Test d’intelligenza, solo i geni vedono il lupo al volo: se ci riesci sei einstein

All’interno di questa immagine si nasconde un lupo, ma solo gli osservatori più affini riescono a vederlo: saresti in grado di trovarlo?

Tra i panorami più suggestivi che la natura può offrire ci sono anche i boschi in inverno. In questo periodo le temperature si abbassano e le foglie ormai secche cadono, donando al terreno una distesa di foglie che spaziano di tonalità tra l’arancione e il giallo. In questo contesto, dove gli alberi sono spogli, alcuni animali vivono le loro giornate sapendo che dovranno essere cauti e non farsi vedere nel momento in cui dovranno cacciare.

Ed è proprio questa capacità cognitiva dei predatori che è stata sviluppata nel tempo, perché le prede, dal canto loro, sono molto esperte a vedere e sentire ogni singolo segnale. E tu, guardando l’immagine, saresti in grado di vedere il lupo?

Il test d’intelligenza

Se fino ad ora hai pensato che in te c’è un vero genio incompreso, non ti resta che provare a superare questo test, tanto banale quanto complesso. No, di certo non misureremo l’intelligenza di una persona con una sola immagine, ma trovare un lupo in questo bosco può mettere davvero alla prova le capacità visive.

Sebbene non si tratti di un’immagine complessa, trovare il lupo pare un’impresa per pochi e, non per scoraggiarti, ma in pochi sono riusciti senza sbirciare la soluzione. Quello che è certo è che non basta un colpo d’occhio per trovare l’animale che, in realtà, non si sta in alcun modo nascondendo dall’obiettivo, ma è proprio davanti ai nostri occhi.

La capacità o meno di trovare al volo la soluzione sta tutta nella propria capacità di osservazione, nonché nelle proprie abilità cognitive che possono essere allenate con stimolanti giochi come questo. In tutto ciò è bene precisare che si tratta di un gioco, quindi non prendiamoci troppo sul serio. Nel caso ti fossi arreso, nessun problema: sotto questa riga è presente la soluzione.

La soluzione del test

Ebbene sì, il lupo c’è ed è proprio dietro un tronco dell’albero situato a sinistra della foto. In effetti, i colori non aiutano molto, così come l’insieme di alberi e foglie presenti nell’immagine. Se sei riuscito a trovarlo in pochi secondi significa che sei un vero genio: in pochi conservano abilità visive così sviluppate per accorgersi dei dettagli che formano confusione nella foto. Nel caso non fossi riuscito nell’impresa, non preoccuparti: le capacità visive, sebbene innate, vengono sviluppate durante la vita. Perché non farlo divertendosi?