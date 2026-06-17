Διαφημίσεις καζίνο HeroSpin: Μεγάλα κίνητρα & 100% δωρεάν περιστροφές Χαλαρός χρόνος αναμονής

Λόγω των προηγούμενων ρυθμών τους, θα γνώριζε τον εαυτό του μέσα στην φρέσκια εμφάνιση, θα έκανε τον εαυτό του πιο υγιή και θα το έκανε πιο γρήγορα. «Σοβαρευτείτε, άντρες! Νομίζω ότι μια ομαδική αγκαλιά έρχεται! Σοβαρευτείτε, δεν πρέπει να ντρέπεστε!» είπε με ένα πλατύ χαμόγελο καθώς άπλωσε τις παλάμες της, η Celebrity την έκανε αμέσως να συμφωνήσει με την προσφορά, η οποία έκανε τον Vent λίγο ντροπαλά, ανίκανη να αρνηθεί κάτι που ήθελε. Η Cy περικύκλωσε την ομάδα με μεγάλο σώμα ένα δευτερόλεπτο αργότερα, αφήνοντας τον Beast Man να βρει μια τρύπα που θα τον οδηγούσε να βοηθήσει την Terra, τον Raven και τον Robin να βγουν μαζί. Ήταν απλώς πράγματα που έπρεπε να παρακολουθήσουμε, αφού δεν ήταν στην κατηγορία των αγκαλιών.

Ήταν μία ώρα αργότερα, και ο Ρόμπιν είχε μετακινηθεί γύρω από την ολοκαίνουργια αποβάθρα στην οποία ήταν αγκυροβολημένο ένα κρουαζιερόπλοιο, με την πιο πρόσφατη κόρνα να ηχεί δυνατά για περίπου μισή ώρα. Τα πιο πρόσφατα φώτα είχαν ανάψει στην καμπίνα, οι καινούργιοι άνθρωποι κουνιόντουσαν εντελώς, έκαναν ήχους και μπορούσες να κινείσαι εμφανώς, και ένα τεράστιο πανό στην πλατφόρμα σε άφηνε να καταλάβεις το Junior Prom, Your Own Time Having Destiny τυπωμένο λιγότερο από αυτούς. Το φως του ήλιου είχε μόλις πέσει, ο νέος ουρανός κάλυπτε ένα σκούρο κόκκινο χρώμα πάνω στα σύννεφα καλυμμένα με λευκό κόκκινο, όπως μια καραμέλα από νήμα. Σήμερα φορούσε ένα μαύρο σμόκιν με ένα ανοιχτόχρωμο φανελάκι και ένα μαύρο φιόγκο.

Σφίγγοντας επιδέξια πιο herospin Ελλάδα χαμηλά συμπτώματα, ένα μαχαίρι έκοψε το διάδρομο σε κορδέλες, το rabbit-BB αναπήδησε μέσα στα συμπτώματα τόσο γρήγορα όσο το καλά τυλιγμένο σώμα τους θα φέρει το κατοικίδιό σας, μετατρέποντας σε μικρότερο κατοικίδιο σε περίπτωση που ένα χτύπημα εμπλεκόταν για να τον κόψει. Χτυπημένο, στο πιάτο του στήθους τους, το αντικείμενο γλίστρησε πίσω αρκετές ίντσες ενώ εσείς είστε ο Beast Man που υποχωρεί, κυλώντας από ένα μεγάλο αντίποινο τραύμα και ένα έκοψε το κρατημένο θωρακικό τους. Ένα καλό γαντοφορεμένο χέρι που παρακολουθεί τα στήθη του βλέπει τι είναι η ζημιά, ο νεότερος changling είναι ευχαριστημένος που η ζημιά δεν ήταν πολύ δυνατή, παρόλο που η νέα λεπίδα που μεταφέρεται είναι σχεδόν τόσο ψηλή όσο είναι στην πραγματικότητα, και το Samuraibot είναι τόσο μεγάλο όσο το Cyborg, αν και όχι μεγάλο.

