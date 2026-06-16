Ο εξέχων δημιουργός ηλεκτρονικών και εκτυπώσεων της Αμερικής

Εν τω μεταξύ, αμέσως πίσω από το σπίτι των Χόκινς, άνοιξε μια μαύρη ιστοσελίδα ακριβώς στη μέση του νέου χώρου ζωής, με τον Ριλς και τον Ρέιβεν να σκοντάφτουν στο χαλί, η νέα μελαχρινή να κρατάει ένα πιάτο και εσύ να ποτηρίζεις επιφυλακτικά στο ύφος του. «Πραγματικά φαντάζεσαι ότι θα έπρεπε να έχω περισσέψει Βίρτζιλ και εσύ θα έχεις τον Ρίτσι πίσω από εσένα;» ρώτησε ο Βεντ ενώ πρωταγωνιστούσαν σε ένα σοκάκι απέναντι από το νέο πολυμέσα λίγα λεπτά αργότερα. «Άλλωστε, θα πρέπει να δουν περίπου τρεισήμισι ακόμη ταινίες με βρικόλακες ντίσκο μπέιζμπολ και εσύ θα κάνεις σεξ με λυκάνθρωπους στο χαλί. Θα πρέπει να είναι τρομακτικό.» Δεν έχω τίποτα να κάνω σήμερα, ο Βεντ επέστρεψε μέσω της τηλεπαθητικής επαφής που είχε ανακαλύψει ότι μπορεί να βασίζεσαι μεταξύ τους όταν ο Ρέιβεν συγκεντρωθεί αρκετά.

Ήταν σήμερα, επτά μέρες αργότερα, όταν η Release και η Raven επέστρεψαν, η ομάδα σας ήταν όλη στην κορυφή του Πύργου σας, με τις ακτίνες του ήλιου να δύουν στο πίσω μέρος της πόλης, ενώ κάθε μέρα μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα με αγώνες για να εξοντώσουν κακούς και άλλα τέτοια. Ο Robin και ο Ventus ήταν από τη μία πλευρά, εναντίον του Cyborg και του Starfire σε ένα παιχνίδι μακριά από το βόλεϊ, και οι δύο πριν ταιριάξουν σιωπηλά τις κινήσεις μεταξύ τους και αφήσουν τον νέο cyborg και τον ξένο στη γη τους. Όταν το χρησιμοποιήσουν σε ένα πραγματικό περιβάλλον μάχης, οι δύο θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν το δεύτερο Δυναμικό Δίδυμο. Αν ο Robin έβλεπε σκόπιμο να μειώσει τη νέα νοοτροπία του μοναχισμού που θα άντεχε, κάτι που herospincasino-gr.org ήταν. Ήταν ακόμα λίγο ενοχλημένη μέσα της από το ότι ίσως δεν συμβούλευε τον Vent αυτή τη λεπτομέρεια που δεν ήθελε, αλλά σκέφτηκε ότι θα ήταν καλύτερο να ζήσει μέσα στην έλλειψη γνώσης, ένα χαμόγελο στο πρόσωπό τους αντί να κατσουφιάσουν για άλλα δύο χρόνια γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να τη σώσει. Ο καλύτερός τους φίλος. Ακόμα κι αν σκεφτεί κανείς ότι χρησιμοποίησε το όνομα χαλαρά, τα νεότερα πάθη που έδειξε όταν τα λόγια του ατόμου έμεναν από το στόμα του αποδείκνυαν αν όχι. «Σου είπα ότι χτύπησες τον εαυτό σου, γαμώτο!» σου είπε τρέμοντας το χέρι του πάνω από το πρόσωπο του λυκανθρώπου, ο νέος πρωταθλητής διστάζει λίγο πριν βγάλει μια μικρή αστραπή από τις μεταλλικές αρθρώσεις, το νέο όπλο μάχης να καπνίζει τσιγάρα σαν χριστουγεννιάτικο δάσος, η ολοκαίνουργια μελαχρινή χαρούμενη πονηρά όταν έσφιξε το χέρι του στον ώμο του πλάσματος.

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«Ω φίλε Βέντους, είναι πολύ χαρούμενο που βλέπεις ότι είσαι ζωντανός και μπορείς να ζήσεις!» ούρλιαξε ο Στάρφαϊρ, αν και δίσταζε να προσπαθήσει να τον αγκαλιάσει, ειδικά μπροστά στις μερικές μυστηριώδεις φιγούρες που ήταν κρυμμένες από την ιστορία και μπορούσαν να ξεσπάσουν κατά τη διάρκεια του σόου της στιγμής. «Καλημέρα Στάρφαϊρ. Έχει περάσει λίγος καιρός», είπε γρήγορα μια φωνή, ο Στάρφαϊρ λαχανιάζοντας καθώς το φως του ηλίου έφευγε από τον σκοτεινό χώρο, αποκαλύπτοντας έναν θρόνο σε σχήμα γραναζιού, και εσύ μπορούσες να καθίσεις γύρω του. «Μακάρι να μπορούσα», είπε ο τύπος κοιτάζοντας στο πλάι, κάτι σαν βενζινοκίνητο ψηφιακό μηχάνημα συνδεδεμένο για να το βοηθήσει, η νέα καλωδίωση στο πίσω μέρος συνδεδεμένη για να το βοηθήσει.

