500€ sul tuo conto erogati così: il nuovo bonus lo puoi richiedere subito | Ecco come fare

A breve sarà possibile ottenere il nuovo bonus da 500 euro: come richiederlo, chi può ottenerlo e quando verrà erogato.

Il 2024 è iniziato ormai da diversi mesi, ma con l’introduzione della Legge di Bilancio 2024, ci sono ancora molti sostegni in fase di lancio. Uno tra tutti è un bonus molto sostanzioso che prevede l’erogazione di 500 euro una tantum per far fronte alle difficoltà economiche dei cittadini residenti in Italia.

Questo sostegno, a differenza di molti altri, si distingue per la sua semplicità nell’erogazione e nel meccanismo. Sebbene si tratti di un bonus che nella sua somma completa (500 euro) viene erogato una sola volta nel corso dell’anno corrente, rappresenta un’opportunità importante visto il caro-vita che non sembra dare pace ai cittadini e alle famiglie.

Nuovo bonus 500 euro: chi può ottenerlo

In realtà, questo bonus non è una novità della nuova Legge di Bilancio, bensì una proroga di quanto già previsto e attuato nel 2023. Come ogni bonus, richiede requisiti specifici che possono variare di anno in anno per gli stessi cittadini e nuclei familiari. Sia per chi ne ha già usufruito, che per coloro che quest’anno rientreranno nella lista dei beneficiari, la Carta Dedicata a Te verrà erogata a breve.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un bonus di 500 euro utile per fare la spesa, acquistare carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici. Oltre a essere destinato a un’ampia platea di persone, si distingue per la sua semplicità di assegnazione. Vediamo come funziona e come scoprire se sei tra i fortunati beneficiari.

Come funziona la Carta Dedicata a Te e quando viene erogata nel 2024

Conosciuta anche come social card, la Carta Dedicata a Te viene assegnata automaticamente senza la necessità di fare domanda. Questo bonus di 500 euro è destinato a sostenere le famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro, con almeno tre componenti e che non percepiscono altri sostegni al reddito, come l’Assegno di inclusione, la Naspi o la Carta acquisti.

Per quanto riguarda le tempistiche, INPS fornirà l’elenco dei beneficiari ai Comuni entro il 24 luglio, e questi restituiranno la graduatoria entro il 13 agosto. La graduatoria sarà disponibile presso i Comuni; potrebbe essere online, ma in caso contrario, è possibile recarsi al proprio Comune di residenza per consultarla.

Se si possiedono i requisiti, i beneficiari riceveranno un SMS di conferma, che andrà portato in Posta per il ritiro della carta ricaricata. Sebbene non ci siano tempistiche precise, è certo che la distribuzione della Carta Dedicata a Te inizierà a settembre.