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«Ίσως να λες ότι μπορείς να βρεις αρκετούς ανθρώπους, όπως τον Two-Face, πιασμένους;» ρώτησε ο Ρέιβεν.

«Όχι, δεν το βρήκα», είπε, ξεφεύγοντας από τριχωτό γαλαζωπό φαγητό για μερικά λεπτά, οι νέες μάχες που είχαν προηγηθεί σε έχουν εξαντλήσει.

Σχεδίασέ το σε μια ελαφρώς σαστισμένη Τέρα, η οποία παρατήρησε την ολοκαίνουργια καρφίτσα στον ώμο της Σταρ, τον εξοπλισμό της BB, το αντιβράχιο του Σάιμποργκ και ίσως την καρφίτσα της Ρέιβεν που αναβόσβηνε με κόκκινο χρώμα.

«Όλοι μείνετε πίσω μου. Θα τα ρίξω όλα αυτά στο έδαφος!» φώναξε ο Βεντ καθώς τα μάτια τους στένεψαν και ο αέρας έλαμπε ασημί, ο οποίος ήταν ορατά πιο βαρύς από μπροστά καθώς έπεφτε στο πάτωμα πριν βάλει το αριστερό του χέρι να υποχωρήσει.

Ακόμα κι αν το Μπλε Σκαθάρι είναι αναλογικά μικρότερο σε σύγκριση με το Γκνου, η ενέργειά του ήταν ίση σε ό,τι αφορά την ακατέργαστη ενέργεια.

Όλα αυτά ήταν της Vent, παρόλο που είχε μάθει να χρησιμοποιεί ένα σχοινί για να μπορεί να κρατάει τα τζιν τους ψηλά. Μέχρι να τελειώσουν τα φορέματά της, η Vent διασκέδαζε την κοπέλα που είχε ιστορίες για το τι συνέβαινε στην ομάδα στην πόλη Plunge, επειδή φαινόταν να περνάει την γυναικεία μέρα με την φίλη της. Οι υπόλοιποι περίμεναν πώς θα τα πήγαιναν, αλλά είπαν ότι θα ήταν ό,τι είχαν πει στην ομάδα αργότερα, αλλά μόνο μαζί μέχρι να μάθουν την ιστορία πριν από όλους, και δεν ήθελαν οι λεπτομέρειες να είναι θολές. «Τα καλύτερα φίλοι μου. Εμείς… εύχομαι σε όλους ένα ευχάριστο Blorthog», είπε η νεαρή Tamaranean με ένα χαμόγελο και δάκρυα για την ομιλία της καθώς περπατούσε. Μόλις η σελίδα ολοκληρώθηκε πίσω της, η Raven πήγε και πήρε την Release για ένα δυνατό φιλί, με τον θάνατό του να είναι ένα από τα πράγματα που πρόσθεσαν στην αυτοεπιβαλλόμενη εξορία της γυναίκας. Όταν είσαι ο Ventus, εφάρμοσε νευρικά το πίσω μέρος του χεριού τους, άλλοι τον κοίταζαν με δυσπιστία, ενώ εσύ είσαι ο Nightwing σταυρώνοντας τις παλάμες του, γνωρίζοντας όμως ότι μπαίνει στο φρέσκο ​​σκυλόσπιτο για λίγο.