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«Που σημαίνει ότι είμαι ο φρέσκος ερωτευμένος; Ίσως είμαι ο μόνος λογικός που και όλοι οι άλλοι τρελαίνονται», είπε πριν στραφεί προς τον ουρανό, τα μάτια του έλαμπαν ασημένια όταν χαμογέλασε, για παράδειγμα, με το κατοικίδιο του Τσέσαϊρ, το οποίο μιμούνταν καθώς αιωρούνταν από τον αέρα και ξαπλωνόταν σαν να καθόταν ο άντρας σε μια καρέκλα. Μέχρι σήμερα επέλεξα να κάνω περιπολία μαζί του, οπότε μπορώ να πω κάτι για το αγόρι μου, αλλά δεν μπορούσα να πω αν η παιδικότητά τους είναι πράγματι πράξη ή όχι. Τώρα, για την πόλη που σώθηκε, η νέα γιαγιά από το Ντάιβ που σε οδήγησε στην έξυπνη πόλη της είναι μάλλον μια ομάδα εργασίας ικανή να χειρίζεται εργασίες πέρα ​​από την τέχνη της τυπικής Ομάδας SWAT, η νέα Ομάδα Δικαιοσύνης κληροδοτεί λιγότερα όσο προσπαθεί. Έτσι, η νέα γιαγιά ευχήθηκε σε όσους προστάτευσαν την πόλη να σχηματίσουν μια εξαιρετική ομάδα ηρώων για να βοηθήσουν στην προστασία της πόλης, εξίσου με έναν φάρο εγγύησης παρά οτιδήποτε άλλο. Το οποίο συνέπεσε επίσης με την επιθυμία της ομάδας να σχηματίσει μια εξαιρετική, εγκεκριμένη ομάδα εγκληματικών επιθέσεων στην Dive City, παρόλο που δεν χρειάστηκε να του το πουν αυτό. «Azarath, Metrion, ZINTHOS!» είπε στην άκρη καθώς το γυναικείο όραμα έλαμπε λευκό μέσα στο καπό του γυναικείου καπό, η τελευταία έκρηξη που έπεφτε από την οροφή του πιλοτηρίου και μπορεί να ακυρώσει τις βολές του νέου πυρηνικού όπλου, η τελευταία ξαφνική απώλεια ελέγχου με αποτέλεσμα το σκάφος να συντριβεί για τον νέο κόλπο.

Σε αντίδραση, οι νέοι Τιτάνες σκαρφάλωσαν όταν η επιτροπή διογκώθηκε γρήγορα και εκρήχθηκε. Μειώνοντας το άλμα του, ο Release είδε έναν να χτυπάει τον Mammoth, ο οποίος υποτίθεται ότι θα τον χτυπούσε με τις γροθιές του ενισχυμένες για μια μάχη με διπλό τσεκούρι. Βουτιά από το χέρι του, η επίθεση του νεότερου μεγάλου εφήβου απλώς έδωσε μια επίθεση στον Cyborg. Πηγαίνοντας πίσω του, η Jinx πήδηξε πάνω από τους ώμους τους και έριξε μια μαγεία από την σκαλωσιά του καθώς πετούσε στον ουρανό, το δοχείο νερού έτρεχε όλο και περισσότερο και ο Cyborg ανατράπηκε, ο οποίος τελικά προσπάθησε να ξεφύγει από τον δρόμο σας καθώς ένα άλλο τανκ ήταν διπλωμένο.

Ο Ράβαγκερ έστρεψε την φρέσκια κρυστάλλινη λεπίδα προς τα πάνω πριν ρίξει μακριά τον Τζέιντγουορκ με ένα δυνατό λάκτισμα, βαθμολογώντας την γυναίκα με SMG πριν ξεκινήσει την αστοχία της άμυνας. Το δάχτυλο της γυναίκας ήταν μια τρίχα από τη σκανδάλη, τα όπλα του Ρόμπιν εκτοξεύτηκαν από τον ουρανό και άνοιξαν το νέο όπλο πλάγια, ρίχνοντάς το από τα χέρια της γυναίκας πριν ο άντρας βάλει το ρόπαλό του να το χτυπήσει, προσπαθώντας να σπάσει το προβάδισμα του αντιπάλου του παρά τις πρώτες επιφυλάξεις. Πραγματικό να το κάνει, αν είχε παραταχθεί για να σε βοηθήσει να ακινητοποιήσεις παρά να σκοτώσεις, τα δύο μαχαίρια της γυναίκας θα είχαν βρεθεί μόνα τους εξαιτίας του στήθους τους. Ήταν μάλλον τοποθετημένα κατευθείαν μέσα σε ένα έντονο Χ για να σε βοηθήσουν να κόψεις.