Ο μεγαλύτερος ψηφιακός και έντυπος blogger της Αμερικής

«Κάτω, σκύλα! Είναι το αγόρι μου!» ούρλιαξε η λευκή πράσινη Raven, καθώς εμφανίστηκε από το πουθενά και κράτησε την καινούργια ντυμένη με νέον πράσινο Raven από την ευθεία πλάτη του Vent, ένα δυνατό σύννεφο σκόνης κοντά στον καβγά των δύο νέων αφήνοντας μια υπέροχη άναυδη Vent μετά από αυτούς. «Η Vent έχει γλυκούς φαρδιούς ώμους», είπε χαρούμενα ο Delight, με δύο χέρια να γλιστρούν από το δρόμο μέχρι την κοιλιά τους και να φορούν το πουκάμισό τους για λίγο ακόμα. «Raven; Καλημέρα;» ζήτησε να φύγει καθώς περιπλανιόταν στο μονοπάτι από τούβλα, κολλώντας στο νέο μωβ-μαύρο κενό του χώρου. «Raven, έβαλες την ηχώ των θαυμάτων στο πορτοφόλι ή κάτι τέτοιο;» ρώτησε καθώς περπατούσε κάτω από μια γρανιτένια αψίδα, με τη χώρα να μοιάζει ξαφνικά με τη νέα γενέτειρα όλων των αρωματικών χώρου. «Ίσως η Robin τον έδιωξε από το πάρτι», ένα αγόρι με μαύρα μαλλιά έτρωγε μια φέτα πίτσας.

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«Ωχ! Ξέρω ακριβώς τι σημαίνει!» είπε η Σάρον πριν βγάλει ένα φυλλάδιο από το πορτοφόλι τους. «Το νεότερο Dakota Multiplex κάνει έναν υπέροχο μαραθώνιο Λυκόφωτος. Αν φύγουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να της δώσουμε όλο μας τον χρόνο για να τους δούμε.» «Ο νέος Πύργος είναι εξίσου δικός μου με την οικογένειά μου από τότε που ήταν. Γιατί να έφευγα αν αυτός ήταν αυτός που είχε το θέμα; Αν είχαν κάποιο πρόβλημα με εμένα, τότε θα μπορούσαν να τους βάλουν στα ρουθούνια, γιατί δεν θα μπορούσα να με υποτιμήσουν τόσο πολύ», είπε καθώς άρχισε να περπατάει μέσα στο μόλις αφαιρεμένο χάος. «Πολύ συχνά», γέλασε ο Ρόμπερτ, ο Βίρτζιλ και ο Ρίτσι τακτοποιούν το τελευταίο κομμάτι της ακαταστασίας του δωματίου σας. «Πρέπει να επιβάλλεσαι από καιρό σε καιρό, αλλιώς οι άνθρωποι θα σε περιφέρονται παντού.» «Σιγά μην ανησυχείς, γιατί να μην σε αφήσουμε να βολευτείς για το βράδυ;» είπε, βγάζοντας τον Ρέιβεν από το πίσω μέρος του σπιτιού, με τον Ρίβερ και τον Ρόμπερτ να αναστενάζουν βαριά μόλις μετακόμισαν.

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Ένα ηλεκτρικό τουφέκι με premium κίνηση θα μπορούσε να δοθεί στα χέρια ενός εξαιρετικού μάγου, αλλά θα πρέπει να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά μέσα της σε σχέση με εκείνους που βρίσκονται herospin στο πάτωμα. «Μην δείχνεις πού βρίσκονται, πού θα φτάσουν», είπε στον εαυτό της. «Αν κάτι γινόταν πιο αισθησιακό για το τουφέκι της όταν επέλεγε να το φροντίσει, θα το έπαιρνε πάντα με το (αντιγραμμένο) Phantom Claw. «Ωστόσο, εξακολουθεί να σε οδηγεί σε θέμα που πραγματικά χρειάζεται να εστιάσουμε», είπε πατώντας μερικά πλήκτρα στο τσέλο, ο νέος ολογραφικός χάρτης με αποτέλεσμα ο χάρτης από την Plunge Town να πέσει λίγο, μπροστά από δεκάδες κόκκινες κουκκίδες που κύκλωναν την πόλη.

Το Monster Kid, επιτιθέμενο σε άλλα δύο, παγιδεύεται απροετοίμαστο και στέλνει τον Raven να πετάξει στον τοίχο, με τον Raven να επισκέπτεται την ασφάλειά τους καθώς ένας ένθερμος εξωγήινος τρέχοντας προς το μέρος σας, μπλοκάροντας τα νέα επεισόδια που έχουν ένα προστατευτικό στρώμα από σκοτεινό χρόνο. Ο Robin και ο cyborg που ακολουθούν άρχισαν να παλεύουν με τους δικούς τους εξωγήινους, με τον Ventus να πατάει τα μυαλά μερικών από τους εξωγήινους καθώς το βλέμμα του έλαμπε χρυσά και μερικές ψήλες χρόνου στροβιλίζονταν όσο και η βάση τους. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την παλάμη, ο νέος Man Wonder παραδίδεται σε ταξίδι, με τον νέο εξωγήινο να καλεί την ετικέτα τους πριν ένας από τους εξωγήινους την ορμήσει. Με γροθιές που ακτινοβολούσαν νέον, άρχισε να χτυπάει το μπάσκετ του χρόνου ενώ τον χτυπούσε, απλώς για να σπρώξει τον νέο εξωγήινο για να τον πιέσει και να τον καρφώσει στο πάτωμα με το μεγάλο του χέρι, σηκώνοντας το κορίτσι προς τα πάνω πριν το κάνει ξανά. Πριν προλάβει να ασκηθεί ξανά, η γυναίκα σε χτύπησε στο μάτι με ένα λαμπερό δάχτυλο μέχρι ο cyborg να τον ορμήσει και εσύ να τον στολίσεις κι εσύ, χτυπώντας τον άλλον δύο φορές με δυνατό ηλεκτρισμό.

