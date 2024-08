Tumore al cuore, se hai questi sintomi preoccupati: corri subito dal medico

Rispetto ai tumori più comuni quello al cuore è decisamente meno frequente ma non per questo meno letale. Questi sono i sintomi

Nonostante gli ingenti investimenti fatti negli anni sulla ricerca, ancora oggi non esiste una cura definitiva e vincente contro il tumore. Esistono terapie. alcune anche innovative, che hanno contribuito ad aumentare l’aspettativa di vita dei pazienti e in certi casi a sconfiggere il cancro, ma ancora non basta.

I tumori ad oggi conosciuti sono purtroppo tanti e di diverso tipo: tra i meno conosciuti esiste, purtroppo, quello che colpisce il cuore. E non ve n’è uno solo, ma di due tipi differenti e le conseguenze sono diverse in base a quale dei due si ha la sfortuna di contrarre.

I tumori al cuore possono essere primitivi e metastatici ed entrambi sono considerati gravi e molto pericolosi: in alcuni casi purtroppo non ci sono farmaci o terapie in grado di combatterli e di sconfiggerli. Vediamo nei dettagli di cosa si trattano.

I tumori cardiaci primitivi si sviluppano direttamente nel cuore. Sono rari e colpiscono meno di 1 soggetto su 5.000. La maggior parte di questi è di natura prettamente benigna. I tumori metastatici invece sono quasi sempre di natura maligna e si sviluppano in un altro organo, spesso i polmoni, per poi aggredire il muscolo cardiaco.

Tumore al cuore, riconoscere subito i sintomi è vitale: sono molto chiari

Anche in questo caso la diagnosi precoce diventa questione di vita o di morte, nel verso senso della parola. Riconoscere i sintomi, soprattutto quelli più lievi, rivolgendosi subito al proprio medico, è l’unica strada da seguire per riuscire a contenere i danni.

I tumori cardiaci in realtà possono essere asintomatici oppure provocare sintomi lievi o di disfunzione cardiaca potenzialmente letale. I tumori benigni possono essere mortali come quelli maligni qualora riescano a interferire con la funzionalità cardiaca.

Tumore al cuore, l’allarme scatta in questi casi: non c’è da scherzare

I principali sintomi del cancro al cuore consistono nell’insufficienza cardiaca che è causa di gonfiore delle gambe, respiro affannoso e affaticamento, in aritmie che provocano palpitazioni, debolezza o svenimento, pressione bassa che causa capogiro e possibile perdita dei sensi.

Altri sintomi possono consistere in un’alterazione della temperatura corporea, in un po’ di affaticamento e stanchezza eccessiva, nei dolori articolari e in piccole macchie rosse che si formano sulla pelle.