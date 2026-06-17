Ο κορυφαίος δημιουργός ψηφιακού και έντυπου υλικού της Αμερικής

«Καλύτερα, τουλάχιστον καταλαβαίνω πού πηγαίνω», σου είπε επειδή η αίσθηση μιας ανοδικής κλίσης ικανοποιούσε τη βάση τους. «Ξέρω ότι θα έπρεπε να ψάχνω να επιστρέψω… να επιστρέψω στο σώμα μου, αλλά… είμαι τόσο εξαντλημένος…» αναστέναξε ο τύπος καθώς συνέχισε να πηγαίνει, επειδή ακόμα και βαθιά μέσα του δεν μπορούσε να δεχτεί το γεγονός ότι η μέρα τους τελείωσε. «Τελικά…» σου είπε ο τύπος καθώς οι ψίθυροι μιας κοινής φωνής έφτασαν στα αυτιά τους. «Εξαφανίζομαι εδώ!» Ο Beast Boy σου είπε να επιστρέψεις στην προσωπική του θέση, να πέσεις στα γόνατα και να βρεις τον αέρα τους πριν γυρίσεις πίσω στα 1500 κιλά μακριά από την Ussuri Brownish Bear -που ονομάζεται η νέα Black Grizzly-, και θα σκίσεις οτιδήποτε προερχόταν από αυτόν για να τον θρυμματίσεις με μια ξέφρενη ενέργεια.

Στην είσοδο του δρόμου σας, κάποιος πέρασε σαν να μην συνέβαινε τίποτα, μόνο και μόνο για να προχωρήσει ένα λεπτό αργότερα. «Και μετά, γιατί να μην τον σταματήσουμε πριν τραυματιστεί κάποιος;» είπε η Σταρ καθώς έτριξε τις αρθρώσεις της, και οι τρεις πήγαν στο ταμείο. Φτάνοντας σε έναν κοντινό δρόμο απέναντι από το ταμείο, οι τρεις κοίταξαν επίμονα και παρατήρησαν τους νεότερους ληστές που είχαν σημαδέψει τους ομήρους, όπου υπήρχαν περίπου τρεις.

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Την επόμενη φορά, ένας φακός έλαμψε δίπλα στο πρόσωπο κάποιου από κάτω, ο οποίος παραμορφώθηκε σε ένα μεγάλο, απειλητικό κατσούφιασμα που είχε στενέψει σε ένα σκούρο κόκκινο βλέμμα, κοιτάζοντάς τον κάτω, σαν να κοιτούσε την ψυχή του και να τσαντιζόταν από αυτό που πρόσεξε.

Για άλλη μια στιγμή, όπως σε ένα παλιό anime με το Bugs Rabbit, το αντικείμενο που τραγουδούσε τη νέα δοκό κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους χτύπησε τον Robin, ακριβώς για την ολοκαίνουργια μεταλλική στήλη που έπρεπε να λυγίσει όσο το τσιμεντένιο κρανίο της.

Η ομάδα ήταν έτοιμη να αναλάβει την καταδίωξη, ωστόσο, ο Cinderblock ξαφνικά έχασε τα χρήματα μέσα από τον τοίχο και σας απομάκρυνε από τους υπόλοιπους.

«Ο Ρόμπιν κι εγώ είμαστε ακριβώς ίδιοι. Ίδιος τόπος γέννησης, ακριβώς τα ίδια αγαπημένα πρόσωπα, ακριβώς οι ίδιοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να τσακώνεστε», σου είπε ο Βεντ σε ρυθμό μέσα στο δωμάτιο.

Ο τύπος φαντάζεται ότι μέσα στο σοκ, το αποτέλεσμα του καρδιαγγειακού του συστήματος, προσπαθεί να βγει από το θώρακα του.