«… Ρέιβεν, θα ήταν εγωιστικό να μην θέλω να επιδείξεις την εναλλακτική σου επερχόμενη σκέψη;» περίμενε ο τύπος κοιτάζοντας τη γυναίκα.

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«Δεν έχω πολλά να πω. Πολέμησα εγκληματίες για πολύ καιρό, ωστόσο, με τον καιρό διαλύθηκα. Έτσι εμφανίστηκα εδώ», σου είπε χρησιμοποιώντας το μπαστούνι τους για να κάνεις άλμα επί κοντώ στο διπλανό κτίριο.

«… Λυπάμαι», αναστέναξε ο Ρίλς μετά από λίγα λεπτά, με το ανθρώπινο σώμα τους να σωριάζεται μπροστά καθώς τελικά απομακρύνθηκε από τη βενζίνη. Ο Ρέιβεν και η Στάρφαϊρ θα του επιτρέψουν να πάει στο ασανσέρ.

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Φυσικά, ένα πράσινο καπέλο ήταν απλώς η νέα αρχή από το ασυνήθιστο τέλος της Star από τη μια μέρα στην άλλη μέχρι χθες. Την επόμενη μέρα, άρχισε να προσποιείται παράξενα στην κατάψυξη και στο τραπέζι. Θα είχε ήδη πιστώσει την αισθητική τους αλλαγή για να δημιουργήσει ένα υπέροχο Tamaranean μοτίβο "δημιουργώντας ξένες δημοσιεύσεις από τα ρούχα", αν και οι απαραίτητες ερωτήσεις της ομάδας αναβλήθηκαν όταν ο Plasmus εθεάθη στην δωδέκατη τάξη του Murakami να τρομοκρατεί τους μαθητές σε έναν αθλητικό αγώνα. "Είναι πολύ ευαίσθητη", σου είπε η Love να προστατεύεις το στόμα της κοπέλας σαν να μην τους άκουγε η Jealousy.

Για πολλούς που φαινόταν αρκετά κοντά -κάτι που κανείς δεν προσπαθεί να κάνει-, θα καταλάβαινες τα πρόσωπα των βασανισμένων και θα νιώθεις παγιδευμένος μέσα. «Αυτοί οι Shen Gong Wu, οι νέοι Jetbootsu, θέλω να αντισταθώ στη βαρύτητα. Θα μπορούσες κάλλιστα να πεις αντίο στην Ομάδα των Πιθήκων, επειδή είναι ανταγωνιστικοί με τους δικούς μου», σου είπε ο τύπος με ένα σίγουρο χαμόγελο όταν πήγε για ένα ξύλινο και μεταλλικό ραβδί με μια υψωμένη άγρια ​​μαϊμού στην κορυφή του. «Αυτή η γυναίκα είναι μια φοβερή σκλάβα», σου είπε ξεκάθαρα η νέα μελαχρινή σαν να απαντούσε στην ερώτηση στο μυαλό όλων σας, όταν προσπαθούσαν να δώσουν περισσότερες απαντήσεις. «Φίλε, αυτός είναι…» Ο Beast Kid έμεινε έκπληκτος ενώ η μελαχρινή τράβηξε πίσω τον μοχλό ολίσθησης του νέου τουφέκι, ένα κόκκινο και ένα γκρι μεταλλικό κάλυμμα κυνηγετικού όπλου που έχουν το χαμηλότερο cli-IING. «Αξίζει να το δοκιμάσετε!» Ο Άνθρωπος-Τέρας φώναξε ενώ το Κοράκι άρπαξε τον μανδύα τους μακριά από εσάς, υπενθυμίζοντάς του να σας μεταδώσει στην Κόλαση αργότερα για να παρουσιάσει τόσο κραυγαλέα το όνομά τους στην τηλεόραση.

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Οι σχέσεις ήταν αγαπημένες, και η δολοφονία ενός φίλου είναι τέτοια που σε έχουν αφαιρέσει από τη φιλία. «Έχασα την επαφή πρόσφατα. Αν θέλεις να αποκτήσεις τον… είσαι εκεί», απάντησε ο Cy, ο σούπερ σταρ που πήγαινε στην είσοδο για να βγει πριν σταματήσει ξαφνικά. Το νέο βίντεο που φεύγει από τα πόδια του Slade δεν προσπαθεί να αγαπήσει τίποτα, όπως το νέο βίντεο, τελειώνει και μπορείς να πηδήξεις στον ουρανό μέχρι να ανατιναχθεί.