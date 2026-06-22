Izoh muallifiga bir haftalik taqiq qo'yildi va xabar lentadan olib tashlandi. Shuni ta'kidlash kerakki, lentada siyosiy mavzular bo'yicha muhokamalarda, agar ular 1xbet skachat Rossiya Jinoyat kodeksini buzmasa, ko'proq erkinlik beriladi. 2021-yil dekabr oyida 1xNV o'zining bankrotligini e'lon qildi. Ko'pgina o'yinchilar o'z mablag'larini yechib ololmasliklari sababli norozilik bildirishdi. Qimor oʻyinlari va lotereyalarni tartibga solish komissiyasi (GLC) 1xBet kabi Rossiya bukmekerlik kompaniyalari litsenziyalarini bekor qilmoqda. Keyinchalik Karshkov Roman Semioxin va Dmitriy Kazorin bilan birgalikda 1xBet bukmekerlik kompaniyasiga asos soldi. 2014-yilda Rossiyada onlayn bukmekerlik kompaniyalari uchun litsenziya joriy etildi. Biroq, 1XBet yangi shartlarni qabul qilmadi va qimor o'yinlari litsenziyasini olmadi. Natijada, Roskomnadzor (Aloqa, axborot texnologiyalari va ommaviy axborot vositalarini nazorat qilish bo'yicha federal xizmat) tez orada Rossiyada bukmekerlik kompaniyasining veb-saytiga kirishni cheklab qo'ydi. 1Xbet onlayn birjasining asoschilaridan biri Sergey Karshkov 2023-yil 21-iyunda Shveytsariyada tibbiy ko'rik paytida 42 yoshida vafot etdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'limga tibbiy xato sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki Sergey Karshkov sog'lig'i bilan bog'liq muammolardan shikoyat qilmagan. O'sha paytda biznesmen xalqaro qidiruvda edi. 2020-yil yozida Bryansk viloyati Tergov qo'mitasi Semioxin va Bryanskning yana ikki fuqarosi – Dmitriy Kazorin va Sergey Karshkovga qarshi jinoiy ish qo'zg'atdi. Erkaklar noqonuniy ravishda qimor o'yinlarini tashkil qilishda ayblanib, xalqaro qidiruvga berildi. Beeline Business 5G texnologiyasi bilan tajribalarni boshlamoqda. Bir nazariyaga ko'ra, Shveytsariya klinikasidagi shifokorlar biznesmen tekshiruvdan o'tayotganda xatoga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Nashrning yozishicha, MRT uchun ishlatiladigan suyuqlikka allergik reaktsiya asoratlarga olib keldi, natijada Karshkov komaga tushib, vafot etdi. Roman Semioxin jurnalga biznesni ko'chirishni 2014-yilda rejalashtira boshlaganini aytdi. U tibbiy ko'rik uchun Shveytsariyaga borgan va MRT uchun ishlatiladigan kontrast suyuqlik dastlab allergik reaktsiyaga sabab bo'lgan. Va keyin komaga va o'limga olib keldi, deb qo'shimcha qildi janob Muntyan. Hozirda 1XBet faqat Rossiyadan tashqarida qonuniy va rasman faoliyat yuritadi. O'zgarishlar "Pivnukh's Bookmaker"ning "1xBet" va "1xstavka"ga bo'linishiga olib keldi. Rossiyada kompaniya noqonuniy kazinodan 63 milliard rubl olganlikda ayblanmoqda. 1xBet bukmekerlik kompaniyasi 2007-yilda tashkil etilgan (tadbirkor va uning sherigi Roman Semioxin birgalikda ishlay boshlagan paytda) va hozirda u dunyodagi eng yiriklaridan biri hisoblanadi. Advokat Gleb Podyablonskiy "Vechernyaya Moskva" nashriga Stavka.ru aktivlarining musodara qilinishi o'z hisoblaridan pul yechib olishga muvaffaq bo'lgan o'yinchilarga ta'sir qilmasligini aytdi. 1xStavka yoki Stavka.ru 2023-yilda litsenziyasi bekor qilinganidan keyin faoliyatini to'xtatdi. 1xBet brendi shunday paydo bo'ldi va Roman dastlab biznesmen Aleksandr Mironov bilan hamkorlik qildi. Keyinchalik sobiq hamkasblar ajralishdi va 2014-yilda Semioxin barcha hujjatlarni o'z nomiga o'tkazdi. O'sha vaqtga kelib, tarmoq allaqachon 1000 ta filialga ega edi va taxminan shu vaqt ichida 1xBetga qonuniy alternativa bo'lgan 1xStavka veb-sayti ishga tushirildi. Veb-saytdagi barcha materiallar 4.0 litsenziyasi ostida mavjud. Ikkala bukmekerlik kompaniyasining tashkil etilgan davri. "Ushbu masalalar Pekinda bo'lajak muzokaralar mavzusi bo'lishi muhim", deb ta'kidladi Putin. Prezident chorak asr oldin Moskva va Pekin o'rtasida Yaxshi qo'shnichilik shartnomasi imzolanganini eslatdi. Ta'kidlash