Strisce blu, non lo sa nessuno ma basta questo foglio: non le paghi mai più | Ti basta stamparlo

Strisce blu: basta un foglio per non pagarle, ecco tutte le deroghe che sono state pensate dai Comuni, basta buttare soldi.

La gestione delle strisce blu, ovvero quelle che delimitano i parcheggi che prevedono una tariffa oraria di pagamento da parte dell’occupante, è appannaggio del Comune in cui si trovano, pertanto le regole possono variare da uno all’altro.

In alcuni Comuni, infatti, la questione dei parcheggi a pagamento è stata sollevata e se ne sta discutendo in quanto, specie nei posti più piccoli, diventa dannoso per chi si reca a visitarli, di fatto a volte danneggiando l’economia turistica per racimolare qualche spicciolo per il parcheggio.

In alcuni casi la gestione è stata affidata dal Comune ad alcune società private, in altri la gestione è solamente del comune stesso: si tratta, comunque, di una questione davvero annosa che sovente fa infuriare gli automobilisti che devono già occuparsi di moltissime spese – basti pensare a carburante o assicurazione, per esempio.

Una questione ancora più dibattuta è la dispensa per le persone con invalidità del pagamento di questo tipo di parcheggi: in Comuni diversi questa situazione è stata gestita in modi altrettanto diversi, ecco come.

Persone con invalidità e strisce blu: una soluzione frammentata

In alcuni casi, gli invalidi possono parcheggiare gratuitamente su tutte le strisce blu della città, mentre in altri casi la gratuità è limitata a determinate zone o a determinati orari. In ogni caso, gli invalidi devono esporre il proprio contrassegno sul cruscotto dell’auto per poter usufruire del parcheggio libero.

Sarebbe ideale trovare una soluzione univoca a livello nazionale, così da evitare di doversi informare ogni volta che ci si deve spostare. Sarebbe comodo adottare una unica strategia anche a livello di metodologia di pagamento: dal parcometro alle applicazioni, oggi sono molti i modi ma non tutti funzionano dappertutto.

Roma: tutte le agevolazioni e le deroghe

Roma è già di per sé una città complicata in cui trovare parcheggio e il fatto che sia provvista di sole tre linee della metropolitana non aiuta certo i cittadini a mettere in atto gli spostamenti dovuti.

Una buona iniziativa del Comune in merito alle strisce blu è stata quella di offrire sconti e agevolazioni per le persone che devono parcheggiare per lunghi periodi. Per essere totalmente esenti dal pagamento bisogna essere residenti: in tal caso basterà apporre il contrassegno rilasciato dalle autorità competenti per poter parcheggiare gratis sulle strisce blu.