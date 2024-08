Stitichezza, può rovinare il tuo cuore definitivamente | Ecco la nuova scoperta

È uno dei problemi più diffusi tra la popolazione, in particolare nell’emisfero occidentale. La stitichezza però si può combattere e vincere

Tra i tanti problemi che affliggono milioni di persone in tutto il mondo ce n’è uno che affonda le proprie radici nella notte dei tempi: da millenni gli esseri umani soffrono di stitichezza, la classica difficoltà ad evacuare che nelle sue forme più acute può costituire un campanello d’allarme piuttosto serio per la nostra salute.

I sintomi sono molto comuni e facilmente riconoscibili: in primis la frequenza piuttosto modesta delle evacuazioni, in genere inferiori alle tre volte a settimana, poi la consistenza delle feci che nel caso della stitichezza sono secche e disidratate.

C’è poi la sgradevole sensazione di non avere mai svuotato del tutto l’intestino, l’insorgere di nausea e crampi addominali, la necessità di sforzarsi nell’atto dell’evacuazione che convince le persone stitiche a fare ricorso a clisteri o a supposte che possano agevolare l’evacuazione stessa.

Tutte queste complicazioni non vanno affatto sottovalutate anche perché se non risolte nei modi e nei tempi giusti possono creare ulteriori problemi ad altri organi diversi dall’apparato digerente.

Stitichezza, come fare per risolverla: i metodi sono molto rigorosi

Per risolvere al meglio il problema della stitichezza è necessario e forse inevitabile imporre un radicale cambiamento al proprio stile di vita. In primis l’alimentazione: un regime alimentare ad hoc può offrire un contributo essenziale a un miglioramento della qualità della nostra vita.

Dunque, bere almeno due litri di acqua al giorno e fare attività fisica, accrescere l’apporto di fibre alimentari con una dieta ricca di frutta, verdura, legumi e cerali integrali. Questi accorgimenti potrebbero già risolvere in parte il problema della scarsa evacuazione.

Stitichezza, attenzione al cuore: può andare in grande difficoltà

A proposito degli organi che possono andare incontro a problemi c’è purtroppo anche il cuore. Secondo un recente studio internazionale gli sforzi compiuti nell’atto di evacuare aumentano i rischi di problematiche cardiache piuttosto serie.

Su un campione di più di 400 mila persone quasi 24 mila soffrivano di stitichezza e osservandone da vicino i comportamenti gli studiosi hanno notato come la probabilità di infarto, ictus o scompenso cardiaco fosse più alta in chi ha un’evacuazione dolorosa o poco regolare. Di qui la necessità di porre presto rimedi efficaci contro la stitichezza per regolamentare il transito intestinale.