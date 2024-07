730, non devi più dichiarare questa entrata: le tasse non ce le paghi più finalmente | Ti tieni tutti i soldi in tasca

Ecco come evitare di dichiarare questa particolare entrata: è tutto legale, non c’è più bisogno di pagare.

Le tasse sui redditi suscitano sempre una certa insoddisfazione nei cittadini, eppure si tratta di un pagamento necessario se si desidera vivere in uno stato come quello italiano: le imposte e tasse così alte, infatti, vanno, sì, a rimpinguare le casse dello stato, ma si tratta di denaro che viene successivamente impiegato in servizi per l’intera nazione come la scuola o la sanità.

In altri Paesi le tasse sono meno ingenti, ma in genere questo accade a fronte di un pagamento da parte del cittadino di servizi essenziali spesso anche molto costosi: esempio principe è quello degli USA, in cui le famiglie sono costrette a mettere da parte soldi per il pagamento dell’assicurazione sanitaria e per il college.

Nel caso di un cittadino che abbia in essere un contratto di locazione che produce, quindi, un reddito, questa entrata, proprio come tutte le altre, deve necessariamente essere dichiarata ed è necessario pagare una percentuale in tassazione.

Fin qui tutto torna, ma nel caso in cui si abbia un affittuario che non paga il canone, l’entrata dovrebbe essere comunque dichiarata e le tasse pagare su un reddito che, però, materialmente non si sta ricevendo! Ecco, dunque, come fare per evitare questa beffa, c’è una procedura ben precisa disciplinata dalla legge.

Leggi fiscali: come evitare di pagare tasse su un reddito inesistente

Per ovviare a questa situazione è stato approvato nel 2019 un decreto legge poi convertito in legge nel medesimo anno che va a disciplinare in modo più corretto per il locatore questa eventualità.

Mentre in precedenza era necessario attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per far valere nel 730 la morosità dell’inquilino grazie alla legge del 2019 basta dimostrare la mancata percezione degli introiti attraverso un decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento, più semplicemente denominata ingiunzione di sfratto per morosità.

La procedura per non pagare: come compilare il 730

Grazie alla legge del 2019, dunque, non bisognerà pagare le tasse sul reddito del contratto di locazione se questo non è presente, dimostrandolo attraverso l’ingiunzione di pagamento sopra citata.

Per segnalare questo tipo di situazione, è necessario indicare nel modello 730/2024 nei righi B1-B6, colonna 7 (casi particolari) il codice 4. Se nello stesso anno una parte dei canoni sono stati percepiti, nella colonna 6 sono indicate le somme percepite, mentre nella colonna 7 il codice 4. Non bisogna dimenticare, inoltre, che nella dichiarazione 730/2024 deve comunque essere dichiarata la rendita catastale dell’immobile.