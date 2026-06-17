Ασφάλιση Καταθέσεων Γνώσης

Οι χρήστες VIP συχνά δικαιούνται περισσότερα πλεονεκτήματα κοντά στην κορυφή οποιασδήποτε πώλησης κινήτρων για μεγάλα ρολά. Οι μεγάλοι ρολά θα βρείτε, για παράδειγμα, ένα εναλλακτικό μπόνους στα γενέθλιά τους ή όταν μετακινείστε από ένα μόνο επίπεδο από ένα καλό σύστημα παροχών VIP σε ένα herospin υψηλότερο. Τα ποσοστά ασφάλισης καταθέσεων FDIC ανέρχονται σε περίπου 250.100.000 $ για κάθε καταθέτη, για κάθε τράπεζα ασφαλισμένη από την FDIC, για κάθε κατηγορία ιδιοκτησίας λογαριασμού. Το νέο FDIC βοηθά στη διατήρηση ισορροπιών και θα σας δώσει κοινωνική εμπιστοσύνη σχετικά με την οικονομία των ΗΠΑ.

Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών: Κίνητρο για ασφαλή τραπεζικά δάνεια έως και 750 $

Προηγουμένως υπήρχε ένα plus one που δεν απαιτούσε άμεση κατάθεση. Είναι λίγο ενοχλητικό το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά πρότυπα που πρέπει να ολοκληρωθούν σε λίγους μήνες, ωστόσο, αξίζει τον κόπο να αποκτήσετε τριακόσια δολάρια. Επιπλέον, υπάρχει ένα καλό μπόνους εξοικονόμησης 50 δολαρίων που μπορεί να γίνει την ίδια στιγμή, αν και αυτό δεν δίνεται όλο και περισσότερο.

Συμβουλές Αναζητήστε μόνοι σας κίνητρα για οικογενειακές αποταμιεύσεις

Πάντα γλυκό να παρατηρείτε ένα πλεονέκτημα και δεν απαιτείται κεφαλαιοποίηση, ενώ παράλληλα δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για μηνιαία χρέωση. Τα χρήματά σας σε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης που ασφαλίζεται ομοσπονδιακά από την FDIC ή την NCUA, πράγμα που σημαίνει ότι καταθέσεις έως και 250.100.000 $ είναι ασφαλείς σε περίπτωση ξαφνικής κατάρρευσης της οικονομίας σας. Τα τραπεζικά μπόνους είναι μπόνους που προσφέρουν τα τραπεζικά ιδρύματα και οι τραπεζικοί συνδικαλισμοί για να βοηθήσουν τους πιθανούς πελάτες σας, ώστε να τους ενθαρρύνουν να ανοίξουν έναν νέο τραπεζικό λογαριασμό.

Από την αναβάθμιση σε αυτόν τον συγκεκριμένο λογαριασμό, θα λάβετε ένα υψηλό επιπλέον ποσό, απεριόριστες δωρεάν καταβολές σε αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές και θα εξασφαλίσετε 0,03% προκαταβολή στο υπόλοιπό σας. Επιπλέον, αυτός ο λογαριασμός προσφέρει επίσης Βοήθεια για την Υπερανάληψη από υπεραναλήψεις. Η Wealthfront δεν είναι απλώς μια τράπεζα, αλλά συνεργάζεται με πολλές συνεργαζόμενες τράπεζες που καλύπτονται από την FDIC για να σας προσφέρει την ευκολία και την ανεξαρτησία που αναμένετε, χωρίς ύπουλες χρεώσεις και τυχόν κριτήρια εγγραφής.

Αυτό σας βοηθά να αυξήσετε σημαντικά τη διαθεσιμότητα πέρα ​​από τις τοπικές ομάδες. Ήδη, μπορείτε να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα ανοίγοντας έναν δωρεάν λογαριασμό που διαθέτει Unify. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι για να αποκτήσετε ένα πλεονέκτημα όταν ανακαλύψετε μια συνδρομή με κάρτα. Πωλείται σε πολιτείες όπως η Αλαμπάμα, το Άρκανς, η Φλόριντα, η Τζόρτζια, η Αϊόβα, το Ιλινόις, το Κεντάκι, το Λουιζιάνα, το Μισισίπι, το Μιζούρι, η Βόρεια Καρολίνα, η Νότια Καρολίνα, το Τενεσί και το Τέξας.

