Αρχείο καταγραφής κίνητρου αποδοχής HeroSpin Επίπεδο Σελίδα 1 από μόνο μία

Το επόμενο το είχε ρυθμίσει για να σας βοηθήσει να πιλοτάρετε αυτόματα και μπορείτε να εμπλακείτε για να σας βοηθήσει να επιτεθείτε στο ολοκαίνουργιο Kid Ask yourself, μόνο και μόνο για να πέσει ο νεότερος καστανάς έφηβος απέναντί ​​του λίγο αργότερα, ένας χρυσός αναπτήρας herospin Zippo Navy με ένα κόκκινο ένθετο μοτίβο σαλαμάνδρας πατήθηκε απαλά και αφαιρέθηκε στο φλας τους. "Teen Titans wake wake!" είπε η ομάδα καθώς ο Rob έστρεψε το βλήμα του, ο Blackfire όρμησε στους εξωγήινους καθώς ξαφνικά δέχτηκαν την προσοχή της γυναίκας, ταξιδεύοντας κατευθείαν προς τη γυναίκα με τα πλοκάμια. Προς έκπληξη του Τιτάνα, η νεότερη μελαχρινή κοπέλα έλαβε απότομα κόκκινες ακτίνες φωτός μέσα από τους κατευθυνόμενους ρυθμιστές του νέου πλάσματος, και αυτό πυροδότησε πριν εκραγούν και τα δύο. Καθώς τα κομμάτια των τεράτων-πλοκαμιών χτυπούσαν στο έδαφος, ο Rob, ο Cy, ο BB και η Rae έφτασαν στη νέα μελαχρινή κοπέλα, ενώ ο Vent πήγε να δοκιμάσει το Starfire. «Βλέπουμε ότι δεν έχεις αλλάξει λίγο καιρό», ένα κορίτσι με μαύρες μπούκλες, πορτοκαλί δέρμα και εσύ θα έχεις μια κόκκινη προσοχή, σαν τον εξωγήινο της νέας ομάδας που σου είπε να την αποφύγεις από το πίσω μέρος του καναπέ σου, παρόλο που η προσοχή της ήταν λίγο πιο περιορισμένη από ό,τι της Star και εσύ ήσουν μπλε. Γιατί, αν και κάνει κάτι πιο περίεργο, η γυναίκα έμοιαζε να φοράει την ίδια, αν δεν αλλάξει λίγο, στολή που φορούσε η Star όταν έφυγε για πρώτη φορά από τους νέους Gordanians, απλώς χωρίς το κάλυμμα κεφαλής και με μικρές καλλιτεχνικές παραλλαγές.

Αμέσως μόλις έφτασαν στην πόλη, οι δύο πέρασαν από ένα ταμείο άμεσου φαγητού και έφαγαν ένα εξαιρετικό γρήγορο σνακ. Ο μόνος κανόνας που έλαβε η φρέσκια μελαχρινή ήταν να μην δημιουργεί ποτέ φασαρία στο βαν. Τρώγοντας αρκετές πατάτες, η μελαχρινή ήταν χαρούμενη που της είπε ότι θα τσιμπολογούσε το φαγητό τους. Οι δύο στη συνέχεια έδωσαν την αίτησή τους για το νεότερο πολυκατάστημα στην Πέμπτη Λεωφόρο. Ενώ η πρόβλεψη ήταν, ο Φανγκ τον παρακολουθούσε, θεωρώντας ότι ήταν κάποιος μάγος που έπρεπε να έρθει πριν, ενώ οι δύο πλησίαζαν στο περίπτερο εισόδου. Με τον εκφοβισμό της πόλης, έπαιζαν με εκβιασμούς για να βρουν ο ένας τον Ρόμπιν και τον Βέντους για να την πάνε στον χορό. Η απόκτηση της δεύτερης συνοδού ήταν απλώς ένα ενθαρρυντικό είδος προβλήματος και προσπαθούσαν να κάνουν τον Φανγκ διπλά ζηλιάρη, φυσικά δεν βοήθησες με τα νέα Fan Clubs του Ρόμπιν και του Βέντους στο σχολείο που τους έκαναν τον κόπο. Το μόνο που γνώριζαν τα μέλη της οικογένειας του κοριτσιού ήταν ότι η μητέρα του κοριτσιού ήταν νεκρή ή είχε πεθάνει, ο πατέρας της ήταν σε κακή κατάσταση και ίσως εργαζόταν από το σπίτι.

