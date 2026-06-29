Акции, промокоды и фрибеты 1хБет в 2026 году.

Необходимо переключиться на бонусный счет и оставить основной. Специальные средства, полученные в виде бонуса, предназначены исключительно для ставок на спортивные события. При наличии промокода его активацию следует произвести в разделе «Промо» в личном кабинете. На бонусный счет игроку начисляется сто% от суммы первого депозита в качестве вознаграждения.

Чтобы получить этот бонус, минимальная сумма депозита должна составлять $2, и один приветственный бонус может быть предоставлен только одному игроку.

Этот промокод позволяет сделать одно бесплатное пари.

Клиент в первую очередь проходит верификацию своей личности, а затем осуществляет первый депозит после регистрации.

Специальные средства можно использовать лишь для ставок на спортивные события.

Ввод и вывод средств Обратите внимание: ставки разрешены на спортивные и киберспортивные события.

Для этого нужно делать ставки на спорт, соблюдая определенные условия. Чтобы открыть новый игровой счет, клиенту необходимо зарегистрироваться и внести депозит собственными средствами. Вознаграждения можно использовать в течение месяца или в другие сроки, указанные в условиях акции. Чтобы получить бонус, игроку необходимо активировать его и выполнить все условия в установленный срок.

В этом разделе есть приветственные бонусы в виде увеличения к первому депозиту. Кроме того, активные игроки могут получить по 100 фриспинов за каждый десятый депозит в казино 1xBet. При этом должно быть как минимум четыре события с коэффициентами от один.40. Для получения такого кэшбека игроки должны выполнить требования по отыгрышу. Участники акции также получают билеты на призовой розыгрыш и разные промокоды. На практике это означает, что В акции принимают участие как ординары, так и экспрессы из лайва и прематча.

Это промокод — который дает право на одну бесплатную ставку. Призовой фонд составляет 5% от всех заключенных пари за месяц. Если игрок точно предскажет исход события, он получит дополнительную надбавку в 10% к использованному коэффициенту. Можно ли новым игрокам получить бездепозитный бонус?

Игрок не имеет права изменять количество событий в купоне, а ставку он делает на свои собственные деньги.

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Участие в данной акции недоступно для игроков, которые ранее имели аккаунты на этом сайте. Эта процедура доступна как на Айфоне, так и на Андроиде, так как начисление бонусов не зависит от места регистрации. Промокод можно указать как при регистрации в соответствующем поле анкеты, так и при внесении депозита. Чтобы активировать бонусы на платформе 1xBet, не требуется вводить промокоды. Игроки могут проходить регистрацию и идентификацию (пополнять счет и выводить средства), делать ставки на спорт в прематче и лайве, использовать бонусы и общаться с поддержкой.

Минимальная сумма для вывода составляет пятьдесят рублей или эквивалент в валюте счета. Для бесплатной ставки игрок использует средства с бонусного счета. Чтобы произвести вывод (необходимо перевести средства с бонусного счета на игровой), выполнив условия отыгрыша. При желании опцию можно повторно активировать, если беттер снова захочет получать бонусы от БК. Скорость вывода средств варьируется, но чаще всего более быстрым является вывод на электронные кошельки и карты.

Если игрок хочет вывести выигрыш на электронный кошелек после депозита с банковской карты, сначала потребуется провести транзакцию через этот кошелек. Деньги со счета 1xBet можно вывести тем же методом — который использовался для пополнения аккаунта. Минимальная сумма для вывода зависит от способа пополнения и в большинстве случаев составляет 50 рублей. Количество доступных платежных систем варьируется в зависимости от страны регистрации игрока и выбранной валюты, включая российский рубль,. Нужно иметь в виду, что после регистрации клиенту необходимо пройти верификацию личности и внести первый депозит.

Бонус за регистрацию в 1хБет доступен только для тех, кто ранее не получил регистрацию на этом сайте. После завершения регистрации пользователь обязательно проходит верификацию личности и лишь затем может внести депозит. Однако сначала игроку требуется зарегистрироваться на официальном сайте перед внесением первого депозита.