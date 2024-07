Addio Bollo auto, da oggi non sei più tenuto a pagarlo in questo caso: ti basta un documento facilissimo

Novità sulla tassa di circolazione, ecco come è possibile evitarne il pagamento annuale: basta solamente un pezzo di carta.

Sono molte le spese legate alla propria auto: basta pensare anche solamente al costo del carburante, che sottostà a leggi di mercato che non dipendono ovviamente dagli utenti utilizzatori del servizio.

Inoltre, le spese regolate dal Codice della Strada sono diverse: partiamo dall’assicurazione, obbligatoria per circolare, passando per il costo delle revisioni, divenute obbligatorie ogni due anni, e giungiamo infine al tanto odiato bollo o tassa di circolazione, una quota anche piuttosto ingente che deve essere ogni anno versata nelle casse dello stato.

Come se non bastasse, al momento il Governo è a lavoro anche per la tassazione sui veicoli elettrici – nello specifico si parla di possibili accise sull’elettrico – quindi praticamente nessuno è più al sicuro da questo punto di vista.

Fortunatamente è emersa, però, una possibilità che prevede concretamente una esenzione rispetto al pagamento del bollo auto: ecco quali sono le condizioni e come ottenerla.

Bollo auto, mai più dalle nostre tasche

Se siamo proprietari di un’auto e residenti, a meno che non si tratti di una macchina d’epoca che vede attribuirsi alcune agevolazioni, allora siamo obbligati al pagamento della tassa di circolazione.

Negli ultimi tempi, però, si è molto diffusa la pratica del leasing, ovvero quella di non acquistare un’auto ma di pagarne il noleggio ed eventualmente acquistarla in un secondo momento, oppure semplicemente cambiarla. In questi casi ci si chiede se è dovuta la tassa di circolazione oppure no: ecco la risposta.

Auto in leasing, ecco come funziona per il bollo

Questa domanda è stata posta in un forum, pertanto le risposte sono state varie e non tutte corrette, dato che non vi è nessuna obbligatorietà di citare le fonti da cui provengono tali informazioni. Uno degli utenti, infatti, risponde: “Il Bollo Auto non esiste più da molti anni. C’è la tassa di proprietà la quale deve essere pagata dal proprietario dell’auto. Nel caso di un’auto in Leasing, io NON sono il proprietario dell’auto ma solo l’usufruttuario, il proprietario è la società di leasing ed è lei che deve pagare la tassa.”

In tal caso si tratterebbe davvero di un grande vantaggio per chi detiene una automobile in leasing. In questi casi, comunque, è sempre bene consultare fonti ufficiali come il sito dell’Aci, ad esempio, piuttosto che dar credito a chiunque risponda in un Forum.