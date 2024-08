Test del bambino, capisci al volo chi è la madre o hai perso: ci arrivano solo i geni

Per quanto possa sembrare semplice, questo test sta impazzendo sul web: riesci a identificare quale delle due donne è la madre del bambino?

Ed eccoci qui alle prese con un curioso test pronto a mettere alla prova le menti più perspicaci. In realtà è da tempo che gira quest’immagine, ma chi ci si imbatte per la prima volta si troverà costretto a dover analizzare diversi linguaggi corporei prima di capire qual è realmente la madre in questione.

E le mamme forse lo sapranno già, poiché il loro comportamento è già intrinseco nel loro animo; ma anche per loro sarebbe il caso di non dare nulla per scontato: a volte sono i dettagli a fare la differenza.

In questo caso non serve una vista da falco e nemmeno alcun calcolo complesso; basta solo un po’ di osservazione del linguaggio del corpo delle due donne e, perché no, anche del piccolo protagonista.

Test del bambino: i segnali del corpo

L’immagine in questione vede una sala d’attesa e due donne sedute una di fronte all’altra. Probabilmente non si conoscono, ma in mezzo a loro c’è un bambino che entrambe guardano, seppur in maniera differente.

Se da una parte la prima porta una postura più composta e un sorriso di tenerezza, l’altra appare più agitata e nel suo volto si possono notare altre espressioni: le attenzioni rivolte sono diverse, così come la reazione nell’avere vicino il bambino.

Dopo una breve descrizione di una scena che è già abbastanza palese, non ci resta che consigliarvi di osservare attentamente volto e corpo, dopodiché trarre una conclusione in base al ragionamento sul contesto. Detto questo, avete solo 30 secondi per giungere ad una conclusione e, dopo questo tempo, potrete andare ad osservare la risposta presente nelle prossime righe.

La soluzione del test

Giunti a questo punto sappiamo che avete sicuramente una risposta in mano, anche se resta da scoprire se questa si rivela corretta. Non vi lasceremo ancora sulle spine: la madre del bambino è la donna a sinistra. Sorpresi?

Qualcuno avrà sicuramente sbagliato intuizione, poiché la donna a sinistra può apparire infastidita dal bambino che gioca. Tuttavia, la realtà è ben diversa. La donna a destra appare rilassata e la sua postura non è rivolta verso il bambino, bensì dritta e con i piedi incrociati, sinonimo di chiusura.

D’altro canto, la donna a sinistra si presenta con il corpo protratto in avanti verso il bambino, così da ‘scattare’ in caso di necessità. Anche i piedi sono puntati verso la prole, mentre lo sguardo non è infastidito, bensì attento. Anche il bimbo, dal canto suo, è rivolto verso la madre, così da essere sicuro di incrociare il suo sguardo all’evenienza.

E tu, hai indovinato la risposta?