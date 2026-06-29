1xBet Tərəfdaşlıq Proqramı.

1xBet ilə işləməyə başladıqdan sonra, tərəfdaşlıq proqramınızın statistikasının hər otuz dəqiqədən bir yeniləndiyinə əmin ola bilərsiniz. https://ekstrembilgi.com/robertson-ve-marcment-dallasdan-deyisdirile-biler/ Link və ətraflı məlumat almaq üçün menecerinizlə əlaqə saxladığınızdan əmin olun, çünki faiz coğrafi yerləşmənizdən və nəticələrinizdən asılı olaraq dəyişə bilər. Proqramın bir hissəsi olaraq, xüsusi link vasitəsilə dəvət etdiyiniz tərəfdaşın əldə etdiyi gəlirin ən azı 2%-ni sizə ödəyirik. Tərəfdaşlıq proqram meneceriniz sizə əlavə yaradıcılıq məhsulları təqdim edə və hətta xüsusi yaradıcılıq məhsulları da hazırlaya bilər. Həmçinin, yeni üzvlər cəlb edin. Oyunçular 1xBet agenti tərəfindən işə götürülür (o, onlara depozit və pul çıxarmaqda kömək edir) və yeganə mobil tətbiq – MobCash Tətbiqi vasitəsilə komissiya qazanırlar. Tərəfdaş proqram meneceriniz promo kodları və onların istifadəsi barədə ətraflı məlumat verəcək. Oyunçular ilk depozitlərinə bərabər əlavə bonus almaq üçün qeydiyyat zamanı promo kodu xüsusi sahəyə daxil etməlidirlər. Promo kodları 1xBet-də qeydiyyatdan keçdikdən sonra oyunçulara əlavə bonuslar təmin etmək üçün istifadə olunur. 1xBet-in əqli mülkiyyətinin pozulması, təşviqedici və saxta trafik, e-poçt spamı, klikləyicilər, pop-underlər və kukilərin doldurulması kimi fəaliyyətlər qadağandır. Yaradıcı materialları 1xPartners hesabınızın "Marketinq Alətləri" bölməsində tapa bilərsiniz. Bundan əlavə, yeni oyunçular cəlb edin. Tərəfdaşlıq proqramında iştirak etmək üçün veb saytın olması tələb olunmur. 1xBet agenti (komissiya qazanır) oyunçuları axtarır və onlara MobCash App mobil tətbiqindən istifadə edərək depozit və pul çıxarmaqda kömək edir. Qeyd etmək lazımdır ki, promo kodları və onların istifadəsi haqqında ətraflı məlumatı tərəfdaş proqram menecerinizdən əldə edə bilərsiniz. Tövsiyə etdiyiniz hər oyunçu üçün xalis gəlirimizin 40%-ə qədərini qazana bilərsiniz. Modelin komissiyası coğrafi yerdən asılı olaraq 15%-dən 40%-ə qədər dəyişir. 1xPartners proqramı yalnız bir standart hesaba icazə verir. Sosial mediada (YouTube kanalları), ictimai səhifələrdə, qruplarda və digər platformalarda reklam materialları yerləşdirə bilərsiniz. Bloqçular, eləcə də ictimai səhifə və kanalların sahibləri 1xBet tərəfdaşlıq proqramına qoşula bilərlər. Ümumiyyətlə, məlumatı tərəfdaş proqram menecerinizdən və ya proqram qaydalarından əldə edə bilərsiniz. Ölkələrin siyahısını menecerinizlə yoxlamaq ən yaxşısıdır, çünki dəyişə bilər. Aktiv və uğurlu agentlər 1xBet veb saytındakı ödəniş üsulları siyahısına daxil olmaq imkanı əldə edəcəklər ki, bu da əlavə qazanc və gəlirinizi artırmaq üçün imkanlar açacaq! Tərəfdaş proqram meneceriniz daha ətraflı məlumat verəcək. 1xBet tərəfdaş proqramı bütün trafik mənbələrinə icazə verir (şirkətin əqli mülkiyyətini pozan, trafikə təşviq edən və fırıldaqçılıq edənlər istisna olmaqla). 1xBet-də öz promo kodlarınızı yarada və ya menecerinizdən xüsusi bir promo kod yaratmasını xahiş edə bilərsiniz. Tərəfdaşlıq proqramında iştirak etmək üçün veb sayta sahib olmaq tələb olunmur. Tərəfdaşlıq proqramına qoşulmaqla etibarlı bir brendlə işləyərək gəlirinizi əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilərsiniz. 1xBet tərəfdaşlıq proqramında iştirak etmək heç bir maliyyə yatırımı tələb etmir. Hər yeni oyunçu (linkinizi izləyən və ya promo kodunuzdan istifadə edən) sizə daimi olaraq təyin ediləcək. Həmçinin, gəlir payınızı artırmağa imkan verən pilləli komissiya strukturu təklif edirik. Tərəfdaşlıq proqramında qeydiyyatdan keçdikdən sonra hər bir tərəfdaş, tövsiyə olunan oyunçuları onlara daimi olaraq təyin edən unikal ID alır. Təklif etdiyiniz hər bir oyunçu üçün xalis gəlirimizin 40%-ə qədərini qazana bilərsiniz. 1xBet dünyanın ən yaxşı bukmekerlərindən biri hesab olunur (və şirkətin tərəfdaşlıq proqramı yaxşı konversiya nisbətlərini, sabit mənfəəti və oyunçu sədaqətini təmin edir). Mobil ödəniş biznesinizə başlamaq üçün 1xbetagent.shop saytında qeydiyyatdan keçin. Daha çox axtaranlar üçün mobil agentlər öz şəbəkələrini yarada, alt agentləri öz şərtləri ilə birləşdirə və gəlirlərini artıra bilərlər. Navigazione articoli 1xBet APK tətbiqini rəsmi veb saytından yükləyərək Android və iOS üçün quraşdırın. 1xBet İyun ayı üçün promo kodu: haradan əldə etmək olar, necə daxil etmək olar və qeydiyyat zamanı nələr təqdim edir. Hesabda məbləği tapmadan vəsaitin çıxarılması barədə məlumat verirəm;