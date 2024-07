1500€ di bonus da spendere in questo modo: lo danno quasi a tutti | Se lo richiedi rispondono immediatamente

Non perdere la possibilità di ricevere il bonus da 1500 euro che sta aiutando molte persone: ecco come averlo.

È dal peridio della pandemia mondiale, dovuta al Covid-19, che sentiamo parlare di bonus. Questi aiuti economici arrivano direttamente dal Governo e sono rivolti a determinate categorie di persone.

Nel corso di questi anni, magari, tu stesso avrai potuto usufruire di uno o più incentivi, a partire dalle indennità inviate ad alcune tipologie di lavoratori o dal bonus ristrutturazione, bonus mobili, bonus per la fornitura di energia elettrica e per quella del gas.

Insomma, diversi aiuti economici che, senza ombra di dubbio, hanno fatto comodo a milioni di italiani, alleggerendo le spese mensili e dando un sostegno al loro portafoglio. Ora, finalmente, si è deciso di lanciare un altro bonus, dal valore di 1500 euro. Corri a vedere di cosa si tratta, perché lo danno a tutti. Ecco come richiederlo.

Le graduatorie per il nuovo bonus

Con il messaggio 2584, dell’11 luglio 2024, sono state rilasciate informazioni importanti per uno degli ultimi bonus proposti ai cittadini italiani. Si tratta del bonus psicologo, dato a seconda della condizione economica della persona. Per poterlo ottenere, infatti, devi dimostrare di avere un Isee basso, che non ti permette di vivere in modo agiato.

D’altro canto, però, potresti trovarti in situazioni in cui necessiti di uno psicologo, perché soffri d’ansia, perché hai bisogno di sessioni di psicoterapia per stress, depressione. In questo caso, allora, potrai richiedere il tuo bonus. Tutte le domande sono state pervenute entro il 31 maggio 2024 e le graduatorie sono state stilate, dando la possibilità, ai vincitori del bonus, di spendere il contributo spettante entro 270 giorni, a partire dall’11 luglio. Vediamo in che modo sono state fatte le graduatorie.

Le graduatorie del bonus psicologo

Se vuoi verificare se la tua domanda sia stata accolta o meno e accedere alle graduatorie, non devi far altro che entrare sul sito dell’Inps, attraverso Spid, Cie o Cns. Nella barra delle ricerche, digita “bonus psicologo” e seleziona “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Qui, potrai accedere alla scheda informativa della misura, ai tutorial per il cittadino e per il professionista e al link di accesso al servizio.

Se la tua domanda è stata accolta, potrai visualizzare anche il contributo riconosciuto, che varia da un minimo di 500 euro a un massimo di 1500, a seconda dell’Isee e il codice univoco da utilizzare nelle sedute di psicoterapia.