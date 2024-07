Test visivo, se trovi i cani in 10 secondi sei un fenomeno: ci riesce solo il 7% della popolazione

In questa bellissima spiaggia sono nascosti due simpatici cani, ma pochi riescono a vederli: ce la faresti tu?

Con l’estate in arrivo, non c’è niente di più piacevole che pensare al mare. Questa foto, condivisa da un utente su Reddit, mostra una splendida costa australiana. Nello scatto ci sono Lilly e Donny, due cani che non si nascondono dal loro padrone ma che godono tranquillamente della giornata soleggiata.

Se credi di avere tutti i sensi all’erta, soprattutto la vista, questo gioco, semplice quanto complesso, potrebbe fare al caso tuo. Siamo certi che una sola foto possa mettere alla prova la tua capacità di osservazione, perché trovare i due simpatici amici a quattro zampe può rivelarsi una sfida ardua anche per i più attenti.

Per rendere il tutto ancora più coinvolgente, metti il cronometro e cerca di scovare i due cagnolini in soli 10 secondi. Ricorda, nulla è impossibile, quindi vale la pena anche solo tentare. Ma prima di iniziare, ecco qualche indizio.

Dove sono Lilly e Donny?

Tra sassi, soffice sabbia, mare e un paesaggio mozzafiato, i protagonisti di questo scatto sembrano godersi il sole e lo spazio aperto. Anche se sembrano svaniti nel contesto, in realtà Lilly e Donny sono abbastanza visibili, mimetizzati perfettamente nei colori della foto.

Per capire dove si trovano, è necessario osservare ogni dettaglio e non farsi ingannare da elementi che sembrano parte integrante del paesaggio. L’indizio chiave è che i due amici sono in due zone diverse; per trovarli, concentrati su elementi come la sabbia e le ombre. Detto questo, hai tutte le carte in regola per cercare i due cagnolini. Se sei pronto per questa sfida, non ti resta che tornare sull’immagine, perché presto troverai la soluzione.

Tempo scaduto. Ce l’hai fatta? Se sì, complimenti! Hai davvero un occhio attento. Se invece non hai completato il test, qua sotto è presente la soluzione.

La soluzione del test

Ok, lo ammettiamo, questa sfida non è per nulla semplice. Da una parte vediamo Donny, che nonostante si trovi in primo piano, è perfettamente mimetizzato con i sassi. Il suo colore non aiuta di certo, ma la coda è ciò che fa intendere che tra quelle pietre qualcosa non torna. E poi Lilly, praticamente invisibile. Nonostante potesse sembrare una semplice ombra, la sua testolina sbucava da dietro il masso.