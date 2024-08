Scarpe, se le togli senza slacciarle significa proprio questo: è una rovina totale

Togliersi le scarpe senza slacciarle non è solo un’abitudine, bensì un vero e proprio tratto della personalità.

Un’azione comune che tutti fanno appena varcata la porta di casa è sicuramente quella di togliere le scarpe. Si tratta di un comportamento normale, una liberazione per certi versi, ma che può essere fatta in maniera differente.

In molti tolgono le scarpe con le mani, riponendole nella scarpiera, o più banalmente vicino alla porta di casa. Altri, invece, tendono addirittura a sedersi per fare questa operazione. Sebbene questi due siano i modi corretti, c’è anche chi le scarpe le toglie in maniera molto più fugace. Questa tipologia di persone tende ad estrarle con l’altro piede, senza slacciarle e, talvolta, anche lanciandole con noncuranza.

Sebbene sia una pratica dettata principalmente dal disordine, c’è un motivo decisamente più psicologico per cui non si pone abbastanza attenzione alla rimozione delle scarpe.

La ‘malattia della fretta’

Coniato dai cardiologi Meyer Friedman e Ray Rosenman, il termine ‘malattia della fretta’ descrive uno stato di stress cronico caratterizzato da una continua sensazione di urgenza. Le persone affette da questa condizione sembrano sempre di corsa, incapaci di rallentare anche nelle attività più semplici della vita quotidiana. Questa incessante fretta può derivare da un mix di ansia, stress e una percezione distorta del tempo, creando un circolo vizioso difficile da spezzare.

Chi vive con la imalattia della fretta’ spesso fatica a concedersi momenti di pausa, anche per compiti apparentemente insignificanti come slacciare le scarpe. Tuttavia, questa costante pressione può portare a una serie di conseguenze negative, sia a livello fisico che psicologico.

Perché è importante togliere le scarpe in maniera corretta

Imparare a togliersi le scarpe in maniera corretta non solo evita deformazioni della calzatura, ma può avere un effetto sorprendentemente positivo sulla nostra mente. Questo semplice gesto, apparentemente insignificante, innesca psicologicamente un meccanismo di relax, rompendo, nel suo piccolo, il circolo vizioso di stress, fretta e ansia.

Quando ci concediamo il tempo di eseguire anche le azioni più banali con calma e attenzione, come slacciare le scarpe, stiamo in realtà inviando un segnale al nostro cervello: possiamo rallentare, possiamo fermarci. Questo piccolo momento di pausa è un’opportunità per riappropriarsi del proprio tempo, per riconnettersi con sé stessi e disinnescare quella sensazione di urgenza che sembra invadere ogni aspetto della vita.

Che poi, a dirla tutta, continuare a vivere con ritmi frenetici e con la necessità di dover fare molte cose contemporaneamente non conduce a una maggiore efficienza o a un miglioramento della propria condizione. Al contrario, spinge verso l’esaurimento fisico e mentale, esponendo al rischio di sviluppare disturbi seri come il burnout e la depressione. Insomma, vale la pena cambiare un gesto così piccolo, ma al contempo importante. Mal che vada a giovarne sarà la vita più duratura delle nostre scarpe.