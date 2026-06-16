Παίξτε τυχερά παιχνίδια και μπορείτε να αποσυνδέσετε με ακρίβεια

«Χωρίς σωστή ροή, το μόνο που θα εισπνέετε είναι διοξείδιο του άνθρακα ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης τα επόμενα λεπτά. Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται στην πραγματικότητα ο Slade, πιθανότατα θα έχει άλλη πηγή ουρανού που θα επιλέξει για εσάς, αλλιώς θα ασφυκτιούσε εδώ. Όσο για μένα προσωπικά, οι προσπάθειές μου δεν είναι τόσο αποτελεσματικές κάτω από το έδαφος.» «Γύρω από τρεις ιούς μαζί της θα καταστρέψουν κάτι από την περιοχή», σας είπε ο Cyborg εκτελώντας συγκεκριμένους υπολογισμούς στο αντιβράχιό του. Αν είχε αρχίσει να δημιουργεί με Laser Vision, θα σκεφτόταν για τον Slade διαφορετικά ρουθούνια από αυτά που έλεγε. «Το χειρότερο σκουλήκι έχει ακόμα πολύ δρόμο», είπε ο Starfire πέντε λεπτά αργότερα, αφού οι άνθρωποι υιοθέτησαν το νέο σκουλήκι κατά μήκος της σήραγγας που έσκαψαν για να αποφύγουν. «Ποια σήραγγα έχει στα τελευταία δύο ακόμα πλίνθοργκ», πρόσθεσε, ενώ τα υπόλοιπα ένιωθαν ότι δεν ήθελαν να μάθουν.

«Ναι μικρέ, αυτό αρχίζει να παλιώνει, πραγματικά ακριβές», σου είπε ο Cyborg καθώς προσπαθούσε να χαλαρώσει το κέντρο χτυπήματος τους, ορκίστηκε ότι στην πραγματικότητα βγάζει την πιο πρόσφατη κόλαση από το στήθος τους. Χωρίς σκιές, μόνο κόκκινα φώτα. Τώρα είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να διατηρήσεις herospin fi το ό,τι θέλεις. Τραγούδησε προσεκτικά καθώς κοίταζε το πρόσωπό του, ελπίζοντας ότι αν συνέχιζε να παίζει αυτό που είχε μέσα στο κέντρο της, όπου κι αν έφταναν, θα μπορούσε να φτάσει σε αυτόν. «Αλλά δεν έπρεπε να αφήσουμε τον φίλο Ventus να φέρει αυτό το βαρύ φορτίο στους ώμους του», σου είπε ο Starfire καθώς συνέχιζε να περπατάει, με μια έντονη οβάλ αυλή που φοριόταν σήμερα στο πάτωμα.

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Λίγα λεπτά αργότερα, έπεσε με το πρόσωπο πάνω σε ένα μεγάλο παρκαρισμένο Humvee με έναν δυνατό ΚΡΟΤΟ – Οι άνθρωποι τινάχτηκαν έντονα καθώς ο έφηβος που είχε προσανατολιστεί στην εξέταση γλίστρησε από το καπό πριν σωριαστεί στο πεζοδρόμιο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η ομάδα άρχισε να βογκάει μέσα στον πόνο, ανίκανη να κινηθεί επειδή τα σώματά της εξερράγησαν μέσα στον πόνο, λαμπερό πορτοκαλί με κόκκινες κηλίδες με μια ελαφριά ομίχλη μέχρι πάνω τους, με την ομάδα να χάνει σιγά σιγά τους γοφούς της.

Καλύτερα, θα φτάσετε σε υψηλότερα VIP μέλη καθώς συνεχίζετε να μεταφέρετε χρήματα, να παίζετε παιχνίδια και να συγκεντρώνετε πόντους αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

Σχεδόν μόλις ο BB σταμάτησε να ψάχνει για τον εαυτό του, ο Star ρώτησε την Terra από πού κατάγεται, πώς ήρθε, ποιο είναι το αγαπημένο τους χρώμα και αν ήθελε να βρει την κοπέλα.

