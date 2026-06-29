Təcrübə göstərir ki, səhmlərin 87,9%-i Kiprdəki ofşor şirkətə, 12,1%-i isə 1xBet-in təsisçilərindən biri olan Dmitri Kazorinə məxsus idi. Sergey Karşkov uzun müddət Bryansk Vilayət Polis İdarəsinin Kibercinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1xBet 2007-ci ildə Sergey Karşkov tərəfindən Roman Semioxin və Dmitri Kazorin ilə birlikdə təsis edilib. Roman Semioxinin sözlərinə görə, köçmək zərurəti "Krım baharı"ndan sonra yaranıb, çünki xaricdə beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi asanlaşıb. Həmin dövrdə Rusiya hökuməti bukmekerlik bazarına nəzarəti gücləndirib. 1xBet-in Rusiya Federasiyasında tələb olunan lisenziyanın olmaması səbəbindən qadağan edilməsinin səbəbini anlamaq vacibdir. 1xBet bukmeker şirkətinin təsisçisi Sergey Karşkov 43 yaşında vəfat edib. Onun ölümünə tibbi səhv səbəb ola bilər. 2014-cü ildə onlayn https://isitgreen.org/lenkeran-basketbol-komandasi-heyetine-yeni-legioner-celb-edib/ bukmekerlər üçün məcburi lisenziyalaşdırma tətbiq edildikdə, 1xBet bu tələbi yerinə yetirməkdən imtina etdi. 2016-cı ildən bəri Roskomnadzor Rusiyada 1xBet.com veb saytını bloklayıb, lakin şirkət çoxsaylı güzgü saytları vasitəsilə rusiyalı müştərilərdən mərcləri qəbul etməyə davam edir. Mənbənin izah etdiyi kimi, gizli platforma qazanclara fərdi gəlir vergisini daxil etməməklə investorları cəlb edib. Biznesi Bryanskdakı vəziyyəti təhlil edən troyka tərk edib və onlar hazırda Kiprdə yerləşirlər. 1xBet çətin bir başlanğıc etdi, çünki Rusiya bazarı sadəliyi ilə tanınmır. 1xBet-in təsisçilərindən biri olan Sergey Karşkov vəfat edib. Rusiyada o, lisenziyasız qumar oyunları təşkil etməkdə ittiham olunurdu. 1xBet təkcə Avropada deyil, həm də bütün dünyada ən böyük bukmeker şirkətlərindən biridir. İlkin məlumatlara görə, ölümün səbəbi tibbi səhv ola bilərdi, çünki Sergey Karşkov heç bir sağlamlıq problemindən şikayət etməyib. Bazar ertəsi səhəri TTF hub indeksində iyun ayı üçün qaz fyuçerslərinin qiyməti min kubmetr üçün 625 dollardan yuxarı qalxdı. Moskva məhkəməsi bukmeker şirkətinin keçmiş həmsahibi Roman Semioxinin əmlakına və aktivlərinə həbs qoyub. Buna baxmayaraq, 1xBet brendi fəaliyyətini davam etdirir və fəal şəkildə inkişaf edir. Şirkət təkcə idman mərc oyunlarından deyil, həm də onlayn kazinolardan gəlir əldə edir. 1xBet-in təsisçilərinin Bryanskdan olduğu güman edilir, onlardan biri kibercinayətkarlıq bölməsində xidmət etmiş keçmiş polis məmurudur. Rusiyada qadağan olunmuş onlayn mərc şirkəti olan 1xBet-in təsisçilərindən biri olan Sergey Karşkov vəfat edib. Animasiya studiyasının təsisçisi Pavel Muntyanın sözlərinə görə, rusiyalı iş adamı İsveçrədə adi tibbi müayinə zamanı vəfat edib. Prosedur zamanı Karşkovda MRT-də istifadə edilən kontrast maddəyə qarşı allergiya yaranıb. İstintaq onların qanunsuz fəaliyyətlərdən 63 milyard rubldan çox gəlir əldə etdiklərini müəyyən etdi. Şirkətin ümumi gəliri 2014-cü ildən 2019-cu ilə qədər 63 milyard rubl təşkil edib. Bu dövrdə mərc şirkətinin veb saytında və mərc məntəqələrində 60 milyondan çox mərc qeydiyyata alınıb. Qanunsuz fəaliyyət səbəbindən vəsait xarici banklara köçürülüb. Bəzi mənbələr müəyyən mərc məntəqələrinin onların fəaliyyətinin təşkilində iştirak etdiyini dəqiqləşdirib. Şirkətin fəaliyyəti Böyük Britaniyada və bir sıra digər ölkələrdə rəsmi olaraq qadağan edilib. Bununla belə, şirkət güzgü domenləri və "tərəfdaş" platformaları vasitəsilə fəaliyyətini davam etdirir. 1xstavka saytında pulsuz hüquqi təkliflər yoxdur, yalnız axmaqlar? 2014-cü ilin oktyabrından 2019-cu ilin may ayına qədər cinayətkar qrup 63 milyard rubl qazanıb, 1xBet isə 60 milyon mərc qəbul edib. Məlumata görə, Karşkov İsveçrə klinikalarından birində adi tibbi müayinə zamanı ölüb. Onun ölümünə səbəb MRT kontrast maddəsinə qarşı allergik reaksiya olub və bu reaksiya komaya səbəb olub. Baum ilə Babakovun əlaqəsi Baumun yüksək rəhbər vəzifə tutduğu Rusiya-Ukrayna VS Qrupu vasitəsilə izlənilib. 