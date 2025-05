Aereo, “è questione di tempo prima che molte persone muoiano”: non prendete questo per nessun motivo al mondo

Attenzione a non prendere questo aereo perché si rischia grosso per la propria vita: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Oggigiorno, una moltitudine di persone viaggia spesso con l’aereo perché lo ritiene uno dei mezzi di trasporti più sicuri del pianeta. La cosa, però, sta sfuggendo di mano proprio in America poiché qualcosa sta andando storto e non tutto quello che sta avvenendo tutti noi ne siamo a conoscenza. Proprio per questo, abbiamo deciso di svelarvi la verità sulla questione andando a fare un approfondimento su un tema molto delicato: ecco tutto ciò che c’e da sapere a riguardo.

Molti di noi, quando viaggiano preferiscono il mezzo di trasporto più veloce e più rapido possibile, a differenza di tantissimi altri dove il costo è maggiore e sicuramente ci vuole più tempo affinché esso ti permetta di arrivare nel luogo desiderato. L’aereo, quindi, viene preferito a moltissimi altri mezzi di trasporto soprattutto se il tempo a disposizione è davvero poco e quindi si tratta di week-end di massimo due o tre giorni.

Secondo un’analisi fatta da esperti, non tutti la pensano soprattutto se si tratta di un fenomeno che può ledere la nostra sicurezza e la nostra vita. Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere della sera, si è parlato a lungo d un aeroporto in particolare e di alcuni effetti indesiderati che possono cambiare tutto.

Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa parliamo e cosa sta accadendo davvero: i dettagli e le curiosità.

Aereo, tutta la verità su questo mezzo di trasporto: cosa sta cambiando

Nonostante moltissimi di voi siano pronti al prossimo viaggio utilizzando proprio questo mezzo di trasporto, abbiamo deciso di rivelarvi cosa si cela dietro alcune analisi avvenute in un aeroporto in particolare: quello di Newark, uno dei tre principali scali di New York, dove è avvenuto un avvicinamento eccessivo tra due jet privati in volo. Questo, come si legge da alcuni documenti privati ricevuti da Il Corriere della sera, è solo l’ultimo di una lunga serie di malfunzionamenti e criticità che da mesi affliggono il controllo del traffico aereo su Newark.

Il tutto viene attestato da alcuni documenti tracciati dai rapporti interni sulla sicurezza”, le registrazioni audio del traffico aereo e iai tracciati dei voli. Al centro di tutto c’è proprio il “Tracon” (Terminal Radar Approach Control) di Filadelfia, ed è stato interessato a ben due blackout totali, il 28 aprile e il 9 maggio, entrambi durati circa un minuto e mezzo.

La lunga lista di incidente sfiorati

Proprio per questo sono stati tanti gli incidenti sfiorati negli ultimi mesi, proprio perché inseirono diversi voli sulla stessa rotta rischiando un disatro che poi è stato evitato.

Si legge: ” Il coordinamento non è avvenuto poiché i controllori dei tre aeroporti […] non lavorano più nella stessa stanza incredibilmente pericolosa. Il fatto che non ci sia stata una collisione in volo catastrofica è solo una questione di fortuna”.