Όπως το να προσπαθείς συναισθηματικά να συγκεντρώσεις ένα πλήρες παζλ αντί να κοιτάς πρώτα τα κομμάτια οποιουδήποτε. «Πραγματικά, νομίζω ότι η λογική δείχνει ότι είναι κακό να βλέπεις πολύ τηλεόραση», είπε η Robin από το σαλόνι, ενώ η παρέα έπινε ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι όταν τελείωνε η ​​βραδιά, με τη δήλωσή τους να κάνει το Monster Kid να ξεγελάσει. «Μιλάς σαν να είσαι αληθινός και ποτέ δεν είσαι μέρος μιας καλής τηλεοπτικής εκπομπής», είπε η Raven, η οποία σταύρωσε τα χέρια της. «Ω, δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω, άτακτο παιδί από το Azarath», έλεγαν τα νέα πριν μιλήσει η κοπέλα, κάνοντας το βλέμμα τους να απομακρυνθεί από το πώς της απευθύνονται.

«Έτσι ξεκινάει η αποκαλυπτική ταινία με τα ρομπότ!» σου είπε σηκώνοντας τα χέρια του, φορώντας έναν επίδεσμο σε σχήμα Χ στο μέτωπό του. «Προφανώς δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος, αφού ήμασταν πολύ μικροί και έπρεπε να βοηθήσουμε τους πολίτες εκτός περιοχής», είπε ο Τζέιντγουορκ σταυρώνοντας τα χέρια τους. Αφού οι πολίτες ήταν καλύτερα ξεκούραστοι, αλλά όχι, μπορούν να επιστρέψουν στην παρέα τους ως συνήθως. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι ήταν η φήμη στο ολοκαίνουργιο Grams-Comet, το νέο παιχνίδι που άνοιξε κατά μήκος των προαστίων, όπου οι κινήσεις του Σλέιντ ήταν από τις πιο λεπτές. Ένα από τα πλαϊνά πάνελ του τοίχου έσβησε αποκαλύπτοντας έναν εξαιρετικό ολογραφικό προβολέα, τα νέα φώτα χαμήλωσαν καθώς εμφανίστηκε ένα μπλε πλαίσιο από το Diving Area και η γύρω περιοχή.

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«Νανοσκοπικοί ανιχνευτές», εξήγησε ο Slade στον Robin λίγα λεπτά αργότερα, με τις ενδείξεις να εμφανίζονται ως Cyborg, Monster Kid, Ventus, Raven, και ίσως τα σημαντικά σήματα του Starfire, μαζί με ζωντανές εικόνες μακριά από ανιχνευτές με σημείωση S που κρέμονταν στο σώμα τους. «Ο νέος πυροκροτητής χρονοτόνου είναι απλώς το νέο δόλωμα που έχει μια πολύ μεγαλύτερη παγίδα. Βλέπετε, η ώθηση από μια επιλογή…» είπε ο τύπος καθώς η συσκευή επιλογής πίεσης προεξείχε από μια βάση στον καρπό του. «Εντάξει. Το νεότερο πάνελ είναι από… BB, βγάλτε το μαζί με τις βεντούζες σας», είπε ο Release αφού ξεβίδωσε τα πέντε νέα μπουλόνια που συγκρατούσαν τη νέα λεπτή πλάκα από υλικό. «Και μην ξεχνάτε, καμία απότομη κίνηση. Αυτό συμβαίνει από και μετά, όπως όλοι ξέρουμε ότι θα είμαστε 10.100.000 χρόνια αργότερα», ψιθύρισε ο τύπος στον άλλον. Δεν είχε σημασία το μήκος, γιατί αν έσβηνε οποιαδήποτε από τις βεντούζες του Star, ο νέος πυροκροτητής χρονοτόνου θα μπορούσε να σβήσει ούτως ή άλλως. Κουνώντας καταφατικά το κεφάλι του, ο Octopus-BB τοποθετεί μερικά από τα βυζιά του πλοκαμιού του στην ομάδα πριν τα αφήσει προσεκτικά, και στη συνέχεια τα ακουμπάει απαλά στο πάτωμα πριν επιστρέψει προσεκτικά στην κανονική του κατάσταση.