Πετώντας προς το μέρος σας, ο Starfire έφτασε στο χαλί και πλησίασε τον νέο "Άνθρωπο της Άμμου", τον νεότερο επιδρομέα – για παράδειγμα εξωγήινος – που έβγαλε το πίσω μέρος του δόρατός τους πριν τραβήξει το κάλυμμα του, αναπνέοντας, και τους επιδέσμους πίσω, αποκαλύπτοντας ότι ήταν ο Ventus. Ως επί το πλείστον φορούσε το μαύρο κορμάκι όλη μέρα, νιώθοντας συνδεδεμένη με τον Azar και τους μοναχούς με τους οποίους μεγάλωσε η γυναίκα. Ξέρετε από τι υλικό ήταν φτιαγμένα; ​​Ήταν μια καλή "οικογενειακή" μαγεία; Αλλά, όσον αφορά το τι θα της δώσετε, το δικό της ήταν από πολύ καλύτερο υλικό από τα καλύτερα κορμάκια στον κόσμο. Φυσικά, οι φόρμες υπερήρωα spandex και ίσως/ή αλλιώς ήταν πολύ καλύτερες από κάτι που παίρνει ένας συνηθισμένος άνθρωπος, αλλά δοκιμάστε μια καλή θέση.

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«Αζαράθ… Μετρίων…» ψέλλισε η Ρέιβεν καθώς ξαναβρήκε τον προσανατολισμό της, πετώντας μια προμήθεια και μια μεγάλη πλευρική στήλη μαγικού δείγματος γύρω της. «Πιστόλι!» φώναξε καθώς το άκρο της γραμμής έγινε χέρι και τράβηξε, η νέα ώθηση καβαλούσε το νέο χέρι κατευθείαν στο σημείο όπου βρισκόταν η κοιλιά του Υπερφορτίου, η ικανότητα του υπερφυσικού σου να εντοπίζει ηλεκτρονικές συσκευές που οδηγούν σε βλάβη όπου τίποτα δεν θα ήταν τέλειο. «Αζαράθ… Μετρίων…» άρχισε να ψέλνει ο νέος μάγος ενώ ο Υπερφορτίο αιφνιδιάστηκε στιγμιαία, μια μυστική γραμμή τεντώθηκε πίσω από τη γυναίκα, αν και αυτή τη φορά άρχισαν να στρίβουν πριν βγάλουν ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος. «Τουφέκι!» είπε herospin είσοδος λέγοντας ότι δίνουν, ο νέος φασματικός αντίχειρας περιστρέφεται και χτυπώντας τον Υπερφορτωμένο με μεγάλη δύναμη, σε πίεσε στα κυκλώματα του τοίχου, αν προσπαθήσεις να παραμείνεις στο σημείο μηδέν της πρόσκρουσης. «Λίγο απίστευτο, αυτό λειτουργεί πολύ καλά», είπε στον εαυτό της η νεότερη μάγισσα, ενώ η προσοχή της κοπέλας χρησιμοποίησε το νέο διακριτικό ίχνος αιτίας που διατηρήθηκε μετά το Overload. «Toki wo tomare!» επανέλαβε η νέα φιγούρα καθώς η κοινότητα γι' αυτήν σκοτείνιασε, η οποία κατέχει τα Games φαινόταν να έχει ανασταλεί με την πάροδο του χρόνου λόγω των νέων ακτίνων λέιζερ, των βέλων και της έκρηξης δύναμης που είχε σχεδιάσει για τη νέα μελαχρινή, η οποία απέτρεψε λίγο πριν το πρόσωπό του αν αφήνετε τα υπόλοιπα αμετάβλητα.

