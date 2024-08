Tiramisù di iginio Massari, con questo semplice trucco lo fa buonissimo: nel mascarpone aggiungi questo ingrediente segreto

Prendi spunto dalla ricetta del re della pasticceria e porta in tavola il tiramisù perfetto: ecco il segreto di Iginio Massari.

Nato a Brescia nel 1942, Iginio Massari è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che amano la pasticceria e le dolci creazioni. L’uomo, infatti, possiede ben sei pasticcerie, in alcune delle città più belle d’Italia, ovvero Roma, Firenze, Milano, Verona, Brescia, Torino. Inoltre, nel corso della sua carriera, il suo talento è stato premiato con tre torte e tre torte d’oro dalla Guida Pasticceri & pasticcerie di Gambero Rosso.

Iginio è conosciuto come il padre del pandoro e del panettone, ed è stimato da tutti per i suoi lavori, sempre precisi e gustosi. Ma, il professionista ha iniziato a guadagnarsi spazio anche in TV, grazie alla partecipazione a programmi come MasterChef Italia. In ogni edizione, la prova di pasticceria è la più temuta e, in questa occasione, Massari arriva nella cucina, terrorizzando gli aspiranti chef.

Per un giorno, prova a pensare di essere un pasticcere di successo come Iginio e divertiti a creare il suo tiramisù. Porta in tavola il gusto e stupisci i tuoi ospiti, con questa ricetta semplicissima.

Tutto l’occorrente per il tiramisù alla Iginio

Il tiramisù è un dolce che mette tutti di comune accordo, grandi e piccini, ma per farlo nel modo giusto occorrono i suggerimenti giusti. Quelli di Iginio Massari, ovviamente, non possono sbagliare, quindi non ci resta che rubare i trucchi del mestiere del più grande pasticcere d’Italia e portare in tavola il gusto.

Per la preparazione della crema pasticcera avrai bisogno di tre tuorli di uova medie, 40 grammi di zucchero, 1 baccello di vaniglia, 10 grammi di amido di mais, 100 grammi di latte intero, la scorza di un limone grattugiata. Per la bagna, invece, ti occorreranno 5 grammi di zucchero, 45 grammi di acqua e 45 grammi di farina. Per la crema al mascarpone, provvediti di 150 grammi di mascarpone e 150 grammi di panna fresca, 3 grammi di gelatina in polvere e 15 grammi di acqua bollente. Vediamo, ora, quali sono gli step da seguire per arrivare a una preparazione da vero pasticcere.

Il procedimento

Inizia con la crema pasticcera, facendo bollire il latte in un pentolino e unendo limone e vaniglia. In una ciotola, monta i tuorli d’uovo con zucchero e amido di mais. Dopo che il latte sarà giunto a ebollizione, uniscilo al composto con le uova, per poi trasferire tutto in una ciotola fredda e lasciar riposare.

Passa alla crema al mascarpone e lavora quest’ultimo con lo zucchero, fino a ottenere un composto liscio. Aggiungi la panna e monta il tutto, mentre, a parte, fai sciogliere la gelatina nell’acqua bollente. Unisci le preparazioni e preparati a comporre il tuo tiramisù, imbevendo i savoiardi con la bagna e cospargendoli con l’unione di queste due gustose creme.