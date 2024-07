500€ di bonus, va tutto sulla data di nascita: controlla se rientri | Non farlo scappare

Se sei nato in questi anni allora puoi avere accesso a un bonus in denaro da 500 euro: ecco come richiederli.

Sono ormai diversi anni che il Governo ha approvato il bonus da 500 euro riservato solamente ad alcune persone: si tratta dei diciottenni di oggi, che dovranno utilizzare i soldi per arricchire la propria cultura.

Una volta raggiunta la maggiore età, che in Italia corrisponde, appunto, proprio ai 18 anni, lo Stato dà la possibilità ai giovani di spendere 500 euro in articoli che riguardano il mondo culturale a 360 gradi.

Ci sono, infatti, alcune linee guida da seguire: non è possibile spendere il denaro in modo libero ma seguendo alcune regole tutto sommato non troppo restrittive: si parla di corsi di musica, danza, teatro e lingue, oppure è possibile acquistare biglietti per musei e gallerie, eventi culturali e parchi naturali, spettacoli teatrali e cinematografici, concerti dal vivo e mostre tematiche, o, ancora, libri, musica registrata (vinili, cd e download online), abbonamenti a quotidiani e periodici.

Le possibilità sono moltissime, e nessuno vuole lasciarsi scappare la possibilità di ottenere 500 euro gratis grazie alla carta dedicata ai diciottenni: ecco come bisogna richiederla.

La procedura di richiesta per la carta 18

Si chiama la “carta della cultura giovani” e consente alle persone che hanno raggiunto i 18 anni di usufruire di 500 euro erogati direttamente dallo stato: si tratta di una iniziativa promossa proprio dal Ministero della Cultura, che in questo modo incentiva ragazzi e ragazze a compiere acquisti che possono costituire per loro un arricchimento proprio dal punto di vista culturale.

Si tratta di un’ottima iniziativa in quanto può far scoprire alle persone che hanno compiuto questa età meravigliosa nuove passioni, nuovi ambienti, stanando molti dalle loro case.

Come ottenere il bonus da 500 euro

Quest’anno il bonus si rivolge alle persone che sono nate nel 2005, e, dunque, hanno compiuto o sono prossimi a compiere i 18 anni: per ottenere i 500 euro è necessario registrarsi sulla piattaforma telematica del ministero della Cultura, attraverso SPID o CIE.

La carta potrà essere utilizzata sia in negozi fisici che online, con un utilizzo piuttosto intuitivo soprattutto per i giovani: ormai quasi tutti hanno una certa dimestichezza con la tecnologia, pertanto la modalità di utilizzo non sarà certo un problema. Con questa iniziativa il Ministero della Cultura vuole incoraggiare la partecipazione a concerti piuttosto che la sottoscrizione ad abbonamenti a piattaforme per videogiochi oppure l’acquisto di un libro piuttosto che di un capo firmato.