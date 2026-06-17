Οι επαγγελματίες σας στο Longbow & Recurve Bend

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Διαδικασίες πληρωμής

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Στο τέλος της νέας διοργάνωσης, οι 29 μεγάλοι επαγγελματίες με προβλήματα τείνουν να μοιράζονται τα νέα βραβεία. Η πρώτη θέση κερδίζει 325€, η δεύτερη 180€, η 3η 65€ και η 10η θέση κερδίζει 15€ ανά άτομο. Τα βραβεία είναι όλα μετρητά, επομένως μπορείτε να τα κάνετε ανάληψη ή να συνεχίσετε να μην στοιχηματίζετε. Το ελάχιστο ποντάρισμα για να κάνετε τα πράγματα είναι 0,31€ και η συνολική εμπειρία συμβαίνει μόνο εάν συμμετάσχουν τουλάχιστον 29 επαγγελματίες. Τα βραβεία παρέχονται στους νέους νικητές αμέσως μετά την έναρξη του νεότερου διαγωνισμού. Εάν παίξετε εκτός Βραζιλίας, Περού ή άλλης χώρας με αυτό το όριο, θα έχετε μια εξαιρετική κάλυψη 10x μέγιστης ανάληψης στα κέρδη μπόνους σας.

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Πτώσεις & Νίκες

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