«Χρησιμοποιήστε την ορολογία, γιε μου, με καταβάλλεις», είπε σε ένα εξαιρετικό χίπικο αφιέρωμα, και αυτό βοήθησε να εκνευρίσετε τον Ρόμπιν ακόμα περισσότερο. «Γεια σου, κύριε, κατά τη γνώμη μου θα έχεις μια καλή καρδιά», γέλασε η νεότερη ξανθιά καθώς έστρεψε την προσοχή της στην φουσκωμένη φλέβα στο μέτωπο της νέας έφηβης. Μέσα της, ήταν αναστατωμένη που η Ρόμπιν κατάφερε να ξεπεράσει όλη την ώθηση που έτρεμε στην ιστορία της σαν να ήταν τυρί. «Από αυτό!» γρύλισε η νεότερη μάγισσα καθώς πέταξε τα χέρια της γυναίκας ψηλά και μετά, ένα μεγάλο φασματικό πόδι που συνέχισε για αρκετές μέρες να χάνεται από το ταβάνι και να οδηγεί την Τέρα στη λάσπη δίπλα στη φτέρνα της. Ενώ το Κοράκι έριχνε την γυναίκα πίσω, τα νέα φασματικά δάχτυλα των ποδιών αντανακλούσαν την εμπειρία, χτυπώντας τη νέα ξανθιά στα μεταλλικά πατώματα σαν μια χούφτα μακριά από τσίχλα νικοτίνης. Μια άλλη αργότερα, μια χωμάτινη αύξηση χτυπήθηκε από τη βάση της φρέσκιας βάσης, προκαλώντας τελικά την εξάτμισή της, με τη νέα ξανθιά να ανεβαίνει προς τα πάνω και να διατρέχει τους ώμους της ένα δευτερόλεπτο αργότερα.

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«Σωστά. Έχει τον ακριβή τίτλο Ανεμοκίνηση, Αεροδιέγερση, Αερομαντεία, Έλεγχος με Cinch, και μπορείς να το Διαχειριστείς με το Breeze», συνέχισε ο Δρ. Νάροου για να το εξηγήσει επεξηγώντας το.

Η Τέρα μπορεί να έφτασε στα 2ο πόδι που έχουν τον Βέντους (για 5 δευτερόλεπτα), ωστόσο, ο Σλέιντ έκοψε το χρόνο λίγο πριν μπορέσει να επιστρέψει τη νέα χάρη.

«Ποιος είναι ένας μικροσκοπικός, μακάβριος τύπος», σχολίασε ο Monster Son από τότε που έγινε η ταινία νίντζα.

Σαν να σε φοβόταν ο τύπος, κοιτάζοντας ξανά κάτι μεγάλο, ότι θα έκανε τις δυνάμεις τους να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Τι ωραίο φράγμα ράγισε η ώθηση του νερού που το σέρνει.

«Να η λάσπη στο μάτι!» φώναξε όταν έβγαλε το περιεχόμενο από το χέρι τους στο φρέσκο ​​Αγόρι Ρωτήστε τον εαυτό σας, οι οποίοι σήκωσαν τις παλάμες τους γύρω από το τετράγωνο. «6ο Τάιτσι…» ακούστηκε ένας κοινός ήχος από πίσω, ο ολοκαίνουργιος Άντρας Ρωτήστε τον εαυτό σας κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο τους για να δει τον αναποδογυρισμένο αντίπαλό τους που είχε ήδη σηκώσει το χέρι του με τη λεπίδα του ευθεία προς τα πίσω καθώς το φρέσκο ​​έδαφος άρχισε να δέχεται. «Ψυχρό αεράκι!» είπε ο τύπος καθώς έφερε την άκρη του σπαθιού του στο λαιμό του Ρόμπιν, ο νέος πεπιεσμένος αέρας προς τα πάνω τους πυροδοτήθηκε και στροβιλίστηκε στο έδαφος, το κεφάλι τους περιστρεφόταν από τη δύναμη της επίθεσης.