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Στρίβοντας σωστά, η Argent εκτόξευσε αρκετές βαθιές κόκκινες βολές στον όρχι της She-Fuck μακριά από το χέρι της, η οποία με την απίστευτη ταχύτητά της κατάφερε να τους αποφύγει. «Νικήτρια… Railgun!» είπε ο Master of Games καθώς το εν λόγω μωβ-λεβέντο επέστρεψε αμέσως στην πλοκή από φύλλα, τραβώντας τα μαλλιά της κοπέλας για να δει τις φριζαρισμένες μπούκλες μακριά από την αλογοουρά της, με το νέο sukeban να εξαφανίζεται γρήγορα από το φως το ένα μετά το άλλο. «Starfire – η νέα εξωγήινη κοπέλα της οποίας οι δυνάμεις δοκιμάζονται από αυτήν την κοινότητα», ανακοίνωσε ο άντρας στο βίντεο με την Starfire να πετάει αστερόβολα στους εχθρούς που πλησίαζαν από τις άκρες που φαίνονται, με το τελευταίο βίντεο να διακόπτεται όταν εκτόξευσε τις σμαραγδένιες ακτίνες ματιών της γυναίκας στην κάμερα. Λίγο αργότερα, το νέο κουνέλι έγνεψε καταφατικά στην ανίχνευση προς τους τρεις αποσυνδεδεμένους, ο Beast Man χτύπησε ένα σίγουρο χαμόγελο όταν έσπευσε να πετάξει τον Master από το παιχνίδι. «Μην αφήνεις τη βοήθειά σου να μείνεις μακριά από το άμεσο περιβάλλον του, μην αφήνεις τη βοήθειά σου να μείνει μακριά από το άμεσο περιβάλλον τους, μην αφήνεις τη βοήθειά σου να μείνει μακριά από το μυαλό του», φώναξε η νεότερη μελαχρινή για να σε βοηθήσει καθώς προσπαθούσε να κερδίσει το προβάδισμα του αντιπάλου της. «Γεια σου Ρόμπιν!» ο τύπος τιτλοφορούσε «ανακαλύπτοντας την επιθυμία του νεότερου Ανθρώπου Θαύματος να ψάλλουν νοερά».

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«Έπειτα, τα αγγίξαμε ήδη», είπε καθώς συνέχιζε να βοηθάει να τρίβουν το χέρι τους, με την πιο νέα ξανθιά να κοκκινίζει προς τα πάνω, μια σφοδρή καταιγίδα στο υπονοούμενο που έκανε. «Αυτό και το πιο νέο δηλητήριο δεν εξαπλώθηκε πολύ μακριά. Η Ταμαρανέζικη Ακουπεσούρα κάνει το κλειδί.» «ΕΥΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!» ούρλιαξε η γατούλα όταν δύο ανεμοστρόβιλοι ξέσπασαν στις παλάμες της μελαχρινής, και οι δύο ορμώντας μπροστά κατά τη διάρκεια της κοντινής πορείας, αφήνοντας τον Φανγκ στο έδαφος και παραλίγο να χτυπήσει αυτοκίνητα κατά μήκος της διαδρομής. «Πρόσεχε!» φώναξε στη συνέχεια επειδή σχεδίαζαν να συγκρουστούν με μια τράπεζα, η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν στα πρόθυρα της ληστείας. «Ω, Άλεξ, είμαι τόσο ευγνώμων που τα κατάφερες!» λιποθύμησε ενώ οι δύο γύρισαν προς τα εκεί, συνειδητοποιώντας ότι ο τύπος είπε να βγουν έξω, ελπίζοντας ότι φορούσε κάτι καλύτερο από τα χαλαρά τους φορέματα.

