Επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών HeroSpin Χωρίς κατάθεση Extra 2026

«Έξω από τη διάθεση. Θέλεις τσάι», γκρίνιαξε η Ρέιβεν καθώς κατευθύνθηκε προς την κουζίνα για να φτιάξει μόνη της ένα γλυκό φλιτζάνι herospin Earl Gray. Τα ρούχα της και το ρόμπα της φαίνονταν φθαρμένα, οπότε οτιδήποτε είχε συμβεί πρέπει να ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. «Γυναίκες, πώς έγινε;» ρώτησε η Ρόμπιν, σκεπτόμενη πώς είχαν επιστρέψει όταν έκλεισε την ασφάλεια. «Δεν είμαι σίγουρος, αλλά ίσως χρειαστεί να καλέσουμε πιο επαγγελματική βοήθεια όταν φτάσει», είπε η Ρόμπιν περπατώντας προς τη νέα στροφή, παραγγέλνοντας τα πέντε-τέσσερα περάσματα, μέσα στο χώρο του Βεντ, για να μπορέσετε να βουτήξετε. Η μόνη ανάγκη που είχαν να κάνουν τη Μονάδα να της ταιριάζει ήταν επειδή αν σε κρατούσαν εδώ, πιθανότατα θα τύφλωνε την πόλη πριν χάσει χώρο.

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Όταν αγκαλιάζεις ομαδικά το εξωτικό Starfire και το καμπυλωτό Raven που σου έδινε η εντύπωση, η εξαιρετική δύναμη του νέου ηγεμόνα και η συμπεριφορά του θα μπορούσαν να είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την εποχή του αν οι δύο έσπαγαν κάτι. «Πέντε εναντίον τεσσάρων. Ίσως είναι καλό που είναι εδώ ο Vent, ε;» γέλασε ο Monster Man, λίγο ανήσυχος καθώς προσπαθούσε να κλείσει την πόρτα. Ταυτόχρονα, ο Vent αναρωτιόταν γιατί δεν είχε μεταμορφωθεί σε κάτι βαρύτερο και δεν κρατούσε την είσοδο κλειστή, αφού ήταν μικρότερος και από τον Robin, αλλά αποφάσισε ότι ο νέος αλλαγμένος δεν χρειαζόταν έναν καλό αναβάτη στο πίσω κάθισμα για να του μάθει πώς να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του. Όταν ο αγώνας του Cyborg με τον Vent δεν είχε γίνει ακόμα, ο Robin είδε τα μάτια της μελαχρινής σου να χτυπούν γρήγορα και να κρυώνουν.

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«Εντάξει. Δεν λέω να σε κακομάθω», σου είπε αφού ξετύλιξε σχολαστικά τις άκρες των δακτύλων του στο νέο φως, μειώνοντας την πιθανότητα το όπλο να μην το πιάνουν και να το σχηματίζουν έτσι ώστε να μπορείς να βλέπεις την μεσαία πλευρά πριν γυρίσεις προς το μέρος του, ενώ εκείνη ήταν στη δουλειά μόνη της αφού κοίταξε την προσοχή τους. «Φίλε Βέντους, κλαις;» ακολούθησε, ενώ οι υπόλοιποι είδαν ασημένιες σκισίματα να διαρρέουν από το οπτικό του πεδίο όταν τελικά ηρέμησε. «Φίλε Βέντους, τι σε κάνει να το κάνεις αυτό; Στον εαυτό σου;» ρώτησε, ανεβάζοντας το απαλό του ύφος για να καταλάβει το ύφος σου. Πηγαίνοντας στη νέα ομάδα, το δωμάτιο αναβόσβηνε κόκκινο και εσύ μπλε ή αλλιώς καθώς έπαιζαν οι θορυβώδεις μελωδίες, οι νεότεροι παρευρισκόμενοι χώρισαν μέχρι την Μπλάκφαϊρ, όπως είχε το δωμάτιο. Κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο της κοπέλας, η Ρέιβεν είδε τον Απελευθερωτή και τον Στάρφαϊρ και μετά ξεκίνησαν από το κοινό, αν και ο πρώτος έσπρωχνε διακριτικά κάποιον άλλον από τη μέση με τις αστραπιαίες προσπάθειές του. Αφού έψαξε για κάποιον εξίσου goth με αυτήν, αν δεν έχεις κάτι περισσότερο, να μιλήσει, αποφάσισε να παραιτηθεί από τα πάρτι και να αφήσει τα υπόλοιπα στη διάθεσή της.

Μέσα στον βρυχηθμό, ο Starfire έβγαλε μια κραυγή που χτύπησε το αυτί, ενώ οι υπόλοιποι χωρίς τον Cyborg φοβόντουσαν να κινηθούν αλλιώς. «Μετρήστε το νέο Ζάρι!» είπε μια παρόμοια φωνή από μπροστά, ενώ ο κλειστός χώρος αποσφραγιζόταν, με τη νέα μελαχρινή να αναγκάζεται να προστατεύσει την όρασή της σε περίπτωση που η λευκή έμπαινε μέσα. Μόλις τα μάτια τους άλλαξαν τελικά, μπήκε σε μια κάτω αρένα που περιλάμβανε ορθογώνια πλακάκια, δύο υπερυψωμένα πάνελ χρώματος κόκκινου και μπλε που τον στηρίζονταν. «Ven… Πού είμαι;» περίμενε η Terra καθώς όλα λύθηκαν ξαφνικά, η νέα ξανθιά κρατούσε νευρικά το μανίκι της μελαχρινής καθώς αυτή και οι υπόλοιποι φαινόταν τόσο. Η νέα κατασκευή τοίχου από την ευθεία πλάτη τους είναι πραγματικά πράσινη, δύο κόκκινα βάθρα με βομβητές μέσα, ένα αναλόγιο υπολογιστή τοποθετημένο ανάμεσά τους. «Διαχειρίζομαι το νέο πλευρικό. Διαχειρίζομαι το νέο κάθετο.» Το νεότερο σήμα σχεδίασε μια οριζόντια σειρά, η οποία στη συνέχεια γύρισε 90 μοίρες προς τα δεξιά.

