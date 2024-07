Acetone nel serbatoio, lo stanno mettendo a migliaia: risultato senza logica | Ti cambia la vita

Sebbene possa sembrare una follia, inserire dell’acetone puro all’interno del serbatoio può portare a diversi benefici: ecco il motivo.

In tempi in cui i prezzi di benzina, diesel e gas GPL sono alle stelle, gli automobilisti sono alla ricerca di ogni possibile risparmio. Negli ultimi anni, le spese per il carburante sono aumentate fino a raggiungere cifre folli, insostenibili per i cittadini. Sebbene l’inflazione degli ultimi mesi sembri dare un sospiro di sollievo vista la crescita meno intensa, il carburante rimane uno dei beni più bersagliati dai rincari.

Di metodi per risparmiare ce ne sono molti, ma per quanto riguarda il carburante, non tutti sono funzionali. Da qui la nascita di un trucco che, fino a prova contraria, è in grado di rendere il motore più efficiente. Oltre alla salute generale del veicolo, questo mezzo (oltretutto economico) è in grado di far risparmiare sulla spesa complessiva del carburante.

Ad essere protagonista è l’acetone puro, una sostanza che, nel suo utilizzo, può migliorare la combustione del carburante. Tuttavia, come ogni mezzo fai da te, è importante essere cauti: una dose maggiore a quelle che a breve vi indicheremo può fare l’effetto contrario.

Un tocco di chimica per un motore efficiente

Anche se questo trucco potrebbe far storcere il naso a molti, utilizzare acetone puro al 100% nel serbatoio può rendere il motore molto più efficiente, migliorando la combustione del carburante e prevenendo il deterioramento delle parti meccaniche. Tuttavia, come già accennato, è fondamentale seguire alcune indicazioni per evitare danni al motore.

Prima di tutto, bisogna utilizzare acetone puro, non quello usato per rimuovere lo smalto dalle unghie. Questo può essere facilmente trovato nei negozi di bricolage o online a prezzi accessibili.

Da qui sorge spontanea una domanda: perché questa sostanza si rivela così funzionale? La risposta è daavvero semplice. L’acetone agisce principalmente sugli iniettori, le parti del motore che incanalano la benzina nella camera di combustione. Una pulizia efficiente degli iniettori permette di bruciare tutto il carburante, riducendo sprechi e migliorando il consumo. Ma attenzione: i dosaggi devono essere precisi! Vediamo nel dettaglio.

Il dosaggio perfetto

La dose ideale per motori a benzina, diesel e gas è di 24-25 ml di acetone per ogni 10 litri di carburante. Superare questa quantità potrebbe causare problemi al motore. Quindi, prima di prendere l’iniziativa, è bene armarsi di un misurino e prepararsi nelle dosi.

Infine, è bene ricordare che il risparmio non si limita all’acetone, ma è anche uno stile di vita da attuare in diversi contesti. In linea massima, un motore ben mantenuto consuma meno carburante e, in compenso, a trarne beneficio può essere sia il veicolo che il nostro portafoglio.