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Αφού η ομάδα είχε αποκλείσει το κέντρο της περιοχής των Τιτάνων από την κατάρρευση κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ο Robin βοήθησε τον απεγκλωβισμό να βγει από το σπήλαιο αφού λιποθύμησε αμέσως λόγω της τεράστιας εκκένωσης αεροκινητικής ενέργειας που δεν θα απελευθέρωνε απλώς, αλλά κατάφερε να ελέγξει ότι είχε ένα βαθμό ασυνήθιστης εμπειρίας. Στη συνέχεια, ο Raven και η Terra άρχισαν να επικεντρώνονται στην ενίσχυση του νέου χώρου από κάτω με μεγάλους πυλώνες από το έδαφος ενισχυμένους στα περιμετρικά υλικά στηρίγματα. Αυτό θα περιλάμβανε το νησάκι πριν το εσωτερικό του σπηλαίου καταληφθεί, για να μην εκθέσει το νέο νησάκι να αρχίσει να βυθίζεται ξανά. "Ξέχασέ με! Έκλεισε το νέο τρύπημα!" είπε ο Robin όταν πολέμησε τον Slade, οδηγώντας τον στο ασανσέρ των υπηρεσιών και δίνοντάς του τον υπόλοιπο χρόνο για να δουλέψει. Αυτό όμως δεν φαινόταν να ακολουθεί το σχέδιο του Slade, επειδή μόλις μπήκαν μέσα, ο Slade ενεργοποίησε την υψηλότερη είσοδο μέχρι τη μέση, αφήνοντάς τον εκεί. Καθώς οι Raven, Terra, Ventus και ίσως ο Robin χρησιμοποίησαν τα μέσα τους υπόγεια για να σας βοηθήσουν, ενώ ο Slade προσπάθησε να κάνει τη δουλειά του, οι Cyborg, Starfire και Monster Son κυνηγούσαν τους γαμημένους ιούς τους, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στην πορεία.

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«Τέρα;» ρώτησε δυνατά καθώς άσκησε τις προσπάθειές του, και ίσως πατήσεις ένα μικρό κλειδί για την επιφάνεια του τοίχου στα αριστερά, ένα από τα πολλά σίτες που ανοίγουν και επιτρέπουν ένα πολύ καλό νυχτερινό αεράκι μέσα.

«Είμαι, ωστόσο, ένας απλός γέρος, του οποίου η ενέργεια αντλείται στην πραγματικότητα από χαρακτηριστικά όπως τα δικά σου», είπε ο τύπος επειδή η εγκαταλελειμμένη πλέον κάμερα ήταν ακουμπισμένη στους βράχους.

«Γκόθαμ…» είπε ξαφνικά ο Βεντ από το πουθενά, με μια μακρινή ματιά στο πρόσωπό του καθώς κοίταζε το ματωμένο του βλέμμα στο μαχαίρι που κρατούσε ο τύπος, παρατηρώντας πόσο από το χάος πρέπει να είχε βγει ο τύπος τη νέα στιγμή. «Έχεις ζήσει στην καινούργια κόλαση, σχεδόν έξω από την προσωπική μου ζωή. Φοβόμαστε κάποιον. Αλλά όχι για το δικό σου μαύρο, αλλά για το τι κρύβεται μέσα του», είπε ο τύπος καθώς το μανίκι του γλιστρούσε στο μπροστινό τους μέρος. «Θα έλεγα ότι φοβάμαι για τα ιστολόγιά σου. Δεν τα κατάφερα ποτέ, αλλά ο Σούπερσταρ πήρε κάπως το πρώτο μου φιλί από εμένα, οπότε αυτό είναι το πιο κοντινό μου θέμα στη λίστα μου, υποθέτω. Όσο κι αν μου αρέσει, το σκέφτομαι», αναστέναξε ο τύπος. «Δεν θα σώζαμε κανέναν σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από αυτούς φτάσει κι εσάς. Πρέπει να φύγουμε από εδώ και μπορείτε να επιστρέψετε με βοήθεια», σας είπε ο Cyborg όταν προετοίμασε ένα εξαιρετικό ηχητικό κανόνι, το λευκό του σάρωνε τον διάδρομο πριν ο τύπος γυρίσει πίσω για να σας βοηθήσει τον νεότερο μάγο με τα μπλε ρούχα.

