Trucchi in cucina, non scolare mai più l’acqua nel lavello: ai tubi succede questo | Butti tutto

Un gesto tanto semplice come scolare l’acqua della pasta nel lavello può rivelarsi deleterio per le tubature: rischi di farle scoppiare.

Siamo nel Belpaese, dove è impossibile rinunciare a un buon piatto di pasta preparato con le classiche ricette all’italiana. Che siano maccheroni, spaghetti o farfalle, questa delizia nostrana fa parte della nostra cultura da generazioni. E che dire dei condimenti: dalla semplice aglio, olio e peperoncino a un ragù più elaborato. Acquolina in bocca a parte, non è tanto la pasta in sé a rappresentare un problema per il nostro portafoglio, quanto il modo in cui viene scolata.

Non si parla dunque di soldi spesi dal nutrizionista se si ama eccedere con i carboidrati, ma di quelli che potremmo dover dare all’idraulico qualora si presentasse un imprevisto a cui pochi pensano, ma molto più comune di quanto si possa immaginare.

Perché non andrebbe scolata l’acqua bollente nelle tubature

Ovviamente, leggendo, la prima domanda che può balzare alla mente è il perché non andrebbe fatta questa operazione, seguita dalla necessità di trovare una valida alternativa per la fase di scolaggio. Tutti noi scoliamo la pasta nel lavello sin dai tempi più remoti, ma è anche vero che, nello stesso lasso di tempo, i problemi alle tubature si sono sempre presentati anche se la causa poteva sembrare innocua e scollegata alle nostre abitudini.

L’acqua della pasta, con le sue alte temperature, può portare alla corrosione delle tubature, che potrebbero arrivare persino ad esplodere. In altri casi, l’acqua versata direttamente sul lavello potrebbe ingolfare le tubature, visto che attirerebbe a sé eventuali detriti di cibo che formerebbero poi una sorta di pasta. Ok, meglio evitarlo, ma come fare quando si ha la necessità di scolare la pasta?

Dove buttare l’acqua bollente della pasta

Dopo la cottura, è chiaro che siamo costretti a scolare l’acqua della pasta per evitare operazioni scomode o pietanze annacquate.

Per evitare che l’acqua calda danneggi le tubature, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi. Invece di gettarla direttamente nel lavandino, utilizziamo una pentola con uno scolapasta. Dopo che l’acqua è passata attraverso lo scolapasta e si è raffreddata, sarà possibile gettarla nel lavello senza alcun rischio. Inoltre, se si vuole evitare sprechi, la sua composizione può essere utilizzata anche per lavare i piatti o pulire i sanitari del bagno.

Sebbene possa sembrare una banalità, questo consiglio è davvero importante per evitare problemi alle tubature che possono manifestarsi sia a breve che a lungo termine.