«Καλώς ήρθες στο εγγύς μέλλον», αναστέναξε, αναστατωμένος με τα μάτια που σε καλωσόριζαν. «Γιατί κάνει κρύο; Και πού είναι τα… μέλη της οικογένειάς μου;» έμεινε άναυδη καθώς έψαξε ψηλά, ένας κατεστραμμένος Πύργος των Τιτάνων μέχρι τα κατεστραμμένα παράθυρα και τα φώτα να υψώνονται από πάνω της, ολόκληρο το μέρος μιας προηγμένης κομητείας μακριά από την ερείπωση. «Φαντάστηκα ότι είπαμε να χρησιμοποιήσουμε το νέο blaster. Επίθεση! Τώρα!» σκέφτηκε ο Slade, σηκώνοντας το όπλο τους στο Starfire στο λαμπερό κόκκινο στόμιο. Από τότε που οι δύο όψεις και των δύο, ο όρος του Star πιο κρύος όταν είσαι του Robin παρέμειναν ανέκφραστοι, και οι δύο έχουν λουστεί στο φως της λάμψης του δικού τους blaster.

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«Σαγκ! Μόνο… γαμώτο!» ορκίστηκε η Ρόμπιν, που είχα αφιερώσει όλη αυτή την ευκαιρία για να μείνει εντελώς αλώβητη η νέα ξανθιά μπροστά σου. «Πάρε το, πουλάκι», είπε η Τέρα χαμογελώντας πονηρά ενώ εκείνη τράβηξε το δικό της, στριφογυρίζοντάς το επιδέξια προς το μέρος της και πάνω από το κεφάλι της πριν τελειώσει στο πάτωμα, μια φανταστική κίνηση που ξεσκίζει τον κόσμο και μπορεί να τον ρίξει στον Άνθρωπο Ερωτήσεων. Αν το χώμα πριν από το χτύπημα εκτοξευθεί και ρίξεις θραύσματα στο χτύπημα, ο νέος Αγόρι Ερωτήσεων έστριψε το μπαστούνι του μπροστά του με μια δυνατή προπέλα και μπορείς να εκτρέψεις τους περισσότερους, ακόμα κι αν μερικά στραβά κομμάτια κατάφεραν να περάσουν από την άμυνά του και να ξύσουν το πρόσωπό τους, ενώ απλώς μώλωπες το σώμα τους κάτω από την ενδυμασία τους. Ο νέος αλλαγμένος πολίτης έκανε μια κακή δουλειά να κρύψει το ενδιαφέρον του για τις γυναίκες, ειδικά για τις γυναίκες που τον ενδιέφεραν.

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Αφού σε άφησε να καταλάβεις ότι ο πατέρας τους είναι ο Killer Moth, όχι μόνο έκαναν οι συνάδελφοί τους να κρατούν την απόσταση από τη γυναίκα σαν να είναι κάποια τρέλα, αλλά και οι καθηγητές τους έκαναν το ίδιο. «Raven… Είναι φοβισμένη, όχι σαν εφιάλτης, αλλά σαν αληθινή», είπε ο Vent, αναστενάζοντας, ακόμα κι αν δεν τους κατηγορείς για την αβεβαιότητα, επειδή έπρεπε να στρίψει το μανίκι της Robin για τη συνοδεία της γυναίκας στον χορό αποφοίτησης. «Καταλαβαίνω πολύ καλά πόσο τρομακτικό είναι να πρέπει να κρύβεσαι, σίγουρος ότι δεν θα σε ανακαλύψουν. Αν ο Κυνόδοντας επιστρέψει για να εκδικηθεί, πρέπει να καλύψει τον εαυτό του. Όχι μόνο επειδή είμαι έφηβος Τιτάνας, αλλά και επειδή είμαι άντρας», είπε σφίγγοντας το δάχτυλό του. «Και, επειδή το Star είναι τώρα στην ισχυρή περιοχή, εγώ που κρέμομαι εδώ τείνω να εξυπηρετώ πολλαπλούς σκοπούς», πρόσθεσε. «Επίσης, κανείς άλλος εκτός από εμάς δεν ξέρει ότι ξεκινάμε από ψηλά. Εκτός αν ο BB έχει μεγάλα χείλη».

