caduto per sbaglio nel Wc o se è stato gettato di proposito, anche ripetutamente, allora non ti resta che liberare lo scarico utilizzando una sonda flessibile da idraulico. Si tratta di un lungo cavo d’acciaio con una punta rigida, attaccato a una manovella. Per far sì che questo funzioni, infilalo nello scarico, il più a fondo possibile e gira la manovella, fino a che l’ostacolo non sarà stato rimosso.

Molto utile, ma più difficile da utilizzare, è anche la ventosa. Questa provoca dei movimenti d’acqua che spinge in giù oppure permette di risucchiare l’oggetto in questione, che ostruisce lo scarico. Vediamo cosa accade, invece, quando a intasare il Wc non sono oggetti solidi, bensì escrementi o altre sostanze organiche.

Il composto vincente

Se ti accorgi che il tuo Wc è intasato, ma non a causa di qualche oggetto gettato al suo interno, bensì per l’accumulo di escrementi o altre sostanze grasse, allora puoi risolvere il problema con questo composto. Riscalda una pentola d’acqua e falla arrivare quasi a ebollizione. Dopodiché, versaci all’interno 1/4 di flacone di detersivo per piatti e versa tutto il contenuto della pentola all’interno del Wc.

L’unione di acqua bollente e detersivo creeranno una sostanza in grado di sciogliere l’accumulo di sostanze che bloccano lo scarico. Se, alla prima operazione, la situazione non migliora, ripeti nuovamente il procedimento, finché il Wc non sarà completamente libero.