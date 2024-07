730, controlla sempre questa voce: stanno multando tutti | È un’ecatombe

Partono anche quest’anno i controlli dell’Agenzia delle Entrate: attenzione a non commettere questo errore.

Da un paio di mesi sono iniziati i primi rimborsi della dichiarazione dei redditi. In questo contesto, i primi ad aver inviato il modello hanno già ricevuto i primi accrediti, mentre altri sono ancora in attesa. Tra questi c’è anche chi il modello non lo ha ancora inviato, visto che la scadenza del 30 settembre è ancora lontana.

In questo 2024, moltissime persone hanno approfittato del modello precompilato offerto dall’Agenzia delle Entrate, molto più semplice e intuitivo rispetto agli scorsi anni. Sebbene questa proposta abbia allettato milioni di contribuenti, rendendo semplice e gratuita una procedura spesso gestita da intermediari, nasconde dei rischi non indifferenti.

Sbagliando una singola voce, infatti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe fermare il rimborso per i controlli e, oltre a questo, potrebbe sanzionare il contribuente con una multa che si aggira intorno ai 250 euro e può arrivare fino al 240% dell’imposta evasa. Per non incorrere in spiacevoli conseguenze dovute alla sbadataggine o alla poca esperienza, è bene fare attenzione ad alcuni dettagli.

730 precompilato: l’errore dell’Agenzia delle Entrate

Si può parlare di errore del contribuente, ma la verità è che lo stesso commette l’errore perché dà troppa fiducia al precompilato. L’Agenzia delle Entrate, infatti, potrebbe non aver inserito tutto correttamente e, sebbene possa sembrare ingiusto, la responsabilità dell’errore è sempre del contribuente che ha dato l’ok all’invio.

Nel caso non vi sia una correzione, l’Agenzia valuterà la colpa: se si usa un CAF o un professionista, questi sono responsabili per la compilazione corretta. Tuttavia, se a fornire i dati errati è lo stesso contribuente, la colpa ricadrà sul diretto interessato. Ad esempio, se si dichiara un mantenimento errato, l’errore non sarà del CAF che ha solo seguito le indicazioni.

Gli errori sanzionabili nella compilazione del 730

Partiamo dalla base. In primo luogo, è bene sapere che bisogna sempre attenersi ai documenti ufficiali. Se si utilizzano moduli cartacei non conformi a quelli ministeriali (o se non viene firmata la dichiarazione), si rischia di andare incontro a una sanzione. Per fortuna, in questi casi la dichiarazione è nulla e vi è la possibilità di correggerla entro 30 giorni dalla segnalazione.

Per quanto riguarda gli errori più comuni nella compilazione, troviamo diverse voci:

Dati reddituali (lavoro, pensione, altri redditi)

Dati sui fabbricati

Detrazioni e deduzioni spettanti

Familiari a carico (che influenzano le detrazioni)

In tutto ciò, è bene precisare che ci sono anche errori non rilevanti, che vengono lasciati passare dall’Agenzia delle Entrate. Sbagli come il codice del sostituto di imposta o nella scelta dei beneficiari del 2, 5 e 8 per mille, per esempio, non comportano sanzioni, poiché non influenzano l’imposta dovuta o il rimborso.