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Από το πώς οι Raven, Terra και Vent έπρεπε να αλληλεπιδράσουν για να προστατεύσουν τη νεότερη περιοχή από το ναυάγιο, ο λόγος για την εισαγωγή του δεν είναι δύσκολος. Το να μπορούν μερικές έφηβες γυναίκες, όσο δυνατές κι αν ήταν, να υποστηρίξουν χιλιάδες κυβικά βράχους και να βάλουν τον Πύργο από μόνο του φαίνεται παράλογο με κάθε προσφορά της δημιουργικής σας φαντασίας. Με αυτό που είπαν, οι Vent είναι η μόνη άλλη λύση και ήθελα να αμφισβητήσω τα συναισθήματά τους για τον εαυτό τους και την εξουσία του πάνω στη δύναμή του μετά από αυτό που συνέβη στο Gotham. "Όχι μόνο τους", σας είπε ο Cy αναφέροντας μια πηγή για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε, ενώ το cinch που ακτινοβολούσε από το πολύχρωμο φως στο νησί ήταν η αιτία του cinch να οδηγήσει όλες τις άκρες, τα κύματα να χτυπούν την ακτή και τα μαλλιά του Star να χτυπούν πίσω από το απότομο αεράκι. "Ο νέος Πύργος!" φώναξε ενώ η τριάδα των ακτίνων λέιζερ κοπής παρήγαγε μια άλλη λύση, με την νεότερη πλάκα από το υλικό να απομακρύνεται από τα κιλά του Πύργου. Κατά τη διάρκεια της εξωτερικής πτήσης, ο Cyborg και ο Monster Son κατάφεραν να αποσυνδέσουν τους κόπτες λέιζερ επιδερμίδας-σπηλαίου, αλλά οι προσπάθειες ήταν άκαρπες, καθώς οι λεπίδες λέιζερ σπηλαίου-επιδερμίδας χτύπησαν ξαφνικά στην επιφάνεια εξακόσια μέτρα πιο κάτω, με τον νεότερο σωλήνα να βυθίζεται αργά στα έγκατα του κόσμου.

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«ΤΑ!» είπε ο τύπος περνώντας από το μυαλό σου στο εναπομείναν μανίκι τους, τα φρέσκα φώτα σπίρτων πριν το κατευθύνουν κατά τη διάρκεια του Purple X, τη φρέσκια φλόγα που πηδούσε ξαφνικά στον ουρανό -κρότο- πριν -ΜΠΟΥΜ- σε χτυπήσουν για το στήριγμα.

«Όσο η Κάρα δεν είναι εδώ, μπορείς να έχεις τον χώρο της», σου είπε να ζωγραφίσεις την Ρέιβεν για τις σκάλες.

Ένα επιπλέον μετά από την πιο πρόσφατη γωνία, μια γνώριμη μελαχρινή με τα ρούχα του Υδρόβιου έτρεξε προς το ξεκλείδωμά σας, και μπορείτε να ακολουθήσετε το πίσω μέρος του, το νεότερο PX-5 που φαινόταν να μην τον επιτίθεται, αλλά μάλλον σας ακολουθεί.

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«Εσύ! Γιατί ακριβώς το απαιτείς;» Αστεράκι απαραίτητο, το πράγμα ίσως να μην απαντάει αλλά να του τελειώνει.

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«Ο Beast Boy επέστρεψε σε οικολογικό στιλ! Γιε-χε-παρές!» ούρλιαξε ο τύπος πριν παρατηρήσει σχεδόν κάθε δύο άλλους ενοίκους της νεότερης αίθουσας. «Εξαερώστε, Ρέι, πότε γύρισαν οι δυο σας; Και τι βοηθάει το έβενο χρώμα;» αναρωτήθηκε η νεόκοπη πράσινη κοπέλα, ενώ η Ρέιβεν απλώς έψαχνε με αγωνία, καθώς σκοτωνόταν εντελώς όταν δεν ενδιαφερόταν. Ήταν μια μέρα που σκεφτόταν αν έπρεπε να τον στείλει, ώστε να μπορέσει να είναι άψογος ή όχι. Εσύ θα έπρεπε να είναι πρώτος ή όχι με τα πόδια, και ναι, δεν έχει σημασία ποιος. «Χμμμ… Γκοθ Εξαερώστε ή Άτυπη Απελευθέρωση;» αναρωτήθηκε ο τύπος, καθώς φαινόταν να είναι το μεγαλύτερο μέρος του… Πεισμένος πίσω στο ποιος φορούσε τι πολλές φορές την ημέρα, μόνο η Ρέιβεν και ο Στάρφαϊρ σκόνταψαν στο κεφάλι καθώς ο Ρομπέν και ο Τέρας Μπόι προσπαθούσαν να ντυθούν σαν μια ωραία στολή, η Σάι εμπορικά γυμνή όλη την ημέρα.