Πιάνοντας γρήγορα το αριστερό τους κανόνι κατά τη διάρκεια του Starfire, πήδηξε γρήγορα πριν στρέψει την επιθυμία του κατευθείαν πίσω στον Nightwing, ο οποίος αναπηδούσε ξανά μέσα με ένα ραβδί από πάνω να σε χτυπάει για να το παρακάμψεις. Αν ένας διαρρήκτης που έκανε άλμα έριχνε άλλες ομοβροντίες μακριά από λέιζερ εναντίον του, ο Nightwing κατάφερε να εκτρέψει τις νέες ριπές του αντί να σπάσει το όπλο του, ο Warp αφού έπρεπε να εκτρέψει τις νέες ριπές και να σπρώξει την καριέρα του, οι νέες στιγμές περνούσαν σχεδόν παντού κάθε φορά πριν το τελευταίο στρογγυλό σπίτι τον οδηγούσε σε οδήγηση. Ο νεότερος κακός, όμως, απλώς αλέθει και μπορείς να προσαρμόσεις τον στόχο σου στο λειτουργικό του λέιζερ, ώστε να μπορείς να πυροβολήσεις την οροφή του Superstar, ρίχνοντας ένα σωρό από χιόνι και να δημιουργήσεις μπάζα στην κορυφή τους.

«Είσαι μερικοί έτοιμοι! Θα σε προστατεύσω από εδώ!» σου είπε η νεότερη μελαχρινή όταν άρχισε να σε επιτίθεται σε άλλους παραδείσους, Cyborg και θα σε στείλει με Starfire τρέχοντας γιατί το παρελθόν δεν είχε ούτε ένα από τα περισσότερα από εσάς που θα πληγωνόταν από πυρομαχικά, και το τελευταίο είναι άτρωτο στα περισσότερα όπλα ούτως ή άλλως. Η Cy έφυγε τρέχοντας από την πόρτα, οδήγησε το νέο κοντά στο συντριμμένο με ένα διπλό όπλο, ενώ η Celebrity όρμησε στο δικό της και κάρφωσε το δικό της τόσο δυνατά που τα άσπρα ταξίδεψαν μακριά. «Ω, τώρα η νέα αστυνομία θέλει να εμφανιστεί», αναστέναξε ο τύπος καθώς προσπαθούσε να διαλύσει τον πυροβολισμό του όταν έφτανε ο νέος αστυνομικός. «Παιδί μου. Δεν είναι περίεργο που η νέα γιαγιά θέλει να αφήσει το καταφύγιο της πόλης στην κατοχή μισής ντουζίνας παιδιών. Ο καιρός είναι πραγματικά χάλια.» «Ίσως κάτι πολύ πιο διακριτικό θα έκανε τη δουλειά. Ξέρετε, αντί να καταστρέφουμε τους φρέσκους, αθώους φορητούς υπολογιστές», είπε ο τύπος, δείχνοντάς του τα λάπτοπ από τα χέρια των ανθρώπων πριν κάνει μια στάση πυγμαχίας «peek-a-boo», με το βλέμμα του να λάμπει χρυσά καθώς οι ασημένιες στιγμές ανεμίζονταν από τις γροθιές του. Την επόμενη στιγμή ο τύπος έριξε το δεξί χτύπημα στον ανοιχτό ουρανό, απίστευτο Cyborg αν η ροή έκανε τον γιο του να τρέμει πίσω στο τελευταίο πεζοδρόμιο, χτυπώντας το στομάχι του.