«Είμαι η μόνη που θα γυμναστεί, σωστά; Η προσωπική μου ενέργεια έρχεται σε αντίθεση με αυτή του Ven, όσο μεγάλη κι αν είναι η προσπάθειά του.» «Κλέψες τη ζώνη του Batman;» η ξανθιά άνοιξε ανοιχτά το στόμα της, με το βλέμμα του Batman να τρέμει πίσω από το δέρμα του, παρόλο που οι λευκοί πολωμένοι φακοί το έκρυβαν από όποιον δεν έδινε σημασία στο φρέσκο, μετριοπαθές «πράγμα» που δεν τον ενδιέφερε. «Πρέπει να είχαν καταλάβει ότι αν συνέβαινε κάτι για να μας βοηθήσει όλους, δεν θα ξεγελούσατε το Arkham στα μάτια τους», σου είπε απλώς η Raven. Για να έχεις ένα καλό «γοθ» από την άποψη του Γήινου ορισμού, το Arkham είναι σχεδόν από τότε γνωστό με το μαύρο eyeliner και τα ξυράφια, ακριβώς όπως το ενέκρινε βιαστικά.

«Γαμώτο, σε χώρισε ο τύπος!» καταράστηκε ο ολοκαίνουργιος έφηβος όταν ανακάλυψε ότι είχε μείνει μόνος από τους Τιτάνες – η αλήθεια είναι ότι τα υπόλοιπα πρέπει να είχαν ήδη σκορπιστεί.

«Εσύ είσαι;» ρώτησε η νεότερη μάγισσα, η οποία είχε μισόκλειστα μάτια και γρύλιζε κάθε φορά που συνειδητοποιούσε ότι δεν υπήρχε τίποτα τριγύρω που να μπορούσε να χρησιμοποιήσει σε περίπτωση μάχης.

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«Ξέρεις τι ήταν αυτό από το; Διαβάσαμε ότι είναι πολύ άτακτη», είπε πριν συνειδητοποιήσει ότι φώναξε δυνατά.

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«Χεχ… Τοποθετώ τον Σούπερ… στον Μέγα Άνθρωπο», γέλασε ο Σάιμποργκ για να βοηθήσει τον εαυτό του καθώς έπεσε για να βοηθήσει τα πόδια του, με αργές ανάσες, αλλά αποδεικνύοντας ότι είχε ήδη βγει από αυτό, ακόμα κι αν κάποιος έλεγε «Chare Sample» επειδή ο Άνθρωπος-Θηρίο θα το είχε βάλει, έκαψε τα μισά από τα καινούργια κομμάτια στο μανίκι του, τα οποία μπορεί να χρειάζονταν αντικατάσταση. Οι τελευταίες εκρήξεις που υποτίθεται ότι προέρχονταν από κάπου αλλού στον Πύργο αποδείχθηκαν, αλλά δεν προέρχονταν από τα δέντρα, αλλά πραγματικά. «Τι… κάνεις… κάνεις…;» έβγαλε βραχνά η νεαρή μελαχρινή καθώς προσπαθούσε να παραμείνει στη θέση της, τα βλέφαρά της βάρυνε όταν προσπαθούσε να παραμείνει ίσια, μόνο και μόνο για να γίνει ακόμα πιο δύσκολο, το σώμα της να λικνίζεται σαν ένα μεγάλο καλάμι στο αεράκι και η κοινότητα μπροστά της άρχισε να θολώνει. «Ωχ! Νομίζω ότι θα νιώσω το cheesesteak της Φιλαδέλφειας τυλιγμένο σε μπέικον. Πολύ μπέικον», είπε η νεαρή μελαχρινή ρουφώντας τις δικές της μπριζόλες. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν συνεχώς σε κίνηση ή απλώς λόγω του μεταβολισμού του, ο νέος έφηβος είναι σχεδόν πάντα πεινασμένος και μπορεί να φάει σχεδόν τόσο γρήγορα όσο ο Ρόμπιν. Ο Σάιμποργκ, νιώθοντας μια πολύ άσχημη ερώτηση για τις νέες λιχουδιές, πήγε στο σπίτι για να περιορίσει την όρεξή του.

«Ναι, οι οικολογικές μαγκούστες έχουν την τάση να ενσωματώνονται πραγματικά», είπε η Ρλίζ με φωνητικά που συνοδεύονταν από σαρκασμό. «Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι έχουν σκεφτεί. Ή μπορούμε να μπούμε κατευθείαν σε μια παγίδα», είπε η Ρόμπιν δένοντας τα δάχτυλά τους μαζί της. Αν τα τρία μωρά HIVE ήταν χάλια, ακόμα και μετά τις νέες προόδους που είχαν κάνει από την πρώτη τους ήττα, συνειδητοποίησε ότι μια ολόκληρη σχολή από αυτά θα ήταν κακή.