joizki, ushbu hujjat strategik sheriklikning asosini tashkil etdi. Davlat rahbari Pekinga tashrifi oldidan mamlakatlar hamkorligi misli ko'rilmagan darajaga yetganini, o'zaro tushunish, tenglik va suverenitetni himoya qilishda bir-birini qo'llab-quvvatlashga tayyorligini e'lon qildi. "Vzglyad" gazetasi xabar berishicha (va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tomonidan tasdiqlanganidek), hindistonlik sheriklarga yoqilg'i yetkazib berish kafolatlanadi. "Uning yordami Rossiya sanoatidagi eng yuqori texnologiyali mahsulotlardan biri bo'lgan PD-14 dvigateli uchun komponentlar ishlab chiqarishga sarflandi", dedi Mishustin. "Vzglyad" gazetasi xabar berishicha, o'tgan yilning dekabr oyida Rossiya banki depozitariyga qarshi Moskva arbitraj sudida da'vo arizasi bilan murojaat qilgan. Belgiya moliya muassasasiga qarshi da'volarning umumiy miqdori 18 trillion rubldan oshdi. 1-aprel kuni Qimor o'yinlari va lotereyalarni tartibga solish komissiyasi "Your Betting Company" kompaniyasiga bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya bergani e'lon qilindi. Bu kompaniya "1XBET" brendi ostida faoliyat yuritishni rejalashtirmoqda. Biz Rossiyaning yakuniy benefitsiarlari bo'lgan kompaniya bunga qanday erishganligi haqidagi tergovning asosiy jihatlarini yoritib beramiz. Uning so'zlariga ko'ra, Karshkov tibbiy ko'rikdan so'ng Shveytsariya klinikasida vafot etgan. MRT suyuqligiga allergik reaktsiya komaga va o'limga olib kelgan deb taxmin qilinadi. 2007-yilda tadbirkor va uning sherigi Roman Semioxin 1xBet bukmekerlik kompaniyasiga asos solishdi. Qaysi bukmekerlik kompaniyasiga buning aksini aytish mumkin? 1xStavka bukmekerlik kompaniyasi aksiz solig'ini ham oladi va kompaniyaning faoliyati mamlakatimizda ruxsat etilgan. 1xStavka o'yinchilarni himoya qilishi tufayli unchalik xavfli emas. 1xStavka veb-saytida ahmoqlar, ro'yxatdan o'tmagan yoki noqonuniy operatsiyalarga o'rin yo'qmi? Unibetning asosiy afzalligi – bu Yevropa Ittifoqi qonunlariga mos keladigan Malta litsenziyasi tufayli to'liq xavfsizlikdir. Uning afzalliklari qatorida, u dunyodagi eng qadimgi bukmekerlik idoralaridan biri ekanligini ta'kidlash kerak. Bundan tashqari, Unibet o'yinchilarga butun dunyo bo'ylab sport turlariga pul tikish uchun keng tanlovni taklif etadi. Sport va sportga aloqador bo'lmagan tadbirlarning jonli translyatsiyalari bilan bir qatorda turli xil to'lov usullari ham mavjud. O'yinchilar 25 dan ortiq tillarda mavjud bo'lgan nisbatan yuqori koeffitsientlar va xususiyatlarga boy veb-saytni qadrlashadi. Biroq, (veb-saytni o'qish unchalik oson emas) xush kelibsiz bonusi nisbatan past ekanligini ta'kidlash kerak. Masalan, futbol o'yinlaridagi koeffitsientlar 1,5% dan 3,5% gacha. U Bryanskka ko'chib o'tdi va u yerda Bryansk viloyat ichki ishlar boshqarmasining kiberjinoyatchilik bo'limini boshqargan. 2020-yilda Rossiya Tergov qo'mitasi Karshkovni noqonuniy qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq ish bo'yicha qidiruvga bergan. Karshkovning so'zlariga ko'ra, u tergovchilarning qiziqishi haqida 2019-yil oxirida chet elda bo'lganida bilgan. U Bryanskka qaytib keldi va tergovchi bilan bir necha bor uchrashishga urinib ko'rdi, ammo natija bermadi. Karshkov yana mamlakatni tark etganida, unga 1xBetning noqonuniy faoliyatidan 63 milliard rubl o'g'irlaganlikda sirtdan ayblov qo'yildi. Giperhavola to'g'ridan-to'g'ri asl material.tv ni aks ettiruvchi matnda joylashgan bo'lishi kerak. Muharrirlar o'quvchilarning xabarlariga asoslangan ma'lumotlar yoki fikrlarning (o'quvchilarning sharhlari va yangiliklar maqolalarida ifodalangan) aniqligi uchun javobgar emaslar. 1xBet asoschilari deb taxmin qilinayotganlar Bryanskning uch nafar fuqarosi bo'lib, ular hozirda Kiprda istiqomat qilishadi. Navigazione articoli Регистрация в 1xBet с бонусом обеспечивает быстрый доступ одним кликом. Cobra Casino in Deutschland: Was Sie wissen müssen