Μπόνους εξέτασης WECU $250 – WA

Σίγουρα, στην Αμερική, τα τραπεζικά μπόνους συνήθως θεωρούνται φορολογητέα κέρδη. Οι τραπεζικές εταιρείες συχνά στέλνουν ένα καλό έντυπο 1099-INT για να έχουν φορολογικές προθέσεις σε όσους βρίσκουν ένα πλεονέκτημα. Πραγματοποιούνται 5 συναλλαγές που είναι έγκυρες εντός των πρώτων 90 ημερών.

Μπορείτε να αγοράσετε από εταιρείες που έχουν Wealthfront με ένα καλό αρχικό put $step 1. Όσοι έχουν Wealthfront, δεν υπάρχει τραπεζική χρέωση και λαμβάνετε ένα εξαιρετικό APY 3,30% λόγω των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων στα δικά σας μετρητά – περισσότερο από 8 φορές την τιμή των εθνικών μέτριων προσφορών. Επιπλέον, λάβετε ένα επιπλέον APY 0,65% τις πρώτες 90 ημέρες (έως $150.000). Παρέχουμε επίσης σε ορισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, επειδή δεν σας δίνουν χρήματα απευθείας για να εγγραφείτε, να έχετε ένα υψηλό APY που θα σας επιτρέψει να λάβετε λίγα επιπλέον χρήματα με τη μορφή εστίασης. Μηδενική μηνιαία χρέωση, ωστόσο, ένα αρκετά μικρό πρόσθετο μπόνους. Αυτό περιλαμβάνει ένα μηνιαίο lead put από $150.000 ή $5.100.000.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία MooMoo προσφέρει ένα εξαιρετικό μπόνους $step one, 100.000 για την πραγματοποίηση κατάθεσης 100.000 $ στην Μετρητή Συνδρομή τους και θα έχετε 60 ημέρες. Το νέο $1.100.000 έρχεται ως απόθεμα NVDA που θα πουλήσετε σύντομα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα κίνητρο εξοικονόμησης επειδή απαιτεί μια μεγάλη επένδυση. Οι νέοι πελάτες μπορούν να εγγραφούν με μια παραπομπή για να αυξήσουν το APY λόγω του 0,25%. Η κυβερνητική νομοθεσία που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των καταβολών από HYSAs σε έξι ανά ημέρα. Το όριο μπορεί να έχει αποκλειστεί, ωστόσο, και είναι επίσης διαθέσιμο σήμερα για κάθε δανειστή για να καθορίσει πόσο συχνά αποσύρονται οι αποταμιευτές.

Στη συνέχεια, εγγραφείτε στον ιστότοπο μέσω της δικής μας ιστοσελίδας και θα σας χρησιμοποιηθεί μια σελίδα προορισμού όπου μπορείτε εύκολα να εγγραφείτε και να καταχωρίσετε το μπόνους σας. Έχουμε κάνει την εργασία και έχουμε βρει τις καλύτερες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο για να σας προσφέρουν high rollers. Τα προτεινόμενα καζίνο είναι πλήρως εγκεκριμένα από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιχνιδιών.

Οι διαφημίσεις τραπεζικών λογαριασμών για νέους πελάτες είναι υπέροχες, αλλά η αξιοποίηση των μακροχρόνιων ανταμοιβών αποτελεί από μόνη της ένα μακροχρόνιο κίνητρο. Έχετε κερδίσει έναν δανειστή με τον οποίο χαίρεστε να συνεργάζεστε καθημερινά για να κερδίσετε την επιχείρησή σας. Το πρόσθετο μπόνους σας τοποθετήθηκε στον λογαριασμό σας εντός 40 εβδομάδων από την ολοκλήρωση αυτών των επιλέξιμων στοιχείων.