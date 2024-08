Torta della nonna, questa non ha nessuna cottura: ti basta usare questi ingredienti | Ci metti 20 minuti ed è pronta

La torta della nonna è una vera e propria delizia. Per chi ama la crema pasticcera e i pinoli è una leccornia a cui non si può rinunciare

Si può chiamare sia torta che crostata della nonna, ma quello che conta è la sostanza: si tratta infatti di uno dei dolci più gustosi e gradevoli della nostra pasticceria, composto da pochi semplici ingredienti che si legano tra loro alla perfezione.

L’elemento essenziale di questo dolce che piace davvero a tutti, sia agli adulti che ai bambini, è senza ombra di dubbio la crema pasticcera: la buona riuscita della torta della nonna dipende parecchio dalla qualità delle uova e dalla nostra capacità di saperle trasformare al meglio.

Una volta fatta la crema va versata all’interno della torta che nel frattempo abbiamo realizzato per mezzo della classica pasta frolla. L’ultimo passaggio è la cottura in forno che ci consentirà di ottenere così la classica crostata della nonna.

Non tutti sanno però che esiste un’alternativa a questa versione classica ed è la torta della nonna fredda. In questa ricetta particolare non c’è cottura in forno, la pasta frolla viene sostituita da una base fatta con classici biscotti “Oro Saiwa” o simili, ideali per preparare dolci freddi.

Torta della nonna, questa seconda versione è spettacolare: come si prepara

La preparazione del dolce è tutt’altro che complicata. In primis si devono tritare i biscotti con un frullatore mettendoli poi in una ciotola. A quel punto ai biscotti si deve aggiungere prima il burro fuso e subito dopo un po’ di latte.

Una volta compattato useremo il composto fatto con i biscotti per rivestire la base e i bordi di un tortiera che a quel punto andrà messa in frigorifero. È ora arrivato il momento di concentrarci sulla realizzazione della crema pasticcera.

Torta della nonna fredda, non ci si può sbagliare: la ricetta è facilissima

Si mettono in un tegame amido, zucchero e i tuorli d’uovo: il tutto si amalgama con una frusta fino a formare una crema che va poi messa sul fuoco insieme a un po’ di latte: nel momento in cui avremo ottenuto la giusta densità della crema si spegne il fuoco e si lascia raffreddare.

La crema stessa andrà poi versata nella tortiera che andrà infine rivestita con i pinoli che nel frattempo avremo tostato in una padella: a quel punto non ci resta che far riposare la torta almeno un paio d’ore in frigorifero prima di servirla e gustarla fino all’ultimo boccone.