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«Ολόκληρο το μέρος θα αφαιρεθεί και ούτε εγώ μπορώ να βρω το φρέσκο-» είπε ο τύπος πριν ο Ρόμπιν σφυρίξει για να βρει την εστίασή του, δείχνοντας τον σκοτεινό καναπέ στο τραπεζάκι του καφέ όπου βρισκόταν το τηλεκοντρόλ και ευχόταν στο απλό όραμα. «Χα!» γέλασε ο τύπος όταν έπεσε με τα οπίσθιά του και κάθισε, ο Ρόμπιν γύρισε από τις οδούς ενώ όλοι οι άλλοι συμμετείχαν. «Ίσως θα έπρεπε πραγματικά να πάρουμε βαθμό για να βρούμε αγώνες, να εντοπίσουμε στοιχεία και να ψάξουμε για τον Σλέιντ, ε;» ρώτησε ο Cy, ενώ στη γωνία ο Λωρίδα πάγωσε γρήγορα προς τα πάνω, αλλά το τίναξε καλά από το βλέμμα του άλλου. «Τα τραγούδια μου! Είναι… αλφαβητικά», είπε σαν να ισχυριζόταν ότι η φράση από μόνη της είναι ιεροσυλία. «Πώς θα έβρισκα ποτέ κάτι;» φώναξε ο τύπος καθώς άρχισε να πετάει τα καινούργια CD στον λαιμό του, ενώ ο Cy συνέχισε να κοιτάζει ψηλά και χαμηλά για αυτό που έψαχνε νωρίτερα το πρωί. «Α, ναι», είπε η Τζινξ με ένα γλυκό χαμόγελο από τη στιγμή που η γυναικεία ματιά έφτασε για τον Αεραγωγό, χωρίς καν να θαυμάσει πόσο ανόητο είχε φανεί, αν σκεφτεί κανείς όποιον μπορεί να την έβλεπε.

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«Θα κλείσω τα μάτια μου σήμερα», είπε, αφήνοντας την τελευταία ξανθιά να στρέψει την προσοχή της, αλλά για άλλη ανάγκη. Η Ρέιβεν προσπάθησε να χαϊδέψει τα μαλλιά της νέας μελαχρινής με το ένα χέρι, ενώ εκείνη θεράπευσε το σπασμένο του πόδι με το άλλο. Μία ώρα αργότερα, τα περισσότερα φορέματα της Τέρα, συχνά η απλή μεταμόρφωσή της, ήταν κολλημένα στο σκοινί του νυχτικού πάνω από την αποχέτευση, και αυτό είχε συνηθίσει να κάνει. Εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να φορέσει ένα αεριζόμενο μπλε μπλουζάκι, ένα μαύρο παντελόνι και μερικά ανοιχτά παπούτσια.

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Παρακολουθώντας μια παλιά καταφύγιο πριν από είκοσι τέσσερις ώρες, η ομάδα παρακολουθούσε σαν σε ένα από τα πολλά πίσω υπνοδωμάτια, ο Manage Nut να είχε συναρμολογήσει ένα τεράστιο είδος του Demonic Secluded, τη νέα, μεγάλη μονάδα αλλαγής καναλιών συνδεδεμένη με όλες αυτές τις τηλεοράσεις, έναν μεγάλο δημιουργό και κάτι με ένα εξαιρετικό δορυφορικό τηγάνι στην κορυφή. Γελώντας καθώς άγγιξε το μεγάλο μωβ πλήκτρο στο πλάι, ο τύπος συνέχισε να λέει «Έχουμε την τεχνολογία» πριν χτυπήσει το χέρι τους στον διακόπτη, έναν αντίχειρα από το φως να σας τυλίγει πριν εμφανιστεί στην τηλεόραση, ο νεότερος τρελός να λέει πώς ήταν «στον ουρανό» και να έχει ένα τρελό γέλιο. Φαίνεται ότι, φτάνουν αναφορές από την πόλη για τον Manage Nut να εμφανίζεται στις περισσότερες δώδεκα οθόνες τηλεόρασης την τελευταία μισή ώρα, η ομάδα κατευθύνεται προς το σημείο όπου μεταδίδονταν οι νόμοι, ώστε να τους αποκλείσουν.