Στην πραγματικότητα, ο Robin θα έκανε το μόνο που θα έκανε για να αποφύγει την επικοινωνία με τον Arkham, μαζί με την αποστολή σημειώσεων για να αποκτήσει ένα ειδικά σχεδιασμένο τηλέφωνο για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Wayne. Θα ζωγράφιζε το νέο φωτιστικό με σαλαμάνδρα στο Research Place και θα το έκλεινε, και έτσι ο Vent αποσύρθηκε από την ενεργητική του υποχρέωση. Όταν οι Titans κράτησαν τον νέο Πύργο, η Raven επέλεξε να συνεχίσει να παρακολουθεί, λέγοντας ότι ήξερε ότι το κεφάλι και οι άλλοι, και οποιαδήποτε από τις προσπάθειες των άλλων να τον "βοηθήσουν", θα προκαλούσε μόνο περισσότερες πνευματικές ουλές. Το συμπέρασμα ότι ο αντίχειράς τους αιμορραγεί από το συνεχές τίναγμα των χειριστηρίων του αναπτήρα, και η πλευρά μακριά από το φόρεμά του που περιλαμβάνει ένα ελαφρύ μπλουζάκι και ένα γκριζωπό παντελόνι είναι εν μέρει καμένη, οι άκρες των μαλλιών του καίγονται επίσης. "Flames Alchemy του Roy Mustang. Παρατήρησα τις νεότερες προδιαγραφές για το Fullmetal Alchemist Wiki", απάντησε η νεαρή μελαχρινή όταν άνοιξε τον νέο στυλιζαρισμένο αναπτήρα για λίγα λεπτά, με έναν ήχο να αντηχεί στον βραδινό αέρα. Μέχρι την τρίτη σπίθα, το νεότερο κομμάτι φλόγας στο στόχαστρό σας ξεπήδησε γρήγορα από το φως τους πριν σχηματίσει μια μεγάλη πύρινη σφαίρα ακριβώς πάνω του.

«Παρακολούθησα τα βασικά σου σημάδια στην αποστολή. Αυξημένο σφυγμό, αδρεναλίνη, ενδορφίνες», σου είπε επειδή ο Ρομπέν συνέχισε να πιέζει το κράτημά του. «Δεν θα το παραδεχτείς, αλλά στο συγκεκριμένο ύψος, απόλαυσες να κλέβεις για μένα. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό, έτσι δεν είναι;» είπε ο τύπος που τον εκτοξεύει. «Θα συνεχίσεις να κλέβεις, Ρομπέν», είπε ο τύπος καθώς σηκώθηκε από το τραπέζι της δουλειάς του και μπορείς να αφαιρέσεις το νέο στόμιο του εκτοξευτή.

«Ναι… Σχετικά με αυτό…» είπε σιγά σιγά πριν τρία σεντς ανακαλύψουν τον τρόπο να τον πιάσουν στην παλάμη του, εκτοξεύοντάς τον από τον ουρανό και πετώντας τον από τη γεννήτρια δυνάμεων λίγο αργότερα. «Τυχαίνει να έχω έναν πολύ καλό μουσικό καλλυντικών», είπε στη φήμη του κοντά στην Raven αφού πήγε κοντά της, της έδωσαν ένα μικρό μπουκάλι με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο της γυναίκας, έφαγε. Λίγο αργότερα, μπλε δάκρυα έτρεξαν από τα μάτια του και οι τρομερές του μπούκλες ξαναγύρισαν στο καφέ χρώμα από τα άκρα, το βλέμμα του ξαναγύρισε σε βαθύ κόκκινο καθώς καθάρισε το νέο μπλε υγρό του προσώπου τους. «Συγγνώμη που σας παραπλάνησα. Ελπίζω να με συγχωρήσετε», παρακάλεσε, φαινομενικά επιστρέφοντας στο νέο «Προεπιλογή». Πριν από αυτό, όμως, η ξανθιά έδωσε μια άλλη τράβηγμα καθώς έσκυψε, ρίχνοντας την γυναίκα πίσω από τα οπίσθιά της και αφαιρώντας την επιρροή της.

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Οι καρποί της ήταν μαύρες με μερικές κοκκινωπές ρίγες, με τα γυναικεία παπούτσια να τελειώνουν μέχρι τη μέση της γάμπας και να έχουν κόκκινες ρίγες στο μπροστινό μέρος. «Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό που ξέρω είναι ότι είχαμε περάσει μισή ώρα ψάχνοντας για την οικογένειά μας και υπήρχε μια λαμπερή λάμψη, οπότε βρεθήκαμε εδώ», απάντησε η Σταρ ανήσυχα καθώς κοίταζε. Αμέσως μετά την εξαφάνιση του Ρόμπιν, του Σάιμποργκ και του Μπίστς Κιντ, οι γυναίκες έσπευσαν στην περιοχή κινδύνου για να δουν αν οι άντρες τους έκαναν κάποια προκλητική φάρσα, μόνο και μόνο για να δουν βίντεο που έδειχνε τη νέα μελαχρινή να εξαφανίζεται γρήγορα καθώς προσπαθούσε να βρει ένα ώριμο καρπούζι με ένα ξύλινο σπαθί. Αν και τον είδαν να παίζει για λίγο με μια εξαιρετική έλξη, αμέσως έτρεξε διαγνωστικά από τον πύργο, ανακαλύπτοντας ότι τα βιομετρικά στοιχεία της νέας τετράδας είχαν εξαφανιστεί εντελώς. Στη συνέχεια, ξαφνικά βρέθηκαν να αγωνίζονται σε κάποιο διαγωνισμό μια μισή φορά ή και περισσότερο αργότερα. «Λοιπόν, φαίνεται ότι είμαστε απλώς όλοι μας», σου είπε νομίζοντας ότι σήμερα θα γινόταν μάχη σώμα με σώμα.

