“Agente, sono a dieta prima dell’estate”: 1 anno di reclusione e 3.200 euro di multa | Vietatissimo dalla legge da oggi, vi dovete ingozzare

Attenzione al problema della dieta, rischi una multa fino a 3200 euro se commetti questo errore: i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso il problema di moltissimi lettori quando si avvicina l’estate è proprio quello di avere una forma fisica che permette di sentirsi bene con il proprio corpo soprattutto in estate, quando l’unica cosa che bisogna fare è quella di sfoggiare costumini nuovi proprio al mare, in spiaggia o agli happy hour in compagnia di amici, partner e parenti. Un problema, però, si potrebbe avere proprio con la Polizia se ti ferma al posto di blocco: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, siamo soliti avere a che fare sempre con una moltitudine di persone che hanno il desiderio di cambiare il proprio aspetto fisico proprio per migliorare la salute e perdere peso divenendo una vera star della spiaggia, visto l’arrivo della bella stagione.

Oggigiorno, la società mette a disposizione notevoli diete che ti permettono di perdere peso ma la cosa importante è sempre quella di bilanciare grassi, carboidrati, zuccheri e proteine, affinché attraverso il deficit calorico tu possa perdere il giusto peso che dovresti.

Una delle diete che molto spesso tantissimi dei nostri lettori provano almeno uan volta nella vita è proprio quella chetogenica che, a quanto pare, ha degli effetti negativi: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Dieta chetogenica: i rischi che corri sono molteplici

Si sente spesso parlare di dieta chetogenica ultimamente, proprio perché alcuni medic nutrizionisti la consigliano ai propri pazienti per un periodo non superiore ai 20 giorni. Il motivo è quello di eliminare per questo periodo tutti i carboidrati e gli zuccheri, così da velocizzare il processo di deficit calorico e dimagrimento; inoltre, con la dieta chetogenica, privando dei carboidrati al soggetto, la secrezione di insulina è significativamente ridotta e il corpo entra in uno stato catabolico.

Quando il corpo è in chetosi brucia velocemente i grassi, , il metabolismo rimane nello stato chetotico e inoltre, lo stato di chetosi è considerato abbastanza sicuro, poiché i corpi chetonici sono prodotti in piccole concentrazioni senza alcuna alterazione del pH del sangue.

Effetti collaterali

Non tutti lo sanno ma questa dieta chetogenica produce anche effetti collaterali tra cui nausea, vomito, mal di testa, affaticamento, vertigini, insonnia, difficoltà nella tolleranza all’esercizio e costipazione, a volte indicata come influenza cheto.

Si è stabilito peraltro che le persone che seguono una dieta chetogenica raramente possono avere un test alcolico falso positivo, poiché l’acetone nel corpo a volte può essere ridotto a isopropanolo dall’alcol deidrogenasi epatica.