2021-ci ilə qədər rusiyalı iş adamları Aleksandr Babakov, Yevgeni Giner və Mixail Voevodin bu qrupa nəzarət ediblər. Məlumata görə, VS Ukraynada bir neçə enerji şirkətini idarə edir. Görünür, ölkəmizdə bukmekerlik fəaliyyətinin yeni tənzimlənməsi qəhrəmanlarımızın vəziyyətini daha da pisləşdirməli idi, əksinə yox. Karşkov rəsmi 1xBet veb saytına qayıdıb və reklam şöbəsinin müdiri olub. Hər necə olsa (o, iş adamı idi) və ondan öyrəniləcək çox şey var idi. Hazırda aldatmaq və qorxu salmaq qabiliyyətinə malik külli miqdarda pulu olan çoxsaylı hiyləgər fırıldaqçılar meydana çıxır. Şəhər dəfn xidməti dəfn xidmətləri üçün dövlət keyfiyyət standartlarına uyğun fəaliyyət göstərir. Bu ilin mart ayında TBK Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası tərəfindən sanksiyalar altına alınıb və aprel ayında vergidən yayınma və qanunsuz fəaliyyətlə bağlı cinayət işi çərçivəsində nizamnamə kapitalı müsadirə edilib. 1xBet ticarət nişanları 2015-ci ildə Kürəsao adasında qeydiyyatdan keçmiş 1xCorp N.V. şirkətinin tələbi ilə qeydiyyata alınıb; qeydiyyatdan keçmiş sahibi Kipr şirkəti Navasard Ltd kimi qeydə alınıb. Şirkətin sahibləri arasında üç rusiyalı var: Kiprdə "qızıl pasportlar" almış və orada yaşayan Roman Semioxin (Sergey Karşkov və Dmitri Kazorin). İlkin məlumatlara görə, Karşkov tibbi müayinə üçün İsveçrəyə gəlib, lakin MRT üçün kontrast maddə vurulduqdan sonra allergik reaksiya keçirib. Qeyd etmək lazımdır ki, 1xBet veb saytı Roskomnadzor tərəfindən bloklanıb, çünki şirkət Federal Vergi Xidmətindən lisenziya almayıb. Bukmeker şirkəti məşhur klublara (məsələn, Barselona), Liverpul və PSJ-yə aktiv şəkildə sponsorluq edib və həmçinin idman tədbirlərinin təşkilinə kömək edib. Bir müddət 1xBet reklamı demək olar ki, hər videoda (bloqqerin videosu olsun), filmdə və ya serialda görünürdü. PAO DOM.RF Lakin onların fəaliyyəti qanunsuz idi — lisenziyasız idilər və bu qurumlar vasitəsilə çirkli pullar yuyulurdu. Son illərdə Rusiyada gizli qumar müəssisələrinə qarşı qanunların sərtləşdirilməsinə baxmayaraq, onların sayı azalmayıb. Bir çox salonlar müxtəlif "idman mərcləri"ni qəbul edərək (mərc edənlər adı altında) fəaliyyətini davam etdirir. Qəbiristanlıqda dəfn sahəsinin qeydiyyata alınması və ya mərhumun qohumunun məzarında dəfn prosedurunun əlaqələndirilməsi qanuni olaraq düzgündür. Mütəxəssis həmçinin dəfn salonu sifariş edəcək və mərhumun kremasiyasını planlaşdıracaq. Dəfn xidməti agenti ictimaiyyətə ixtisaslaşmış xidmətlər göstərən bir təşkilatın işçisidir. Agentin əsas vəzifələrinə dəfn mərasiminin tam təşkili və müştərilər üçün lazımi dəfn ləvazimatlarının alınmasına kömək etmək daxildir. Yazının müəllifinin və ya həmsöhbətin şərhlərində təhqirlər. 1xBet-in qaçaq qurucusu Karşkov kontrastlı MRT müayinəsi nəticəsində komaya düşüb və İsveçrədə vəfat edib. Bundan əlavə, qanuni idman mərcləri adı altında qumar oyunlarına çıxış əldə edən yüz minlərlə oyunçu zərər çəkib. Təşkilatçılar uduşları kimin alacağını və kimin hesablarının bağlanacağını müəyyən ediblər. Hətta Rusiyada qadağan olunmuş bukmeker şirkətinin əlindən zərər çəkənlər üçün onlayn xidmət də yaradılıb. 1Xbet-in fəaliyyəti səbəbindən pul itirən Tula bölgəsinin sakinlərinə Aleksandr Bastrıkinlə əlaqə saxlayaraq onları zərərçəkmiş kimi tanımaq xahişi ilə müraciət etmələri tövsiyə edilib. İşi daha dərindən araşdırsaq, İstintaq Komitəsi 1Xbet sahiblərini konkret olaraq nədə ittiham edib? Bu məqsədlə iş adamları Cəbəllütariqdə Techinfusion Ltd şirkətini qeydiyyatdan keçirib və onun adından Rusiyanın bank olmayan kredit təşkilatları Yandex-Money MMC və Moneta.ru MMC ilə müqavilələr bağlayıblar. İstintaqa görə, şanslarını sınamaq istəyən veb sayt ziyarətçilərindən qeydiyyatdan keçmək, şəxsi hesab yaratmaq və əlaqəli hesabı doldurmaq tələb olunub. O, Roman Semioxinin əlamətdar bir məhsul yaratdığını və onu inkişaf etdirməyə və dəstəkləməyə davam edən bir şirkət qurduğunu vurğuladı. Karşkov da öz növbəsində brendin müxtəlif bazarlarda populyarlaşmasında və marketinqində mühüm rol oynayıb. Sergey Karşkov uzun illər Bryansk Vilayət Daxili İşlər Departamentində kibercinayətkarlıq şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Navigazione articoli 1xBet promosyonunun Play bonus şərtləri və qaydaları. Zaporojjya vilayəti hökumətini təmsil edən sayt.