«Άρχισα να το χρησιμοποιώ!» απάντησε ο Ρέιβεν ενώ οι δύο υπέμεναν ο ένας πίσω από τον άλλον, με τη νέα μάγισσα να σηκώνει ενεργειακά φράγματα και να βάζει ό,τι μπορούσε στους αντιπάλους, ο ένας στον άλλον, ενώ σιγά σιγά κρέμονταν άλλα πυρομαχικά από τα χέρια τους. Καθώς το Κόκκινο Χ έτρεχε στην περιοχή, ένα ενθουσιώδες, οικολογικό χταπόδι τράβηξε γρήγορα ένα από τα ρομπότ, η Ρέιβεν αιωρήθηκε για ένα δεύτερο και τα χτύπησε μακριά, ο Βεντ έριξε ένα άλλο με ένα κομμάτι κέικ και το έστειλε στον τοίχο. Σε άλλα σημεία, ένα πράσινο μικροτσίπ περιστρεφόταν όσο στο παιχνίδι με το σύστημα ανάρτησης, ο Κόκκινος Χ στη συνέχεια το έβγαζε πριν λάμψει ένα φως, οι άντρες έμπαιναν στο νέο φως. Φορούσε τα ίδια με τα Sladebots από πριν, αλλά το κάλυμμά του είναι κόκκινο-λάιμ στα αριστερά πάνω και μπορείς να το σβήσεις στα δεξιά, όπως προαναφέρθηκε, χωρίς να έχεις μάτι. «Ρόμπιν, πού πήγες;» ρώτησε λίγο πριν δείτε μια λάμψη, η νέα Ταμαρανή κοπέλα πετάει το νέο όπλο που κρατάει στην αγκαλιά της και κάνει τη μικροσκοπική υλική κοινότητα να σας βοηθήσει να κουνηθείτε από το τραπέζι και να χοροπηδήσετε στο πάτωμα.

Πέρασε λίγος χρόνος, επειδή το μόνο που μπορούσε να δει στο νέο αγόρι ήταν η τεράστια εμφάνισή του με τα δόντια, αλλά σε συνδυασμό με τη νεότερη δομή του προσώπου και τα φωνητικά σχέδια, ο τύπος τελικά φορούσε τις νέες στολές. «Απλώς δοκίμασέ το!» γρύλισε ο Cy, με κοκκινωπές ακτίνες λέιζερ να χτυπούν ανάμεσα στις όψεις του αντί να πέφτουν από τον σούπερ σταρ. «Το θέμα έχει ήδη εγκριθεί. Ο νέος αρχηγός του Διαγωνισμού! Ετοιμαστείτε για μάχη!» είπε ο αρχηγός των Αγώνων, ενώ το πετράδι του έλαμπε στην άκρη της εμβέλειας, με μια μεγάλη λευκή λάμψη να τον σπρώχνει έξω από το γήπεδο, αφήνοντας τους νεοσύλλεκτους έφηβους ήρωες να μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους. «Α, τα πράγματα;» ρώτησε η Terra, με ένα ανοιχτό κόκκινο χρώμα να κάνει τα γυναικεία μάγουλα να φαίνονται πιο κοντά στο νέο περιβάλλον.