Televisione, dopo averla spenta premi questo tasto: smette di consumare e non te la trovi in bolletta | Non lo fa mai nessuno

Un gesto semplice che, se diventa una abitudine, può rivoluzionare il tuo tasso di risparmio energetico casalingo: riguarda la tv.

Negli ultimi anni è cresciuto di molto il numero di elettrodomestici e dispositivi elettronici utilizzati quotidianamente in una casa: a partire dal condizionatore fino al robottino per le pulizie, le varie consolle per i videogame o utensili elettrici da cucina come la friggitrice ad aria, insomma, questo tipo di oggetti sembrano moltiplicarsi quasi in modo esponenziale ogni anno che passa.

Molti degli strumenti elettronici che in passato erano considerati come un vero e proprio lusso, oggi sono diventati di uso comune e si rendono sempre più necessari: l’esempio principe è quello del climatizzatore, sempre più presente nelle abitazioni private visto le altissime temperature che a ogni estate non permettono di vivere in modo sereno la propria abitazione.

Eppure anche gli oggetti che sono stati diffusi a livello di massa decenni fa presentano dei “misteri” per gli utilizzatori: non tutti sanno, ad esempio, che un televisore può consumare energia anche quando è apparentemente spento.

Si tratta della modalità standby che ormai entra in azione in modo automatico quando si spegne il tv con il telecomando: la vedete quella lucina rossa? Anche se in modo irrisorio, sarà presente nella bolletta dei consumi. Non farti più ingannare, ecco come spegnere del tutto il tuo televisore.

Stand-by, l’ultima frontiera dello sperpero di energia

Sono molti gli italiani già in difficoltà con le bollette, pertanto, anche solo per una questione di principio e di risparmio energetico, è bene sapere quando gli elettrodomestici sono davvero spenti.

Ad esempio, infatti, una tv LCD da 32″ consuma circa 90-130 W, una da 37″ fino a 150 W, il che vuol dire che, considerando un utilizzo di un paio d’ore al giorno, in un anno si ha un consumo di 65 kWh nel caso di un 32” e di 110 kWh per un 37”: perché, allora, dovremmo aggiungere ai consumi anche quelli che si configurano durante lo stand-by?

Come spegnere (davvero) il televisore

Gli esperti hanno calcolato che un moderno televisore lasciato in stand by consuma in un anno 26 kWh, un consumo molto piccolo, che però non ha davvero alcun senso di esistere.

Le buone pratiche per il risparmio energetico e per un consumo consapevole partono dalla scelta del televisore da acquistare: è sempre bene munirsi di dispositivi di classe di efficienza energetica alta. Infine c’è un tasto presente direttamente sul tv che permette di spegnerlo completamente; in alternativa è possibile spegnere la ciabatta a cui è collegato o staccare la spina.